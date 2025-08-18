Jomed Log inaugura primeiro posto próprio de biometano

A Jomed Log, companhia com mais de três décadas de atuação no setor de transporte e logística, anuncia a inauguração do seu primeiro posto próprio de biometano no Brasil. O combustível, 100% renovável e com baixa emissão de CO2, marca um movimento estratégico da empresa diante dos desafios enfrentados pelo setor, como a alta no preço do diesel, a pressão por práticas sustentáveis e a necessidade de adaptação às exigências ambientais de grandes embarcadores.



De acordo com Eduardo Garrido, diretor da companhia, a decisão de investir em um posto próprio foi motivada por fatores relacionados à inovação, eficiência operacional e à adoção de práticas sustentáveis na logística brasileira.

“Fazendo parte do grupo de empresas pioneiras no uso de GNV em frotas, o que contribuiu para a redução de emissões e custos operacionais, evoluir para o biometano foi um passo natural para buscarmos nossa liderança em sustentabilidade e reduzirmos a pegada de carbono da nossa operação”, destaca.



A expectativa da Jomed é que o novo combustível permita uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa, especialmente dióxido de carbono e metano, além de fortalecer o modelo junto a clientes que priorizam critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).

“Além de ser renovável, o biometano contribui para a economia circular ao aproveitar resíduos orgânicos para gerar energia limpa, tornando-o uma alternativa viável para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e promover maior eficiência energética nas operações logísticas”, explica.



O lançamento do posto ocorre em um momento de crescente interesse pelo biometano no Brasil. De acordo com dados divulgados pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), a indústria nacional tem apostado no biometano como substituto do diesel, especialmente no transporte rodoviário de cargas.



Ainda de acordo com as informações divulgadas pela Fecombustíveis, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) finalizou negociações para o primeiro contrato de renovação de frota de caminhões pelo Fundo Clima, oferecendo a possibilidade de financiamento de veículos mais limpos, com a inclusão do biocombustível no Plano Anual de Aplicação de recursos do fundo, que tem R$ 11,2 bilhões para emprestar a juros de 6,5% ao ano em projetos de descarbonização.



“O país possui grande potencial para produção do combustível, dada a abundância de biomassa proveniente de resíduos agrícolas, urbanos e industriais. No entanto, o setor ainda enfrenta obstáculos como infraestrutura limitada, falta de incentivos fiscais e baixa conscientização sobre os benefícios do biometano”, avalia Garrido.



Embora o posto inaugurado não esteja aberto ao público neste primeiro momento, ele será utilizado para abastecimento da frota própria da empresa, que já conta com veículos adaptados para o uso do novo combustível.

“Para os próximos anos, temos projetos voltados à expansão da frota movida a biometano, ampliação de iniciativas de economia circular e o fortalecimento do uso de tecnologias para monitoramento ambiental e eficiência energética”, explica o executivo.



A adoção do combustível está diretamente alinhada aos compromissos ESG assumidos pela empresa: “Ambientalmente, reforçamos a descarbonização das nossas operações. Socialmente, queremos promover inovação que gera impacto positivo em toda a cadeia logística. E na governança, alinhamos nossa estratégia às práticas globais. Essa ação também contribui com as metas nacionais de redução de emissões e incentiva o setor a avançar em soluções de transporte limpo.”



Ainda que os resultados práticos estejam em fase inicial, a iniciativa representa um passo concreto na direção de uma mobilidade mais limpa e eficiente. “Ainda enfrentamos desafios, mas este é apenas o início de uma série de projetos voltados para descarbonização, economia circular e inovação em mobilidade que planejamos para os próximos anos”, conclui.



Para mais informações, basta acessar o vídeo da inauguração do posto de Biometano da Jomed Log: https://www.youtube.com/watch?v=1GZNPihn_aY e acompanhar a empresa pelas redes sociais: @jomedlog