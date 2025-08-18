Solução Lantronix Capacita a Teal Drones, uma empresa da Red Cat Holdings Co. Aprovada pelo Exército dos EUA, Desbloqueando uma Oportunidade de Crescimento da Edge AI Segura

IRVINE, Califórnia, Aug. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), líder global em soluções de IoT de computação e conectividade que alimentam aplicativos Edge AI, anunciou hoje que sua solução compatível com TAA e NDAA foi selecionada pela Teal Drones, uma Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ: RCAT), para a produção dos seus drones Black Widow™ no âmbito do Programa de Reconhecimento de Curto Alcance (SRR) do Exército dos EUA. A Lantronix já deu início às primeiras entregas, proporcionando visibilidade antecipada da receita e ressaltando o papel da Lantronix como parceira de tecnologia confiável para aplicações de defesa de missão crítica.

A solução Lantronix, baseada no processador Qualcomm® Dragonwing™ QRB5165, oferece processamento Edge AI avançado, atendendo aos rigorosos requisitos de segurança dos EUA, para total conformidade com TAA e NDAA, para implantação em missões sigilosas do Departamento de Defesa (DOD). A combinação do desempenho com a conformidade com IA oferece uma vantagem sustentável para a Lantronix no mercado de sistemas de defesa e autônomos em rápida expansão.

Como parte de um grupo seleto de pequenos fornecedores de Sistemas Aéreos Não Tripulados (sUAS) aprovados pela Blue UAS, a Teal Drones deve atender a rigorosos padrões de segurança cibernética, operacional e de segurança para uso do DoD. A solução compatível da Lantronix permite que a Teal Drones atenda a esses requisitos, posicionando seus drones Black Widow para implantação em missões de linha de frente.

“Os drones Black Widow estão redefinindo o que é possível para pequenos sistemas não tripulados, fornecendo aos combatentes de hoje inteligência em tempo real e a vantagem operacional necessária no campo de batalha moderno”, disse Jeff Thompson, CEO da Red Cat. “A solução da Lantronix nos permite atender aos rigorosos padrões de conformidade TAA e NDAA do Exército dos EUA sob o Programa SRR — um nível de garantia que poucos provedores podem igualar.”

Com o mercado global de drones projetado para atingir US $57,8 bilhões até 2030 (Drone Industry Insights ’2025–2030 Global Drone Market Report), a presença da Lantronix no segmento de defesa e drones comerciais seguros cria oportunidades de crescimento plurianuais e de alta margem.

"A Lantronix se estabeleceu como líder no mercado de Edge AI, oferecendo soluções inovadoras e orientadas para a conformidade para o crescente setor de drones", disse Saleel Awsare, CEO e presidente da Lantronix. “Nossa colaboração com a Teal Drones ressalta nossa capacidade de levar produtos seguros e de alto desempenho ao mercado em escala, criando oportunidades de longo prazo com as principais marcas globais.”

As soluções e os Serviços de Engenharia da Lantronix combinam tecnologia de computação incorporada, experiência em conformidade e suporte de software flexível para acelerar o desenvolvimento de produtos do cliente. Além de agilizar o lançamento dos produtos no mercado, essa abordagem de plataforma escalável da Teal Drones também permite que a Lantronix possa apoiar futuros programas de defesa e IoT industrial que exigem conformidade com TAA e NDAA.

Saiba mais sobre os Serviços de Engenharia , soluções SOM e Aplicações de Drones adicionais na Lantronix.com.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) é líder global em soluções Edge AI e Industrial IoT, oferecendo computação inteligente, conectividade segura e gerenciamento remoto para aplicativos de missão crítica. Atendendo a mercados de alto crescimento, incluindo cidades inteligentes, TI corporativa e sistemas comerciais e de defesa não tripulados, a Lantronix permite que os clientes otimizem as operações e acelerem a transformação digital. Seu portfólio abrangente de hardware, software e serviços capacita aplicativos, desde os de vigilância por vídeo segura e infraestrutura de serviços públicos inteligentes até o gerenciamento de rede resiliente fora de banda. Com a oferta de inteligência para a borda da rede, a Lantronix ajuda as organizações a alcançar eficiência, segurança e uma vantagem competitiva no mundo atual impulsionado pela IA.

Para mais informação, visite Site da Lantronix .

Sobre a Red Cat Holdings Inc.

A Red Cat (Nasdaq: RCAT) é uma fornecedora baseada nos EUA de soluções avançadas de drones e robôs para todos os domínios para defesa e segurança nacional. Por meio das suas subsidiárias integrais, Teal Drones e FlightWave Aerospace, a Red Cat desenvolve hardware e software fabricados nos Estados Unidos que apoiam operações militares, governamentais e de segurança pública no ar, na terra e no mar. Sua Família de Sistemas, liderada pela Black Widow™, oferece capacidades táticas incomparáveis em pequenos sistemas de aeronaves não tripuladas (sUAS). Expandindo para o domínio marítimo por meio da Blue OPS, Inc., a Red Cat também está inovando em embarcações de superfície não tripuladas (USVs) e veículos subaquáticos autônomos (AUVs), fornecendo plataformas integradas projetadas para aprimorar a segurança e a eficácia da missão em vários domínios. Saiba mais em www.redcat.red .

