Alelo transforma CONARH em arena gamer com muitas ativações

Em um mundo em que a gestão de pessoas exige estratégia, colaboração e evolução constante, a Alelo marca novamente presença no 51º CONARH 2025 - Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Brasil). Com o conceito “A meta é Alelo, o resto é fase”, a companhia convida empresas de todo o país a conhecerem e optarem pela parceria com um dos maiores players de benefícios da categoria, com cerca de 10 milhões de usuários, em 150 mil empresas clientes, e 1,4 milhão de estabelecimentos comerciais conveniados.

De 19 a 21 de agosto, no São Paulo Expo, a empresa de benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas convida os visitantes a viverem uma experiência gamer imersiva e interativa. As ativações estarão atreladas a uma série de conteúdos próprios, em um espaço onde diretores da empresa, influenciadores, comunicadores do mercado, clientes e parceiros compartilharão insights e cases inspiradores que apoiam os desafios dos profissionais de recursos humanos de empresas de todos os portes.

“Estar no CONARH é estratégico para a Alelo, porque nos conecta diretamente aos principais decisores e influenciadores da gestão de pessoas no Brasil. O espaço foi pensado para ir além da exposição de produtos e soluções: queremos gerar conversas relevantes, inspirar novas práticas de gestão nas empresas e mostrar como a inovação e a experiência do usuário estão no centro das soluções que oferecemos. O formato imersivo e interativo das ativações que planejamos para o evento traduz o que acreditamos ser o futuro do trabalho: mais humano, conectado e eficiente naquilo que realmente importa para as pessoas e torna sua vida mais simples; além de reforçar nosso compromisso em apoiar empresas e profissionais a evoluírem em um cenário de trabalho cada vez mais dinâmico e desafiador”, comenta Rogério Bahia, superintendente de Marketing da Alelo.

Estande Alelo

Localizado na Rua 3, entre as ruas B e C, no espaço 034, o estande terá uma arena de conteúdos exclusivos, conversas e ativações tecnológicas. Com design cenográfico inspirado em uma arena gamer, o espaço convida o público a “subir de nível” em conhecimento, conexão e protagonismo na gestão de pessoas. Além das trilhas de conteúdo, para zerar o game dos benefícios com a Alelo, a companhia proporcionará no estande mentorias in loco exclusivas ao longo de todos os dias de evento.

O espaço Alelo Talk, a arena de conteúdos exclusivos da Alelo, contará com a participação especial de Michelle Schneider, autora do livro “O Profissional do Futuro”. A apresentação acontecerá no dia 20 de agosto, às 10h30.

Além disso, também terá a participação da Tamires Dias, lateral-esquerda do Corinthians e da seleção brasileira, e embaixadora do projeto social “Estrelas”, apoiado pela Alelo, que nos três anos de existência, já impactou mais de 3 mil meninas entre nove e 17 anos de todo o país e encaminhou para clubes como Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos e universidades mais de 100 jovens atletas, sendo três delas para universidades e escolas dos Estados Unidos.

Além dos conteúdos, o estande também proporcionará experiências imersivas a desafios colaborativos que estimulam conexões reais, como o Domo imersivo que transportará o público para o Mundo de soluções Alelo. Com uma narrativa pautada nas principais dores dos RHs, a experiência convida cada visitante a vivenciar os principais pilares das soluções Alelo — Mobilidade, Alimentação, Cultura, Recompensas, Bem-estar, Sustentabilidade e Gestão.

A tecnologia, movimento e storytelling também se encontram em uma ativação inédita da Alelo no CONARH. Dois braços robóticos com telas integradas apresentarão conteúdos institucionais exclusivos da Alelo, que reforçam os valores da marca e o valor construído ao longo dos seus mais de 22 anos de história. O setup simula uma central de comando futurista, transmitindo agilidade, pertencimento e inovação para quem passa pelo espaço. Com execução de alta precisão, os braços robóticos têm a proposta de transformar a comunicação em uma experiência sensorial.

Congresso

A Alelo também estará presente na Arena SulAmérica, um dos espaços centrais da feira do congresso. A Diretora de Gente e ASG, Carolina Ferreira, será uma das painelistas e trará uma palestra com reflexões sobre como contribuir positivamente com os profissionais de RH na construção de uma atuação mais empática, voltada às pessoas e que valoriza o aprendizado contínuo.

Iniciativas ESG

A responsabilidade socioambiental está presente em todas as etapas do projeto que refletem o compromisso da Alelo com a sustentabilidade, a inclusão e a gestão ética. Entre as principais práticas adotadas destacam-se:

Uso exclusivo de madeiras de reflorestamento em todas as montagens;

Construção de paredes modulares, que serão reutilizadas em diferentes projetos da companhia;

Logística reversa para reaproveitamento de materiais;

Descarte responsável e adequado de cada tipo de resíduo;

Reutilização criativa de lonas na produção de itebs como bolsas, mochilas e estojos para projetos sociais.

Neutralização de carbono.



Contratação de staff

Além de priorizar a diversidade e inclusão na contratação de todos os colaboradores e parceiros que atuarão na produção e no atendimento ao público no estande, a Alelo terá também na equipe de promotores representantes do PROJETO AME, um coletivo que junta esforços de especialistas em várias áreas, pais e voluntários para fazer a inclusão de pessoas com Síndrome de Down por meio da capacitação profissional na área de eventos.

Mais informações: 51º CONARH

Data: 19, 20 e 21 de agosto de 2025

Local: São Paulo Expo – Pavilhões 6, 7 e 8

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, s/n – Km 1,5 – Vila Água Funda

Estande Alelo: na Rua 3, entre as ruas B e C, no espaço 034