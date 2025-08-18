Declaração de IR nos EUA começa com planejamento financeiro

A tributação americana é complexa e desconhecer ou ignorar as regras quanto aos impostos, deduções ou isenções trazem sérias consequências financeiras e legais, sobretudo o que pouco se fala é o quanto o planejamento financeiro, estrategicamente pensado e estruturado, pode otimizar a declaração de impostos nos EUA, visando proteger o patrimônio e facilitar o processo. Por isso, o site oficial da Receita Federal Americana possui instruções detalhadas sobre o tema e também sobre o planejamento adequado, informando cada parte do processo inclusive em Língua Portuguesa.

Com base nos dados necessários para a declaração de impostos no Brasil comparado aos requisitos nos EUA, fica evidente suas particularidades. Sobretudo, os EUA podem oferecer um ambiente fiscal com uma estrutura de deduções favoráveis para quem possui uma renda acima da média.

Nas palavras do autor do best-seller "Pai Rico, Pai Pobre", Robert Kiyosaki, "o que importa não é quanto se ganha, mas o que se faz com o que ganha", em outras palavras, o uso estratégico dos recursos faz toda a diferença. Sabendo disso, pesquisas apontam um crescimento progressivo de profissionais especializados em planejamento financeiro, tão necessários quanto o trabalho de um contador ou assessor de investimentos. Dados do BLS (U.S. Bureau of Labor Statistics) mostram que expectativa é de que esta profissão cresça mais de 4,02% nos próximos 10 anos, comparado a taxa média de crescimento de empregos no país.

Conforme informações fornecidas pelo Data USA e a descrição de funções do BLS, uma das fortes atuações do assessor financeiro tem sido o desenvolvimento de estratégias personalizadas capazes de proteger o patrimônio de seus clientes contra o impacto dos altos impostos nos Estados Unidos.

Quem precisa pagar impostos?

De acordo com o site oficial da Receita Federal Americana, grande parte dos cidadãos americanos e a maioria de quem tem emprego no país precisa pagar impostos sobre a renda que estiver acima de uma quantia mínima. O site responde várias perguntas básicas sobre o tema e explica os direitos do contribuinte, fornecendo um manual a respeito, mas salienta a importância de um profissional adequado para o auxílio em alguns casos.

Para a Garavello Capital, empresa especializada em planejamento financeiro nos EUA, o atual cenário econômico oscilante e a busca por proteção patrimonial tem despertado cada vez mais brasileiros por assessoria especializada em eficiência tributária capaz de minimizar os passivos e maximizar os retornos. De acordo com a empresa, atuante em todo o território americano, para que estas deduções sejam eficazes é necessário o planejamento adequado, ou seja, é possível tornar um portfólio mais eficiente em termos de impostos quando se retém uma parcela maior dos seus retornos provenientes dos investimentos.

A principal orientação feita pela referida empresa de Assessoria Financeira, visando a proteção patrimonial dos impactos dos impostos nos EUA, é o planejamento bem estruturado. Eles explicam que um planejamento financeiro sólido é capaz de preparar as famílias para o próximo período de declaração de impostos, minimizando as perdas e os riscos.

O momento ideal para começar esta avaliação financeira é um ano antes do chamado “tax season” (período do ano entre janeiro e abril em que são declarados os impostos do ano anterior no país) e, para este processo, a Garavello Capital trabalha em parceria com contadores especializados e devidamente licenciados e experientes. De forma estratégica estes profissionais desenvolvem o planejamento anual personalizado para cada cliente, visando resultados e protegendo efetivamente cada patrimônio.

Christiano Aguiar, general manager da Garavello Capital, explica que essa estrutura de preparação financeira potencializa o planejamento tributário: "Mais do que reunir comprovantes e preencher formulários, a preparação para a Declaração do Imposto de Renda nos EUA faz toda a diferença no resultado final e o apoio profissional é fundamental nesse processo, afinal estar alinhado às regras do IRS, é a melhor forma de evitar surpresas indesejadas", alertou o empresário.

Com atuação independente e especializada em proteção patrimonial, planejamento de aposentadoria em dólar e planejamento universitário nos EUA, a Garavello Capital confirmou o interesse cada vez maior por parte de brasileiros nos EUA e também por famílias que aguardam o processo para se mudarem legalmente para o país, em iniciar a estruturação fiscal estratégica por meio de assessoria financeira.

Para os interessados em saber mais sobre proteção patrimonial e planejamento financeiro personalizado nos EUA, a empresa possui atendimento pelo site ou via formulário para contato.