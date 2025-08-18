Estratégias de growth marketing atraem startups em expansão

Em um mercado em que a velocidade pode definir o sucesso ou o fracasso de uma startup, recorrer a agências especializadas em growth marketing tem sido uma opção estratégica cada vez mais recorrente. Estudos mostram que startups que aplicam frameworks de growth marketing têm 3,5 vezes mais chances de alcançar US$ 10 milhões em ARR em até cinco anos, com receita crescendo 2,4 vezes mais rápido quando contam com equipes dedicadas ao growth, sem precisar montar uma equipe interna de marketing.

Segundo a Abstartups, 52% das startups brasileiras estão em fase de tração ou escalabilidade. Ainda assim, só 30% dos fundadores dizem conseguir converter com facilidade produtos de alto potencial em clientes. Segundo dados da CB Insights, 14% das startups falham devido a estratégias de marketing e vendas ineficazes. Nesse cenário, aparecem as agências de growth, elas utilizam metodologias de experimentação, funis otimizados e campanhas escaláveis, oferecendo uma alternativa à contratação de equipes internas.

A Neto Angel, agência brasileira voltada exclusivamente para o mercado de startups, é um exemplo desse movimento. A empresa atua como braço externo de marketing, aplicando táticas de growth para testar canais, validar ofertas e otimizar conversões, ajudando desde a primeira campanha até a construção de uma máquina de crescimento contínuo.

Do zero ao crescimento acelerado

Para empresas em estágio inicial, o modelo pode ser a diferença entre conquistar relevância ou ficar para trás. “Muitas startups têm excelentes produtos, mas não sabem como escalar. O growth é um processo que une análise de dados, criatividade e execução rápida, o que impulsiona a startup para alcançar o ponto de equilíbrio com mais rapidez”, explica Neto Angel, CEO da agência que leva seu nome.

“O modelo de agências de growth tem sido adotado por empresas pela agilidade e pela flexibilidade financeira, com contratos adaptáveis que permitem ajustar ou ampliar investimentos conforme o retorno, sem o custo fixo de uma equipe interna”, explica Neto Angel. Empresas que terceirizam marketing, segundo a Callbox, podem reduzir custos de mão de obra em até 87% em comparação a equipes internas. O trabalho dessas agências combina análise de dados, testes rápidos e múltiplos canais digitais para identificar as estratégias mais eficazes, criando processos escaláveis e contínuos que garantem crescimento sustentável.

“Com o mercado de tecnologia cada vez mais competitivo, apostar em agências de growth deixou de ser apenas uma alternativa e tornou-se uma decisão estratégica para transformar boas ideias em negócios escaláveis”, afirma Neto Angel.