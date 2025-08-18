Congresso Nacional debaterá o futuro do ESG e COP-30

No dia 09 de outubro, São Paulo será palco do Congresso Nacional de ESG, reunindo líderes, executivos, especialistas e profissionais no Centro de Convenções do Blue Tree Premium São Paulo. O evento promove discussão sobre o futuro do ESG e sustentabilidade, além de práticas responsáveis ??e inovadoras em Governança Ambiental, Social e Corporativa (ESG).

A programação abordará temas cruciais, como a COP30, mudanças climáticas, inclusão social, diversidade, saúde e bem-estar, inteligência artificial (IA) e integração de metas ESG nas operações empresariais, governamentais e cooperativas.

Com o tema central "A Nova Era do ESG: Coragem para Agir, Consciência para Transformar", o congresso buscará fomentar a troca de experiências e o networking entre os principais players do mercado, incentivando a colaboração e o avanço de práticas ESG em todas as esferas da economia.



Alguns dos palestrantes confirmados são: Márcio Gomes (Jornalista, Apresentador do CNN Sustentabilidade e CNN Prime Time), Raquel Henriques (Jaguar Land Rover), Helvio Kanamaru (Samsung), Fredrico De Marchi (Microsoft), Gustavo Vilardo (SKY), Filipe Alvarez (Azul), João Zeni (Electrolux), Julio Vieira (HCor), Alexandro Gandur (EMS), Ronaldo Bretas (Linea), Jose Loureiro (Bradesco Seguros), Petrina Santos (Volkswagen Financial Services), Andressa Borba (Leroy Merlin), Gabriel Prudlik (Diageo), João Pínola (Engie), Eduardo Porciuncula (Votorantim Cimentos), Mônica Vargas (CIEE), Rodrigo Mucelin (Brasilprev), Marina Muto (Hospital Sírio-Libanês), entre outros.

Cristiano Lagôas, presidente da Associação Brasileira de ESG, responsável pela organização do evento, destaca a relevância do congresso: “ESG e sustentabilidade são pilares fundamentais para as organizações que desejam prosperar em um cenário de transformação constante. Este congresso é uma oportunidade para líderes e profissionais se inspirarem e explorarem novas abordagens para um mundo melhor para todos".

Para mais informações sobre a programação e inscrições, basta acessar: www.congressodeesg.org.br