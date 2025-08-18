Manpower abre 200 vagas para Infraestrutura e Telecom

A consultoria de soluções em Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, está ofertando mais de 200 oportunidades de emprego para os setores de telecomunicação e infraestrutura. A empresa atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção, e para esse setor são 37 cidades do Brasil contempladas, com vagas efetivas (CLT) e afirmativas também para pessoas com deficiência (PCD). As vagas abertas são para:

Técnico(a) de instalações e reparo de fibra ótica:

São Luís - MA; Teresina - PI; Caxias do Sul - RS; Feira de Santana - BA; Salvador - BA; João Pessoa - PB; Rio de Janeiro - RJ; Duque de Caxias - RJ; Fortaleza - CE; São Paulo - SP; Caxias do Sul - RS; Feira de Santana - BA; Vitoria da Conquista - BA; Aracaju – SE.

Técnico(a) de instalação e manutenção - rede móvel:

João Pessoa - PB; Vitoria da Conquista - BA; São Luis - MA; Teresina - PI; Feira de Santana - BA; Caxias do Sul - RS; Fortaleza - CE; Duque de Caxias - RJ; Rio de Janeiro - RJ; São Paulo - SP; Salvador – BA.



Técnico(a) em manutenção de ar-condicionado - vaga afirmativa também para o público PCD:

João Pessoa - PB; Vitoria da Conquista - BA; São Luis - MA; Teresina - PI; Feira de Santana - BA; Caxias do Sul - RS; Fortaleza - CE; Duque de Caxias - RJ; Rio de Janeiro - RJ; São Paulo - SP; Aracaju – SE.



Auxiliar de operações (telecomunicações e refrigeração) - vaga afirmativa também para o público PCD:

Aracaju - SE; João Pessoa - PB; Vitoria da Conquista - BA; São Luis - MA; Teresina - PI; Fortaleza - CE; Duque de Caxias - RJ; Rio de Janeiro - RJ; São Paulo - SP; Salvador – BA.



Técnico(a) em telecomunicações: Campinas – SP.





Técnico(a) de infraestrutura (refrigeração):

Bauru - SP; Avaré - SP; Botucatu - SP; Marília - SP; Ourinhos - SP; Campinas - SP; Mogi Mirim - SP; Jundiaí - SP; Piracicaba - SP; Presidente Prudente - SP; São João da Boa Vista - SP; Araçatuba - SP; Assis - SP; Ribeirão Preto - SP; Araraquara - SP; Franca - SP; Jaboticabal - SP; São José dos Campos - SP; Caraguatatuba - SP; Sorocaba - SP; Itapevi - SP; São José do Rio Preto - SP; Votuporonga - SP; Santos - SP; Rio de Janeiro - RJ; Belo Horizonte - MG; Salvador – BA.



Técnico(a) de infraestrutura (refrigeração/telecomunicações):

Bauru - SP; Avaré - SP; Botucatu - SP; Marília - SP; Ourinhos - SP; Campinas - SP; Mogi Mirim - SP; Jundiaí - SP; Piracicaba - SP; Presidente Prudente - SP; São João da Boa Vista - SP; Araçatuba - SP; Assis - SP; Ribeirão Preto - SP; Araraquara - SP; Franca - SP; Jaboticabal - SP; São José dos Campos - SP; Caraguatatuba - SP; Sorocaba - SP; Itapevi - SP; São José do Rio Preto - SP; Votuporonga - SP; Santos - SP; Rio de Janeiro - RJ; Belo Horizonte - MG; Salvador – BA.



Os candidatos devem possuir como escolaridade mínima o ensino médio completo. Em alguns cargos é necessário ensino técnico completo específico da área, como: elétrica, refrigeração, eletrotécnica e telecomunicações. Também são requisitos: CNH categoria B, disponibilidade de horário, experiência na área e conhecimento de Normas Regulamentadoras.



Os benefícios podem variar de acordo com a vaga, mas incluem: adicional de periculosidade; vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, assistência médica e assistência odontológica.

Os profissionais interessados podem fazer o cadastro até o dia 25 de agosto, por meio do seguinte formulário: https://forms.office.com/r/TMeZHkRkXt

Para mais informações e outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal e conferir as vagas abertas em todo o Brasil: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

