Mercado aponta ERP como prioridade do 2º semestre

No início do segundo semestre de 2025, a implementação de sistemas de gestão empresarial (ERP) aparece entre as principais prioridades das companhias brasileiras, segundo especialistas e estudos de consultorias do setor. Levantamentos indicam que esses sistemas contribuem para ganhos de eficiência, redução de custos operacionais e maior integração dos processos, fatores que têm impulsionado sua adoção em diferentes segmentos.

Segundo estudo da Panorama Consulting Solutions, 95% das empresas relataram melhorias em seus processos após a adoção de um ERP, destacando a automação de tarefas e a centralização de dados como principais ganhos. Esses sistemas têm se mostrado essenciais para aumentar a eficiência operacional em diversos setores.

A burocracia tributária brasileira segue como um grande desafio. Dados da Number Analytics indicam que empresas que implementam ERPs conseguem reduzir cerca de 20% dos custos operacionais e administrativos, graças à automação e eliminação de tarefas repetitivas. Essa economia libera tempo valioso para as equipes se concentrarem em decisões estratégicas.

Para Guilherme Sallati, Diretor de Operações da Upper – consultoria Gold Partner da SAP há quase duas décadas – empresas que colocarem a tecnologia no centro da estratégia estarão mais preparadas para os desafios do mercado. Segundo ele, soluções como o SAP Business One trazem agilidade, integração e visibilidade em todos os processos. “A tecnologia deixou de ser um suporte e passou a ser um fator estratégico. Quem investir agora, sairá na frente”, destaca.

Não por acaso, o sistema de gestão vem sendo apontado como prioridade no segundo semestre. “Existe uma expectativa de aumento nos investimentos em soluções que combinam automação, inteligência artificial e análise de dados em tempo real. A tendência é que essas ferramentas se tornem ainda mais centrais para a governança e conformidade fiscal das empresas”, afirma o Diretor de Operações.

Sallati ainda orienta que, antes de qualquer implementação, é fundamental que as empresas analisem seus indicadores, identifiquem gargalos e alinhem a tecnologia aos objetivos estratégicos. Essa abordagem, segundo ele, é o que garante resultados consistentes e sustentáveis no segundo semestre.