500 Global e PNUD lançam novos programas de inovação para impulsionar o ecossistema da África

A 500 Global, uma das empresas de capital de risco mais ativas do mundo1, anunciou hoje o lançamento de seus primeiros programas voltados a empreendedores em Nairóbi, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a fim de fortalecer o ecossistema panafricano2.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250817601781/pt/

Nairóbi será sede de três programas conduzidos pela 500 Global em parceria com o PNUD este ano. Os programas foram desenvolvidos para apoiar startups em todos os estágios, do início ao crescimento, oferecendo aceleração sob medida de acordo com o nível de maturidade de cada uma. O primeiro programa, a Pre-Acceleration Academy, dará suporte a empreendedores em estágio inicial em uma atividade presencial entre 6 e 12 de outubro. Já o segundo, o Sustainable Innovation Seed Accelerator, será voltado a empreendedores em estágio seed desenvolvendo soluções de inovação sustentável.

O terceiro programa, o Bootcamp for Accelerator Managers da 500 Global, foi criado para capacitar gestores de aceleradoras e incubadoras da iniciativa timbuktoo do PNUD, que atuam no fortalecimento da inovação em toda a África. Os três programas buscam impulsionar o desenvolvimento contínuo do ecossistema e ampliar as oportunidades de investimento em empreendedores africanos em todo o continente.

A liderança da 500 Global na África busca atuar junto a empreendedores, investidores e instituições como o PNUD para se tornar uma participante mais ativa no ecossistema de inovação africano.

"Com o lançamento desses programas, estamos animados para fazer a 500 Global ampliar sua atuação com empreendedores africanos e apoiá-los na adaptação a esse novo cenário global. Esperamos trabalhar lado a lado com parceiros como o PNUD no continente a fim de oferecer a infraestrutura para inovação e crescimento sustentado", afirmou Mareme Dieng, sócia da 500 Global

Juntos, a 500 Global e o PNUD querem oferecer aos empreendedores africanos insights e expertise para enfrentar o cenário global em transformação e aproveitar oportunidades de escala, por meio de suporte, mentoria e sua rede global de recursos.

"No PNUD, acreditamos que o futuro da África está na criatividade de seu povo. Por meio dessa parceria com a 500 Global, não estamos apenas investindo em startups, mas em inovadores que impulsionam a transformação sustentável da África. Oferecendo aos empreendedores as ferramentas, redes e mentorias necessárias, estamos construindo um ecossistema resiliente capaz de fomentar o crescimento inclusivo e contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", disse Ahunna Eziakonwa, secretária-geral adjunta da ONU e diretora do escritório regional do PNUD para a África.

As inscrições estão abertas para os três programas. Os empreendedores podem ver mais informações e se inscrever nas páginas da Pre-Acceleration Academy e do Sustainable Innovation Accelerator Program.

Sobre a 500 Global

A 500 Global é uma empresa de venture capital que atua em múltiplas fases com US$ 2,1 bilhões em ativos sob gestão3 investindo em empreendedores que criam empresas de tecnologia em rápido crescimento. Focamos em mercados onde tecnologia, inovação e capital podem gerar valor de longo prazo e impulsionar o crescimento econômico e o desenvolvimento. Trabalhamos com stakeholders importantes e assessoramos governos sobre as melhores formas de apoiar ecossistemas empreendedores e o desenvolvimento econômico em mercados emergentes. A 500 Global já apoiou mais de 5.000 empreendedores, representando mais de 3.000 empresas em mais de 80 países. Investimos em mais de 35 empresas avaliadas acima de US$ 1 bilhão e mais de 150 empresas avaliadas acima de US$ 100 milhões (incluindo empresas privadas, públicas e desinvestidas). Nossa equipe, com mais de 175 profissionais, está presente em mais de 25 países e reúne experiência como empreendedores, investidores e operadores de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo.

A 500 Global realizou seu primeiro investimento na África em 2011. Desde então, a empresa já investiu e apoiou mais de 100 empresas com sede no continente, com destaque para Chipper Cash, Smile Identity, Stitch, Money Fellows e Asaak. Além dos investimentos diretos, a 500 Global tem atuado como parceira no desenvolvimento do ecossistema, colaborando com entidades governamentais como a Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) e a Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) para desenvolver programas de capacitação para gestores de aceleradoras, além de fornecer infraestrutura e recursos para mais de 150 empreendedores egípcios desde 2022.

