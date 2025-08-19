Tigo Energy destaca projeto de desligamento rápido otimizado de 4,3 MW na Intersolar 2025 no Brasil

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo” ou “Empresa”), fornecedora líder de soluções inteligentes de software para energia solar e gerenciamento de energia, anunciou hoje seus planos de participação na Intersolar South America 2025. No evento, o estande da Tigo exibirá os dispositivos MLPE mais avançados da companhia, o TS4-X, além de destacar projetos solares comerciais e industriais (C&I) realizados em parceria com a instaladora brasileira de produtos Tigo, a Innovatis Engenharia e Sustentabilidade.

A funcionalidade confiável de desligamento rápido é essencial para fornecer segurança contra incêndios aos proprietários de sistemas, bombeiros e socorristas, que podem realizar seu trabalho com mais segurança, minimizando o risco de entrar em contato com eletricidade CC de alta tensão proveniente de componentes solares. No Brasil, os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Distrito Federal e Goiás codificaram os requisitos de desligamento rápido para energia solar, e os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul estão em processo de fazer o mesmo. Projetados para atender aos mercados solar comercial e industrial (C&I), como também de serviços públicos, os produtos Tigo TS4-X são compatíveis com o desligamento rápido para os mais recentes módulos solares de alta potência, de até 800 W e 25 A. Os dispositivos Tigo TS4-X combinam-se com uma lista líder do setor de inversores solares de terceiros para oferecer maior flexibilidade de projeto e instalação para instaladores solares e especialistas em engenharia, aquisição e construção (EPC). A família TS4-X de dispositivos de desligamento rápido inclui o TS4-X-O com otimização e monitoramento avançado em nível de módulo, o TS4-X-S com monitoramento avançado e o TS4-X-F apenas para desligamento rápido.

“A Tigo Energy liderou a inovação solar com o TS4, proporcionando-nos a flexibilidade necessária para resolver problemas comuns no Brasil, como sombreamento, múltiplas orientações e expansão de sistemas com módulos de diferentes potências”, disse Lelio Junior, CEO da Innovatis. “Na Innovatis, também escolhemos a tecnologia Tigo MLPE para garantir que nosso projeto no Hospital da Criança de Brasília atendesse aos mais rigorosos padrões de segurança e desligamento rápido, mesmo antes de se tornar uma exigência legal. Em suma, o uso do Tigo MLPE é a nossa forma de investir em qualidade, segurança e construir um futuro sustentável sem preocupações para nossos clientes.”

Na Intersolar South America 2025, a Innovatis, empresa líder em EPC solar, apresentará seu projeto para o Hospital da Criança de Brasília (HCB), que conta com 5.400 otimizadores Tigo TS4-A-O. Ao escolher a tecnologia Tigo, o HCB conseguiu atender preventivamente aos mais rigorosos padrões de segurança e desligamento rápido. Os produtos da família TS4-X são compatíveis com a tecnologia Pure Signal™ nos Transmissores RSS Tigo e oferecem a opção de Desligamento Rápido Multifator (MFRS) com sinalização de segurança redundante para sistemas solares que atendem aos setores de cadeia fria de alimentos e produtos farmacêuticos, ou outras aplicações de energia crítica.

“Estamos muito satisfeitos em colaborar com a Innovatis na Intersolar deste ano, pois nossas empresas compartilham os mesmos valores de desempenho, segurança e qualidade em energia solar”, afirmou Manoel Monteiro, gerente de Vendas e Marketing para a América Latina da Tigo Energy. “Há apenas dois anos, a demanda por desligamento rápido de sistemas solares no Brasil surgiu da própria comunidade de bombeiros. Desde então, tanto o mercado quanto nossos clientes têm impulsionado a adoção desse recurso de segurança tão essencial. À medida que as regulamentações sobre desligamento rápido se expandem pela América do Sul, temos apoiado instaladores e consumidores finais na compreensão dos requisitos e na correta implementação da tecnologia.”

Para saber mais sobre a Innovatis Engenharia e Sustentabilidade no Brasil, visite o site da empresa. A Tigo apresentará suas soluções inovadoras de otimização, monitoramento e desligamento rápido de energia solar na Intersolar South America 2025, de 26 a 28 de agosto, no estande G1.90. Para informações adicionais sobre os produtos Tigo Flex MLPE, entre em contato com a equipe de vendas da Tigo Energy aqui.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é líder global no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software que elevam a segurança, otimizam o rendimento energético e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de grande escala. A Tigo integra sua tecnologia Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e otimizadores solares com recursos avançados de software em nuvem, oferecendo monitoramento e controle sofisticado de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho dos sistemas, permitem o monitoramento em tempo real e oferecem desligamento rápido no nível do módulo, conforme exigido pelas normas de segurança. Além disso, a empresa desenvolve e fornece inversores e sistemas de armazenamento de baterias voltados para o mercado residencial de energia solar com armazenamento integrado. Para informações adicionais, visite www.tigoenergy.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250819991642/pt/

Technica Communications para a Tigo Energy

Luis de Leon

E-mail: tigoenergy@technica.inc