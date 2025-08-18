Campanhas de incentivo ajudam empresas a enfrentar crises

Independentemente do ramo em que atua, toda empresa está vulnerável a crises, seja por questões internas ou incertezas econômicas que atingem todo um segmento. Diante do desafio de manter os colaboradores motivados em momentos difíceis, há negócios que recorrem a campanhas de incentivo.

Quando bem desenhadas, campanhas de incentivo podem funcionar como âncoras emocionais e direcionais. Elas não apenas oferecem recompensas, mas também podem dar sentido ao esforço coletivo. A afirmação é de Cristiano Miano, CEO da Digi, empresa especializada em campanhas de incentivo e relacionamento.

Mas como essas iniciativas funcionam na prática? Segundo o executivo, elas podem ser aplicadas em diferentes contextos. Isso inclui campanhas de vendas, reconhecimento para equipes que se destacam ou promoção de valores da organização.

No planejamento da campanha de incentivo, é importante fugir do genérico e elaborar ações feitas sob medida, focadas no público, segmento e objetivos da empresa. São exemplos: estratégias gamificadas para transformar metas em desafios (estabelecer “missões” por semana ou mês) e recompensas como cursos de capacitação e oferta de benefícios em uma área de interesse do colaborador.

“Com conceitos criativos, essas campanhas podem demonstrar interesse genuíno das empresas pelo profissional. Quando conseguimos mostrar para cada colaborador que o seu desempenho individual importa — e que será valorizado de forma concreta —, ativamos um senso de propósito e pertencimento que pode neutralizar parte da ansiedade gerada pelas incertezas”, diz Miano. A empresa da qual ele é CEO tem, em seu portfólio de clientes, marcas como Coca-Cola, TIM e Samsung.

O executivo afirma que a campanha de incentivo é um diferencial competitivo, que pode ajudar os profissionais a produzirem mais. “Já vi empresas superarem metas em plena retração econômica porque os times estavam mobilizados por campanhas que deixavam claros os objetivos e celebravam cada avanço, mesmo os pequenos. Em um cenário de crise, isso vira combustível para a produtividade”, ressalta.

O ideal, na visão de Miano, é transformar os objetivos estratégicos ? que podem ser vistos como “intangíveis ou financeiros demais” ? em metas acionáveis, claras e conectadas à rotina dos times.

“Quando criamos campanhas que convertem esses objetivos em ações diárias com gatilhos motivacionais, conseguimos fazer com que a estratégia ‘desça para o campo’. Na Digi, usamos o que chamamos de Dinâmica Inteligente de Gatilhos e Incentivos para mapear comportamentos críticos e ativá-los de forma personalizada, visando conectar cada colaborador à estratégia maior”, exemplifica.

Miano explica que algumas métricas podem ser utilizadas para avaliar o sucesso de uma campanha de incentivo. Além de adesão, evolução de metas e retorno sobre o investimento (ROI) em tempos de crise, é fundamental medir a consistência de performance, frequência de interação com os estímulos da campanha, índice de permanência e sentimento de reconhecimento percebido.

Cruzar dados comportamentais com escuta ativa (via formulários curtos, por exemplo) ajuda a entender se a campanha está realmente contribuindo para manter a energia, a confiança e o foco da equipe ? três pilares da resiliência organizacional, diz o CEO da Digi.

O executivo faz a ressalva, no entanto, de que a campanha de incentivo não deve ser encarada como uma “solução mágica” capaz de garantir, sozinha, o sucesso da empresa. É necessário focar na construção de programas consistentes, alinhados ao negócio e com acompanhamento contínuo.

“Nenhuma campanha sobrevive a uma liderança desengajada, por exemplo. O líder é o multiplicador do estímulo. Por isso, antes de lançar qualquer campanha, deve-se preparar as lideranças ? com briefings estratégicos, kits de onboarding e até simuladores de conversa para ajudá-las a traduzir a campanha para a realidade do time”, acredita Miano.

“Em momentos de adversidades, o líder precisa ser mais do que um gestor: ele deve ser um embaixador da confiança e da visão, e o incentivo é uma ferramenta poderosa para reforçar esse papel”, finaliza.

