A Capvidia traz a MBD para fornecedores com modelos 3D visíveis ao usuário baseados em navegador vinculados ao QIF/STEP

A Capvidia, líder global em software de Definição Baseada em Modelo (MBD) e Empresa Baseada em Modelo (MBE), anunciou um marco importante para o MBDVidia: modelos HTML 3D visíveis ao olho humano sincronizados com QIF e STEP AP242. O resultado é um MBD OEM que os fornecedores podem usar em qualquer lugar, sem necessidade de CAD.

Capvidia brings MBD for Suppliers with browser-based 3D human-viewable models linked to QIF/STEP

Como funciona:

O MBDVidia publica QIF/STEP baseado em padrões a partir de CAD nativo (Creo, CATIA, SOLIDWORKS, Autodesk etc.) e agora gera uma visualização HTML vinculada (e PDF). Qualquer navegador pode abrir o modelo 3D interativo e PMI, dando ao departamento de compras, fabricação, qualidade e chão de fábrica uma visão compartilhada e confiável de maneira fácil de usar.

Por que isso é importante para os fornecedores:

Sem licenças de uso CAD: abra 3D interativo + PMI em qualquer navegador moderno. RFQs mais rápidas: veja recursos, GD&T e tolerâncias em 3D para fazer cotações precisas. Menos erros: o Viewable está vinculado ao QIF/STEP e ao CAD nativo – preservando a intenção. Clique na lista de características: salte de cada característica para o PMI exato no modelo. Fácil de usar no chão de fábrica: amplie, seção, filtre PMI; execute em tablets ou quiosques. Pronto para a qualidade: o QIF vinculado acelera o FAI/PPAP e a rastreabilidade pronta para auditoria. Alterações claras: a rastreabilidade do modelo para a característica melhora o manuseio do ECO. Comece em 2D → dimensione em 3D: use HTML como uma rampa de acesso de baixo atrito a partir de PDFs.

“A Capvidia tem como objetivo simplificar a colaboração entre OEMs e fornecedores”, disse Tomasz Luniewski, CEO da Capvidia. “Ao combinar QIF/STEP baseados em padrões com uma visualização interativa em navegador, tornamos a MBD universalmente acessível, permitindo que as equipes de cotação, programação e qualidade avancem mais rápido e com menos erros.”

Saiba mais: MBDVidia em https://www.capvidia.com/products/mbdvidia

Prepare-se para a MBD: solicite uma demonstração em www.capvidia.com

Sobre a Capvidia

A Capvidia é a principal autoridade global em MBD/MBE. Nosso foco é tornar o modelo 3D a única fonte de verdade. Geramos PMI e características automaticamente, o que elimina o balão manual e automatiza o fluxo de trabalho, do projetoàqualidade. Nosso software é desenvolvido com base em padrões abertos (QIF, STEP AP242) e CAD nativo. Isso garante verdadeira interoperabilidade entre CAD, CAM, CMM e PLM, sem perda de intenção. O resultado é um fluxo digital completo, auditável e rastreável. Ele conecta todos os requisitos aos resultados reais entre OEMs e fornecedores. Grandes fabricantes de setores como aeroespacial, defesa, dispositivos médicos e industrial confiam na Capvidia. Ajudamos as equipes a se moverem mais rápido, a comprovarem a conformidade e a colaborarem com confiança.

Assessoria de Mídia: Jimmy Nguyen, gerente de marca jimmy@capvidia.com