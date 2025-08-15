Palco Mundo Pessoas no CONARH 2025 terá transmissão ao vivo

A 11ª edição do CONARH contará com um palco exclusivo que terá toda a programação transmitida on-line para o público do país. O palco Mundo Pessoas, organizado pela TOTVS e a Swile, vai tratar de temas pensados para profissionais de Recursos Humanos que querem se antecipar a demandas como inteligência artificial aplicada ao RH, comunicação interna, gestão e liderança, segurança psicológica, entre outros. Além do espaço físico no evento, que acontece de 19 a 21 de agosto no São Paulo Expo, em São Paulo, as pessoas interessadas em acompanhar a transmissão deverão fazer uma inscrição gratuita.

Subirão ao palco nomes como Vania Ferrari, escritora e palestrante; Mauro Wainstock, palestrante, consultor de Turnover e Gerações; Felipe Urbano, consultor, conselheiro, autor e palestrante; e Alessandra Lotufo, managing director da Afferolab. Júlio Brito, CEO da Swile, estará ao lado de José Claudio Securato, CEO da Saint Paul, para debater gestão e liderança. Ainda na programação, a jornalista da Times Brasil/CNBC Juliana Colombo media um bate-papo sobre Gestão Multicultural com Giuliana Menezes, head de Employer Branding e Business Partner da Swile, e Fernando Sollak, diretor de Relações Humanas da TOTVS.

Também estão confirmados no line-up do palco Luiz Carlos Bittencourt Júnior, da Whirlpool; Vivian Bennet, da Care Plus; Ana Luiza Herzog, da Magalu; Anna Chiavone e Priscila Mendes, da Bayer; Renato Souza, da PwC; Tamara Adler, da MasterCard; Maria Carolina Bastos, da RD Saúde; Márcio Buck, da Natura; e Tiago Goecks, da Bom Futuro, entre outros executivos de RH.

As apresentações do palco Mundo Pessoas acontecem nos dias 19 e 20 de agosto, das 10h às 18h, e no dia 21 de agosto, das 10h às 15h, e abordarão temas como: aplicações e implicações do uso de IA no RH, bem-estar nas empresas, cultura organizacional, desafios geracionais na gestão de pessoas, novos modelos de aprendizagem dentro das empresas, liderança feminina, inteligência na retenção de talentos e benefícios.

“Nosso objetivo com o palco Mundo Pessoas é conectar profissionais de RH com ideias e experiências que inspirem a construção de ambientes corporativos mais humanos, eficientes e preparados para o futuro. Ao lado da Swile, reunimos um time de especialistas que traduzem, com profundidade e leveza, os desafios mais atuais da área", destaca Robson Campos, diretor de produtos e negócios para RH da TOTVS.

“Queremos ser uma fonte de informação e insights para estes profissionais que lidam todos os dias com os desafios da gestão de pessoas, por isso ampliamos o espaço de discussão e trouxemos a TOTVS como nossa parceira neste palco Mundo Pessoas, que com certeza fará a diferença na rotina destas pessoas”, afirma Júlio Brito, CEO da Swile no Brasil.

Para mais informações e inscrições para acompanhar a programação do Mundo Pessoas de forma on-line, basta acessar: https://conarh.totvs.com/