Sobre o PNUD

O PNUD é a principal agência da ONU na luta contra a injustiça da pobreza, da desigualdade e das mudanças climáticas. Atuando com uma ampla rede de especialistas e parceiros em 170 países, ajudamos as nações a construir soluções integradas e duradouras para pessoas e para o planeta.

O timbuktoo é uma iniciativa panafricana liderada pelo PNUD e focada em fomentar o potencial de inovação da África ao apoiar o empreendedorismo e o crescimento econômico inclusivo. Ele ajuda startups de alto potencial em setores estratégicos por meio de financiamento adaptado, mentoria especializada e acesso a mercados globais. Saiba mais em http://www.undp.org/africa ou siga @UNDP e @UNDPAfrica nas mídias sociais.

O CONTEÚDO DESTE COMUNICADO DE IMPRENSA É FORNECIDO APENAS PARA PROPÓSITOS INFORMATIVOS OU EDUCACIONAIS GERAIS. A 500 GLOBAL NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS SOBRE A PRECISÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS AQUI E, EMBORA A 500 GLOBAL TENHA TOMADO MEDIDAS RAZOÁVEIS PARA GARANTIR QUE AS INFORMAÇÕES ESTEJAM ATUALIZADAS E CORRETAS, ELA NÃO ASSUME RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES. SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO NESTE COMUNICADO, QUAISQUER PREVISÕES, PROJEÇÕES, CONCLUSÕES, VISÕES OU OPINIÕES EXPRESSOS REPRESENTAM A VISÃO ATUAL DA 500 GLOBAL SOBRE O ASSUNTO, BASEADAS EM DADOS INTERNOS AGREGADOS DE TODOS OS FUNDOS DA 500 GLOBAL ATÉ 23 DE OUTUBRO DE 2024 E/OU ANÁLISES NÃO VERIFICADAS DE FORMA INDEPENDENTE, SUJEITAS A MUDANÇAS A QUALQUER MOMENTO.

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA O CONTEÚDO DESTE COMUNICADO DE IMPRENSA DEVE SER INTERPRETADO COMO CONSULTORIA LEGAL, FISCAL OU DE INVESTIMENTOS DA 500 GLOBAL OU DE SUAS AFILIADAS. A 500 GLOBAL NÃO GARANTE QUAISQUER RESULTADOS FUTUROS DECORRENTES DE DECISÕES BASEADAS TOTAL OU PARCIALMENTE NAS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS. TODOS OS LEITORES DESTE COMUNICADO DEVEM CONSULTAR SEUS PRÓPRIOS ADVOGADOS, CONTADORES OU OUTROS PROFISSIONAIS ANTES DE TOMAR QUALQUER PROVIDÊNCIA RELACIONADA A ESTE COMUNICADO.

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA AS INFORMAÇÕES OU CONTEÚDOS DESTE COMUNICADO DE IMPRENSA DEVEM SER INTERPRETADOS COMO OFERTA DE VENDA OU SOLICITAÇÃO DE INTERESSE NA COMPRA DE QUAISQUER VALORES MOBILIÁRIOS ASSESSORADOS PELA 500 GLOBAL OU SUAS AFILIADAS OU REPRESENTANTES. ALÉM DISSO, NENHUM CONTEÚDO OU INFORMAÇÃO CONTIDO NESTE COMUNICADO CONSTITUI OU TEM INTENÇÃO DE CONSTITUIR OFERTA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS OU ORIENTAÇÃO FINANCEIRA PELA 500 GLOBAL. EM NENHUMA HIPÓTESE QUALQUER INFORMAÇÃO AQUI DEVE SER INTERPRETADA COMO MATERIAL DE MARKETING DE FUNDOS PARA INVESTIDORES POTENCIAIS QUE CONSIDEREM INVESTIR EM QUAISQUER FUNDOS DE INVESTIMENTO DA 500 GLOBAL. TAMBÉM NÃO DEVE SER INTERPRETADO COMO TESTEMUNHO OU ENDOSSO DO DESEMPENHO DE INVESTIMENTO DE QUALQUER FUNDO DA 500 GLOBAL POR POTENCIAIS INVESTIDORES CONSIDERANDO INVESTIR EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DA 500 GLOBAL.

____________________

1 Baseadas nas Global League Tables 2024 da PitchBook.

2 Os programas contam com o apoio de parceiros adicionais, como a Shell Foundation, além do PNUD.

3 OS CÁLCULOS DE ATIVOS SOB GESTÃO (AUM) SÃO ESTIMATIVAS INTERNAS REFERENTES A 31 DE MARÇO DE 2025.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250817601781/pt/

Contato com a mídia

Contato com a mídia da 500 Global

press@500.co