Descontos de até 65% marcam outlet da Mixtou

Inspirado em modelos de venda popularizados nos Estados Unidos para comercializar estoques com preços reduzidos, o outlet no e-commerce encontra terreno fértil no Brasil. Segundo dados do E-commerce Brasil, o comércio eletrônico nacional registrou crescimento de 19,1% em 2024 e alcançou R$ 351,4 bilhões em volume transacionado, revelando um ambiente propício à adoção de formatos como o outlet. Realizadas fora do calendário promocional tradicional, essas campanhas impulsionam vendas em períodos de menor sazonalidade e ajudam a renovar o portfólio de produtos.

O ambiente favorece ações de preço recorrentes. Em 2024, o comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 204,3 bilhões, crescimento de 10,5% em relação a 2023, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Foram 414,9 milhões de pedidos, ticket médio de R$ 492,40 e 91,3 milhões de consumidores on-line. A previsão é alcançar R$ 234,9 bilhões em 2025, impulsionado pela digitalização e novas formas de pagamento.

Além disso, pesquisas indicam que o preço é o principal fator de decisão na compra on-line. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 91% dos consumidores verificam o preço antes de comprar e 80% acompanham promoções, reforçando o potencial de ações como o outlet ao longo do ano.

Diante desse cenário, a Mixtou mantém ativa uma campanha de outlet em seu site, com descontos de até 65% em categorias como áudio e vídeo, ferramentas, informática, casa e decoração, componentes, material elétrico e utilidades diversas. A ação faz parte do calendário promocional da empresa e segue vigente no período que antecede o Dia do Cliente, em 15 de setembro.

“Com o outlet, conseguimos oferecer aos consumidores oportunidades concretas de economia em diferentes linhas do nosso portfólio. Além de preços atrativos, a ação facilita o acesso a itens que atendem necessidades do dia a dia, do lar ao trabalho e lazer. Essa iniciativa contribui para manter o fluxo de vendas aquecido antes das grandes datas do varejo”, comenta César Soares, gerente de e-commerce da Mixtou.

Como estratégia de vendas, o outlet mantém relevância no varejo on-line por unir conveniência e preços reduzidos, podendo ser aplicado em qualquer período do ano. Além de favorecer a renovação de estoque, proporciona ao consumidor a chance de adquirir produtos de qualidade com condições atrativas, tornando a compra mais acessível e ajudando a atender necessidades imediatas com melhor custo-benefício.