Multimedia, Inc. lança celebração de seu 35º aniversário - um legado de excelência em publicidade mundial

Multimedia, Inc., líder mundial em serviços internacionais de marketing e publicidade, sente orgulho em anunciar o início das comemorações de seu 35º aniversário. A empresa, fundada em Orlando, Flórida, em 9 de julho de 1991, se prepara para comemorar 35 anos de inovação, crescimento e impacto global em 2026.

Desde sua fundação, a Multimedia evoluiu de representante das principais publicações brasileiras para representante exclusiva nas Américas de veículos de mídia digital e impressa de primeiro nível na Europa, Ásia e Oriente Médio. Hoje, a empresa conta com uma rede robusta de 82 agentes renomados em 31 países, laços sólidos com grandes agências e clientes em todo o mundo e uma merecida reputação de profissionalismo, prestígio e resultados.

A experiência da Multimedia abrange todas as plataformas de publicidade como digital, impressa, rádio, TV e out-of-home (OOH), permitindo que os clientes executem campanhas de alto impacto em todos os continentes. "Temos muito orgulho do prestígio da marca que desenvolvemos ao longo de décadas", disse Fernando Mariano, Fundador e Presidente da Multimedia, Inc. "Visitei pessoalmente quase 80 países, muitos deles diversas vezes, para fortalecer relacionamentos com agentes, agências, clientes e líderes de mídia. De São Paulo a Seul, de Paris a Singapura, nossa missão sempre foi conectar marcas mundiais às plataformas de mídia mais influentes do mundo."

Entre os renomados meios de comunicação representados pela Multimedia estão O Globo e O Estado de S. Paulo (Brasil), People’s Daily e China Daily (China), JoongAng Ilbo (Coreia do Sul), Philippine Daily Inquirer (Filipinas), Bangkok Post (Tailândia) e Khaleej Times (EAU).

Este poderoso alcance de mídia atraiu um portfólio impressionante de clientes internacionais, incluindo Air France, Airbus, American Airlines, Armani, Bank of America, Boeing, Breitling, Canon, Citibank, Dolce & Gabbana, Emirates, Gucci, Hitachi, Hyundai, Microsoft, Mitsubishi, Oracle, Qatar Airways, Rolex, Seiko, Siemens, Turespaña, UBS e Visa, para mencionar apenas alguns.

O princípio orientador do prestígio da marca da Multimedia, definido por alta qualidade, credibilidade e confiança internacional, continua moldando a estratégia e os serviços da empresaàmedida que entra em uma nova era de inovação e oportunidades.

Agentes, agências e clientes se beneficiam da experiência altamente reconhecida da Multimedia e de seus contratos comerciais com os principais veículos de mídia localizados em todos os continentes, oferecendo as melhores possibilidades de publicidade digital, impressa, de rádio, TV e OOH a nível mundial.

