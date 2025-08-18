Esquadrias eficientes reduzem ruídos e valorizam imóveis

Em um contexto urbano cada vez mais ruidoso, com temperaturas extremas e a ascensão do home office, janelas e portas deixaram de ser apenas elementos arquitetônicos: quando corretamente especificadas, elas se tornam diferenciais que elevam o valor de um imóvel. Esquadrias com alto desempenho acústico e térmico contribuem para o silêncio, conforto, preservação patrimonial e economia — fatores relevantes para compradores, arquitetos e investidores.

Esses benefícios ganham ainda mais relevância diante do crescimento da verticalização das cidades, da proximidade entre imóveis e vias de tráfego intenso e da necessidade de ambientes internos silenciosos para o trabalho remoto. Estimativas de mercado mostram que o home office já faz parte da rotina de milhões de brasileiros, aumentando a valorização de propriedades que oferecem ambientes silenciosos e bem climatizados. Além disso, imóveis com características de conforto ambiental apresentam maior liquidez de venda e tornam-se preferidos em negociações competitivas.

Outro ponto é a mudança perceptível no perfil do consumidor. Famílias e profissionais passaram a priorizar aspectos como silêncio, controle térmico e iluminação natural equilibrada ao avaliar novas propriedades. A busca por bem-estar dentro de casa tornou-se uma tendência consolidada, influenciando diretamente o valor percebido de um imóvel — principalmente em centros urbanos com alto nível de ruído e grande incidência solar.

Redução de ruído e valorização financeira

Segundo a EmCasa, sons acima de 55 decibéis (dB) durante o dia podem ser prejudiciais à saúde, especialmente em áreas residenciais. Para o período noturno, o ideal para ambientes internos, como quartos, é de no máximo 30?dB, conforme dados reunidos pelo Ozlo Sleep.

Esquadrias de alto desempenho podem reduzir ruídos externos em até 46?dB, conforme relatórios técnicos validados pelo IFT Rosenheim na página 9.

A redução de ruído não impacta apenas a saúde e o conforto: ela também influencia diretamente na percepção de qualidade e valorização do imóvel. O portal Atelier H2O destaca que esquadrias bem especificadas podem gerar valorização de até 20% em ambientes residenciais e comerciais.

Proteção térmica e economia de energia

A entrada direta de radiação solar em ambientes internos pode elevar significativamente a temperatura e, com o tempo, danificar móveis, estofados, pisos e obras de arte. Conforme explica a Gráfica Ícone Barueri, películas de controle solar aplicadas em vidros podem bloquear até 99% da radiação ultravioleta, reduzindo a necessidade de climatização artificial.

Simulação de valorização patrimonial

Em uma simulação de mercado, considera-se uma residência avaliada em R$?2 milhões. Esquadrias costumam representar entre 10% e 20% do custo da construção; assumindo 15%, o investimento em portas e janelas de qualidade seria de R$?300 mil.

Com base na estimativa de valorização de até 20% indicada pelo Atelier H2O, o mesmo imóvel poderia alcançar valor de venda de até R$?2,4 milhões. Isso representa um incremento de R$?400 mil no retorno patrimonial.

Em termos de economia energética, tomando como base uma conta de luz mensal de R$?1.800, uma redução de 20% no consumo geraria uma economia anual de R$?4.320. Em dez anos, esse valor acumulado chegaria a cerca de R$?43.200, além de preservar acabamentos internos contra o desgaste da incidência solar direta, como destaca a Gráfica Ícone Barueri.

Soluções no mercado nacional

