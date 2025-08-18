Waveseg desenvolve tecnologia brasileira para o surf

A Waveseg, sediada em Santa Catarina, desenvolveu uma tecnologia nacional para piscinas de ondas destinada ao surf, baseada na utilização de hidrogênio verde como fonte de energia para o sistema de propulsão. A inovação é resultado de mais de uma década de pesquisa e prototipagem, e tem como proposta combinar eficiência energética, segurança operacional e custos reduzidos de implantação e manutenção, viabilizando economicamente projetos que eram antes inviáveis.

O sistema funciona por meio de detonações controladas de hidrogênio e oxigênio gerados via eletrólise da água, eliminando a necessidade de armazenamento de gases sob pressão. As câmaras de propulsão são acionadas em sequência, produzindo ondas com alturas entre 0,5 e 2 metros e durações surfáveis de 8 a 32 segundos. Segundo a empresa, a eficiência energética pode ser até 15 vezes maior em comparação a sistemas mecânicos ou pneumáticos.

Além da geração de ondas, a Waveseg integrou sistemas complementares como tratamento natural da água — sem uso de químicos agressivos — e, opcionalmente, geração de energia off grid e aquecimento da piscina, ambos também alimentados por hidrogênio verde. A proposta modular permite diferentes configurações, variando de 18 a 64 câmaras, adaptáveis ao porte e objetivo de cada empreendimento.

O desenvolvimento tecnológico contou com ferramentas de simulação computacional avançada (CFD) e gêmeos digitais para otimização da batimetria, bem como protótipos físicos. Essa abordagem buscou maximizar a qualidade das ondas e a flexibilidade de operação.

A aplicação da tecnologia é voltada para diferentes segmentos, como clubes de surf, resorts, parques aquáticos, condomínios e projetos públicos, incluindo parcerias público-privadas. A previsibilidade e constância das ondas criadas em ambientes controlados também abrem espaço para competições, treinamentos e atividades turísticas.