Setores ampliam oferta de trabalho temporário

O trabalho temporário segue como solução estratégica para empresas enfrentarem picos de demanda e sazonalidades do mercado. Segundo dados da Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), entre abril e junho de 2025, houve um crescimento de 5% na contratação de temporários no país. A projeção é que mais de 500 mil vagas temporárias sejam abertas até o fim do ano, movimentando diferentes setores da economia.

Historicamente ligado a datas comemorativas como Natal, Páscoa e Dia das Mães, o trabalho temporário vem se expandindo para além do varejo tradicional. Indústrias, empresas de logística e áreas administrativas passaram a utilizar essa modalidade como resposta rápida a oscilações do mercado, lançamentos de produtos e substituições de pessoal.

No setor de comércio, os supermercados, lojas de departamento e e-commerces lideram a contratação de temporários, especialmente em períodos promocionais como a Black Friday. Já a indústria tem ampliado a oferta de vagas em segmentos como alimentos e bebidas, farmacêutico, têxtil e metalúrgico, principalmente nos meses que antecedem comemorações.

Para além das datas sazonais, eventos e mudanças regulatórias também impulsionam a contratação temporária. Um exemplo recente é o aumento na demanda por temporários em setores ligados à organização e suporte de eventos locais e internacionais, como competições esportivas, feiras e congressos.

Ana Guimarães, Diretora de Operações do ManpowerGroup Brasil, destaca que o perfil do trabalho temporário também vem mudando. “Há uma maior valorização das competências técnicas e comportamentais. As empresas buscam profissionais que consigam se adaptar rapidamente, tenham capacidade de aprendizado contínuo e saibam trabalhar de forma colaborativa, mesmo que por um período determinado”.

Segundo ela, o trabalho temporário deixou de ser uma alternativa emergencial. “Hoje, muitas empresas estruturam seus planejamentos com base em ciclos, e a contratação temporária é uma forma de manter a produtividade e acompanhar o ritmo das demandas. Ao mesmo tempo, os profissionais têm visto essa modalidade como uma porta de entrada para o mercado ou uma oportunidade de transição entre empregos”, afirma Ana.

Outro dado relevante é a taxa de efetivação de temporários. Levantamentos da Asserttem indicam que mais de 20% dos trabalhadores contratados de forma temporária acabam sendo efetivados ao fim do contrato. Isso demonstra que, além de atender à demanda pontual das empresas, essa modalidade também pode abrir caminhos para vínculos mais duradouros.

A flexibilidade e a agilidade desse tipo de contrato também são apontadas como fatores decisivos para as empresas. “O processo de contratação de temporários costuma ser mais ágil e menos burocrático. Com o apoio de consultorias especializadas, é possível reduzir o tempo de recrutamento e garantir profissionais mesmo com prazos curtos”, afirma Ana Guimarães.

Para os trabalhadores, o regime temporário é regido pela Lei 6.019/74, que garante direitos como remuneração equivalente à dos efetivos, jornada definida, descanso semanal remunerado, adicional por horas extras, entre outros benefícios. O contrato pode durar até 180 dias, prorrogáveis por mais 90, e deve ser intermediado por uma agência autorizada, como o ManpowerGroup Brasil.

Embora ainda haja certa resistência por parte de profissionais que buscam vínculos de longo prazo, a diretora aponta que a experiência temporária pode agregar repertório e ampliar networking: “O temporário não é um ‘bico’. É uma forma legítima e regulada de trabalho, com potencial de desenvolvimento profissional. Muitos talentos começaram a carreira em posições temporárias, e há inúmeros exemplos de crescimento a partir dessa porta de entrada”.

Com as perspectivas de aumento nas contratações até o fim do ano, o cenário é otimista para quem busca recolocação ou uma primeira experiência profissional. “Os candidatos que estiverem atentos às oportunidades e investirem em habilidades comportamentais, como proatividade, comunicação e organização, terão mais chances de se destacar”, finaliza a gestora do ManpowerGroup.