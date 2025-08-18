O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, se reunirá com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, durante visita ao país para o Congresso Americano da FIA

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), órgão regulador global do automobilismo e federação das organizações de mobilidade do mundo inteiro, estará em breve em Assunção, no Paraguai, para o Congresso Americano anual da FIA.

O congresso, inaugurado oficialmente pelo presidente paraguaio Santiago Peña e organizado pelo Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), reunirá líderes da mobilidade e do automobilismo de todas as Américas para discutir iniciativas importantes em segurança viária, mobilidade sustentável, crescimento esportivo regional e inovação no transporte, com a presença do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

O evento também será palco de um momento histórico no automobilismo paraguaio, já que o país estreia no calendário do Campeonato Mundial de Rally da FIA com o WRC Rally del Paraguay, que acontecerá na região de Itapúa, de 28 a 31 de agosto.

Falando antes de sua visita ao Paraguai, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse: “Estou muito feliz em me reunir com nossos membros e parceiros em Assunção para o Congresso Americano da FIA 2025 e aguardo com expectativa o encontro com o presidente Peña para discutir nossos esforços conjuntos para impulsionar a participação no automobilismo global e a mobilidade segura e acessível.”

“Este encontro é uma oportunidade vital para fortalecer a colaboração nas Américas, compartilhar conhecimentos sobre mobilidade e automobilismo, e avançar em nossas prioridades comuns de segurança, sustentabilidade e inovação.”

“Realizar o congresso junto com a estreia do Paraguai no calendário do Campeonato Mundial de Rally da FIA torna este um momento verdadeiramente histórico para o país e para a região, enquanto continuamos a desenvolver o automobilismo global, inspirar nossos fãs ao redor do mundo e acolher novos públicos na comunidade do rally.”

O tema do Congresso Americano da FIA deste ano será “Mobilidade Segura e Automobilismo nas Américas”, com uma programação que abordará quatro áreas principais: segurança viária e educação no trânsito, inovação e novas tecnologias em mobilidade, crescimento do automobilismo global e o papel dos clubes automobilísticos na transformação social.

Com uma série de sessões projetadas para oferecer aos Clubes Membros novas estratégias e insights sobre a evolução da mobilidade e das tendências esportivas, o evento será uma oportunidade valiosa para compartilhar conhecimento e boas práticas em temas como prestação de serviços, responsabilidade sustentável e inovação centrada no consumidor.

A estrutura dos Clubes Membros da FIA constitui a espinha dorsal da governança e das operações da federação, sendo que cada Clube Membro titular possui direito a voto nas eleições e decisões regulatórias da FIA. Os clubes são agrupados em duas categorias principais – com alguns atuando em ambas as funções:

Clubes de Mobilidade: fornecem serviços de mobilidade e representam os interesses dos usuários das vias, com foco em segurança viária, viagens e turismo, direitos do consumidor e mobilidade sustentável.

Autoridades Desportivas Nacionais (ASNs): governam e desenvolvem o automobilismo em nível nacional, sendo responsáveis pela organização de eventos esportivos, emissão de licenças e participação em todas as regulamentações.

Na FIA, existem quatro Regiões de Mobilidade e seis zonas desportivas. O Congresso Americano receberá as Regiões III e IV da FIA, que são compostas por Clubes Membros de todas as Américas. A adesão globalàFIA é composta por 245 clubes em 149 países, conectando mais de 80 milhões de membros.

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) é o órgão que governa o automobilismo mundial e a federação das organizações de mobilidade a nível global. É uma organização sem fins lucrativos comprometida em impulsionar a inovação e defender a segurança, a sustentabilidade e a igualdade em todo o automobilismo e mobilidade.

Fundada em 1904, com escritórios em Paris, Londres e Genebra, a FIA reúne 245 organizações-membros em cinco continentes, representando milhões de usuários das estradas, profissionais do automobilismo e voluntários. A entidade desenvolve e aplica regulamentos para o automobilismo, incluindo sete Campeonatos Mundiais da FIA, a fim de garantir que as competições globais sejam seguras e justas para todos.

