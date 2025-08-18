Brasileiro conquista 1º lugar em competição internacional nos Estados Unidos

O Brasil é o grande vencedor da edição 2025 do Adobe Certified Professional World Championship — o Campeonato Mundial dos Alunos Certificados com Tecnologias Adobe, que ocorreu entre 27 e 30 de julho em Orlando, Flórida (EUA).

Criado há 16 anos para estimular a criatividade de estudantes de design, ilustração, publicidade, fotografia e artes, o Campeonato Mundial tem como objetivo premiar os novos profissionais que se utilizam de técnicas possibilitadas pelas ferramentas Adobe, e engloba mais de 90 países.

Thiago Mello, estudante do curso Técnico em Computação Gráfica do Senac Sorocaba, já havia sido o vencedor da etapa brasileira da competição, na ocasião em que assegurou a vaga para a final nos Estados Unidos. Pela medalha de ouro, levou para casa um prêmio de US$ 8.000,00.

Mello, que é aluno do Programa Senac de Gratuidade, explica que: “A participação na competição foi um grande desafio que testou todas as minhas habilidades. Além disso, é uma oportunidade de inspirar outras pessoas, de demonstrar que é possível sonhar e realizar”.

Para Alex de Lima Cabral, coordenador da área de Aplicativos, Computação Gráfica e Internet do Senac São Paulo, a vitória de Thiago é motivo de orgulho e comprova o papel transformador da educação técnica. “Essa conquista mostra o talento dos nossos alunos e o impacto do trabalho dos nossos docentes”, destaca.

Participação brasileira

O outro representante brasileiro no mundial, Lucas Maia, estudante do Cesupa de Belém (Pará), ficou com a quarta colocação. Segundo Ty Kenworthy, diretor de desenvolvimento de negócios da Certiport, mestre de cerimônias e organizador dos mundiais da Adobe e Microsoft, “A edição deste ano do Campeonato Mundial foi incrível, uma vez que o nível da competição era altíssimo, com os estudantes demonstrando criatividade e habilidades”.

Rodrigo Arndt, executivo da Adobe Brasil, afirma que a “participação de estudantes é estratégica para ampliar a presença da empresa no país, destacando o Senac São Paulo como uma grande parceria nessa iniciativa”.

Já Álvaro Venegas, diretor da ENG DTP & Multimídia, organizadora da Seletiva Adobe Brasil, exalta a edição de 2025 como “a melhor participação do Brasil no Campeonato Mundial. Os brasileiros comprovaram a força demonstrada nos últimos anos, conquistando não só a medalha de ouro, como o quarto lugar. Provando a força criativa dos estudantes brasileiros”. Segundo Venegas, “o Campeonato Mundial é um evento de extrema importância para os jovens talentos que desejam se destacar no universo do design, criatividade e tecnologia. Essa iniciativa é uma vitrine para novos profissionais, que os desafia a explorar seu potencial, inovar e se conectar com as principais tendências do mercado”.

Desde 2021, o Brasil participa com duas vagas para a final. O país já havia conquistado as medalhas de prata em 2021 e 2022, e o bronze em 2023, demonstrando a força criativa do aluno brasileiro.

Em 2024, a Seletiva Adobe Brasil, braço brasileiro da competição, que conta com parceria da Adobe Brasil e a ENG DTP & Multimídia, teve mais de 150 inscrições vindas de vários estados brasileiros. Já a edição deste ano contou com a participação de 189 estudantes vindos de 126 Instituições de ensino credenciadas, um novo recorde para o evento, e incluiu Instituições de Ensino da região Norte do país, pela primeira vez.

O corpo de jurados da Seletiva Adobe Brasil, composto por professores de renomadas universidades, atuou com precisão e rigor, garantindo a seleção dos mais bem preparados, tecnicamente e criativamente, no cumprimento e observação das regras.

Seletiva 2026

O credenciamento de Instituições de Ensino para a participação de seus alunos na Seletiva Adobe Brasil 2026 já começou. As instituições de ensino interessadas podem fazer suas inscrições pelo site: www.eng.com.br/cert.