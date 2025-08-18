Allegro DVT Apresenta uma Gama Completa de Soluções de Testes para TV 3.0 na SET Expo 2025 para Acelerar o Lançamento de Receptores Compatíveis com DTV+ no Brasil

A Allegro DVT, líder global em ferramentas de conformidade de vídeo e serviços de teste, apresentará seu StreamWise System Streams e Astralis VQ Analyzer na SET Expo 2025, em São Paulo, demonstrando seu compromisso em apoiar o lançamento da TV 3.0 (DTV+) no Brasil.

O novo sistema TV 3.0, a próxima geração do padrão de TV digital aberta do Brasil, foi desenvolvido pelo Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD). Ele introduz codecs de vídeo avançados (VVC, MPEG-5 LCEVC), áudio de última geração (MPEG-H), entrega híbrida, MIMO, alertas de emergência e suporte a Libras, possibilitando experiências mais ricas para o usuário. Esses novos recursos avançados e complexos exigem testes rigorosos para garantir qualidade, confiabilidade, robustez e interoperabilidade, ao mesmo tempo que minimizam custos e protegem a reputação da marca.

Com mais de 23 anos de experiência, a Allegro DVT é uma fornecedora líder de IP de silício de vídeo, um laboratório oficial de testes de TV para os países nórdicos e uma provedora confiável de soluções DVB em toda a Europa, além de oferecer soluções de teste para ISDB-T, ATSC 3.0 e agora TV 3.0.

O portfólio abrangente da Allegro DVT permite que emissoras, operadoras e fabricantes ofereçam experiências de TV totalmente em conformidade com os padrões da indústria, incluindo:

StreamWise System Streams: fluxos de teste sintéticos que combinam vídeo, áudio e dados de transporte para garantir interoperabilidade perfeita e reduzir falhas em campo.

Astralis VQ Analyzer: análise avançada de bitstream nos níveis de sistema e de elementos de vídeo, permitindo inspeção profunda do conteúdo. Suporta múltiplos codecs, ampla cobertura de padrões para verificação de conformidade e detecção rápida de problemas.

Serviços de Testes de Laboratório: testes independentes e credenciados, incluindo verificação de RF e PSI/SI, economizando até 10 semanas em comparação com testes internos.

Essas soluções aumentam a confiança dos fornecedores, fortalecem a confiança do consumidor e garantem interoperabilidade robusta e preparada para o futuro, permitindo que fabricantes e operadoras ofereçam serviços de TV 3.0 ricos em recursos e compatíveis com os padrões.

Sobre a Allegro DVT

Com sede em Grenoble, França, e escritórios em Belfast (Irlanda do Norte), San Diego (EUA), Pequim (China), Pafos (Chipre) e Yerevan (Armênia), a Allegro DVT é líder mundial no fornecimento de soluções de tecnologia de vídeo digital, incluindo fluxos de vídeo e sistemas para testes de conformidade. A Allegro DVT atua como um centro de testes independente, imparcial e objetivo, oferecendo serviços profissionais de teste de conformidade para TV digital, receptores e decodificadores de vídeo para os principais fabricantes de TVs, fornecedores de eletrônicos de consumo e emissoras e operadoras de TV digital em todo o mundo.

