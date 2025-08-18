Cipasa Urbanismo oferece consórcio da Porto Seguro com atendimento personalizado

A Cipasa Urbanismo, que já oferece financiamento próprio e personalizado em todos os seus empreendimentos, aposta agora em uma nova estratégia para ampliar as oportunidades de crédito imobiliário para seus clientes. A incorporadora firmou uma parceria estratégica com a Sua Carta Corretora para oferecer atendimento exclusivo e personalizado na aquisição de produtos da Porto Seguro Consórcio. A expectativa inicial é gerar R$ 3 milhões em consórcios.

“O consórcio é uma excelente opção de crédito para o mercado imobiliário, e identificamos que ainda era pouco explorado pelos nossos clientes. Por isso, buscamos a Sua Carta Corretora para facilitar o processo de adesão e a gestão dos produtos da Porto Seguro. Com isso, oferecemos um atendimento personalizado e uma nova possibilidade de financiamento, tanto para aquisição de lotes quanto para construção em nossos empreendimentos”, ressalta o diretor-executivo da Cipasa, Rogério Riquelme.

A Sua Carta Corretora oferecerá consultoria exclusiva e personalizada aos clientes da incorporadora, buscando facilitar todo o processo de adesão — desde a escolha do plano até a contemplação e liberação do crédito. Outra característica é o time de consultores especializados, que contribuirá para reduzir o tempo de adesão e oferecer suporte em todas as fases da contratação e liberação das cartas de crédito adquiridas junto à Porto Seguro.

“Só existem três formas de comprar um bem: ou você paga à vista, ou financia e paga juros, ou faz consórcio. E é por isso que a parceria com a Cipasa é tão estratégica — estamos estreitando o consórcio nas operações para oferecer aos clientes uma alternativa mais inteligente, acessível e planejada. Isso não só facilita a aquisição do lote, como também permite que o cliente construa, fortalecendo a experiência com a marca Cipasa”, destaca Roberto Martinez, da Sua Carta Corretora.

Com taxa de administração competitiva (entre 0,93% e 1,26% ao ano), ausência de juros compostos, flexibilidade no uso da carta para compra, construção ou reforma, e possibilidade de utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em lances, o consórcio torna-se uma ferramenta estratégica para o planejamento financeiro. As cartas variam de R$ 70 mil a R$ 900 mil, atendendo a diferentes perfis e objetivos de clientes.

A Porto Seguro mantém um desempenho expressivo no segmento de consórcios imobiliários. Apenas no quarto trimestre de 2024, os planos dessa modalidade registraram crescimento de 32% nas vendas. Esta é a primeira oferta de produtos da Porto Seguro Consórcio por meio de uma corretora que prestará atendimento personalizado e exclusivo para uma loteadora, atuando como uma extensão da empresa.