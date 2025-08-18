IVIX levanta US$ 60 milhões na Série B para combater crimes financeiros com IA

A IVIX, primeira plataforma impulsionada por inteligência artificial desenvolvida para auxiliar governos ao redor do mundo no combate a crimes financeiros em larga escala – usando modelos de linguagem (LLMs), análises gráficas sofisticadas e dados públicos – anunciou hoje o fechamento de sua rodada de financiamento de Série B no valor de US$ 60 milhões, elevando o total captado para US$ 85 milhões. A rodada marca cinco anos consecutivos de crescimento acelerado e expansão da base de clientes, período em que a IVIX ajudou autoridades a identificar bilhões de dólares em ativos offshore e atividades financeiras ilícitas.

A rodada foi liderada pela O.G. Venture Partners (OGVP), com participação da Insight Partners, Citi Ventures, Team8, Disruptive AI, Cardumen Capital e Cerca. Com esse novo aporte, a IVIX pretende acelerar suas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, além de ampliar a adoção global de sua solução baseada em inteligência artificial, voltada para a identificação e o combate a crimes financeiros em larga escala. A plataforma da IVIX já está em operação por autoridades governamentais nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

“Por décadas, os dados disponíveis publicamente foram subutilizados no combate a crimes financeiros complexos, devidoàsua natureza dispersa e opaca, como também aos desafios para extrair insights acionáveis. Na IVIX, abraçamos essa missão. Ao reunir talentos de tecnologia de ponta, investir em pesquisa focada e alavancar a nova era dos LLMs, combinados com algoritmos gráficos modernos, entregamos resultados impactantes a nossos clientes. Esta é a tecnologia mais complexa com que já trabalhei, e é um verdadeiro prazer”, disse o cofundador e CEO da IVIX, Mattan Fattal. “Nosso sucesso na Série B nos posiciona para aprimorar nossas capacidades e ajudar mais autoridades ao redor do mundo a se manteremàfrente da economia subterrânea, que evolui rapidamente. Juntamente com nossos investidores e parceiros, estamos comprometidos em fornecer soluções inovadoras que gerem impacto significativo em escala e sirvam ao bem público maior.”

Agências de aplicação da lei enfrentam há muito tempo os desafios dos métodos de evasão tradicionais, como empresas de fachada, contas offshore e esquemas complexos de lavagem de dinheiro. Atualmente, esses desafios são intensificados por inovações modernas, como redes sofisticadas de criptomoedas, microtransações de alta velocidade, anonimato e pseudonimato em blockchain, além da explosão do comércio eletrônico global. As atividades ilícitas nessas e em muitas outras indústrias resultaram em uma economia paralela global de US$ 20 trilhões que opera em grande parte fora do alcance dos métodos de investigação tradicionais.

A IVIX é a primeira tecnologia de IA que combate esse problema global em grande escala, utilizando dados comerciais disponíveis publicamente e análises gráficas para indexar a internet a partir de uma perspectiva financeira. Isso concede às autoridades visibilidade total sobre crimes financeiros e redes criminosas que os métodos tradicionais não detectam. Em resumo, a IVIX é a camada de inteligência que torna visíveis as redes financeiras ocultas, usando sua IA alimentada por OSINT e análises gráficas para descobrir as conexões invisíveis que alimentam os crimes financeiros.

“A IVIX está na vanguarda da tecnologia de IA transformadora, oferecendo soluções inovadoras para alguns dos desafios mais complexos da atualidade”, afirmou Ziv Kop, sócio-gerente da OGVP (EMEA). “A capacidade singular de sua tecnologia para revelar atividades financeiras ilícitas é não apenas impressionante, mas essencial para os governos na era digital. A OGVP está entusiasmada em liderar esta nova rodada de financiamento – a terceira no espaço digital B2G – e em estabelecer uma parceria estratégica com a IVIX neste momento de crescimento acelerado, enquanto ampliam seu impacto e ajudam os governos a oferecer serviços mais eficazes e maior segurança aos cidadãos.”

Fundada em 2020 pelos especialistas em segurança e veteranos da indústria de tecnologia Mattan Fattal e Doron Passov, a IVIX tem sede em Nova York e conta com escritórios e equipes na Europa, nos EUA, na América do Sul e na Ásia, atendendo governos de todas as partes do mundo.

Sobre a IVIX

A plataforma inovadora da IVIX ajuda autoridades governamentais de todas as partes do mundo a esclarecer crimes financeiros em grande escala, como lavagem de dinheiro, evasão de sanções e não conformidade fiscal, com rapidez e em grande escala. Alimentada por IA baseada em inteligência de código aberto (OSINT) e análise gráfica, a IVIX transforma dados disponíveis publicamente em um recurso poderoso que revela atividades comerciais ocultas, acelera investigações e otimiza fluxos de trabalho, capacitando as autoridades em sua missão de reduzir os crimes financeiros. Para informações adicionais, visite: https://www.ivix.ai/.

Sobre a O.G. Venture Partners

A O.G. Venture Partners (OGVP) é um fundo global de capital de risco com um único LP, fundado em 2017 e apoiado pela Ofer Global, de Eyal Ofer, um portfólio privado multigeracional de empresas internacionais. Com foco principal em investimentos em estágio inicial de crescimento, normalmente em rodadas de Série B e C, OGVP administra mais de US$ 1 bilhão em ativos sob gestão (AUM). Seu portfólio ativo inclui empresas como Lendbuzz, Via, Neko Health, WSC Sports, Coralogix, Connecteam, Peregrine, Superplay e Buildots, entre outras.

