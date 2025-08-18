Evolução da indústria aponta mais automação e menos acidente

A integração entre segurança de máquinas e automação industrial tem promovido um salto qualitativo na produtividade da indústria brasileira. Com o avanço tecnológico e a consolidação da Indústria 4.0, 69% das empresas de diferentes segmentos já adotam soluções automatizadas não apenas para ampliar sua capacidade de produção, mas também para garantir a integridade dos operadores e a preservação dos equipamentos. Segundo especialistas, o uso inteligente da automação tem se revelado um caminho sólido rumo a uma produtividade sustentada pela responsabilidade técnica e operacional.

“Automação e segurança caminham juntas. Um sistema bem automatizado não apenas eleva a eficiência como também reduz drasticamente o risco de acidentes e falhas operacionais”, afirma Diego Fabrício, engenheiro, especialista internacional em segurança de máquinas e proprietário da MTX Engenharia, empresa especializada em automação industrial.

Sistemas automatizados assumem tarefas repetitivas, perigosas ou ergonômicas inadequadas, permitindo que os operadores se concentrem em atividades de controle e supervisão com menor risco físico. Ao mesmo tempo, sensores, sistemas de parada automática e monitoramento em tempo real ajudam a antecipar falhas, evitando paradas não programadas e danos a equipamentos.

Eficiência está no centro dos ganhos proporcionados

O setor automobilístico foi um dos pioneiros a enxergar e aplicar a automação em larga escala no Brasil, seguido pela indústria de alimentos e bebidas, farmacêutica e de bens de consumo. Essas áreas têm se beneficiado da uniformidade na produção, da redução de desperdícios e da possibilidade de operar com turnos prolongados sem interrupções para troca de operadores.

Estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que 69% das empresas brasileiras já fazem uso de ao menos uma tecnologia digital no seu processo produtivo. Por outro lado, os dados mostram um cenário com margem para evolução, uma vez que 31% das empresas ainda não adotam qualquer tecnologia.

O custo para a implementação é apontado por 66% delas como um fator limitador. Ao mesmo tempo, sete a cada dez empreendedores admitem que o aumento da produtividade é um dos cinco principais benefícios do investimento em tecnologia. Isso reforça a teoria de que a melhora do desempenho produtivo e dos resultados financeiros está interligada aos processos de automação.

Redução no número de acidentes contrasta com evolução da tecnologia

Outro aspecto relevante no processo industrial dos últimos anos é o movimento de redução do volume de acidentes de trabalho, que contrasta justamente com a ampliação do emprego de novas tecnologias e de automação. Embora instituições envolvidas no tema como Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Ministério do Trabalho não tracem uma comparação direta entre tecnologia e queda percentual de acidentes, essa é uma constatação lógica.

De acordo com o Ministério da Previdência Social, no intervalo de uma década o número de acidentes de trabalho diminuiu em 184.455 ocorrências, caindo dos 720.629 registrados em 2011 para 536.174 apurados em 2021. Isso significa 25,6% acidentes a menos.

Crescimento sustentável da indústria

Além dos ganhos operacionais, a automação também fortalece a cultura de segurança nas empresas. “Ao adotar sistemas integrados que priorizam a prevenção, as indústrias passam a enxergar a segurança como parte estratégica do processo produtivo”, explica Diego.

Com os avanços contínuos em sensores inteligentes, inteligência artificial e análise preditiva, a automação se consolida como um dos principais vetores para o crescimento sustentável da indústria nacional. Nesse contexto, a integração entre segurança e tecnologia deixa de ser uma opção e se transforma em um pilar essencial para a competitividade.