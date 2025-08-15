Por meio de ativações, vendas de cerveja quase triplicam em Campos de Jordão

A estratégia de marketing adotada pelo Grupo Petrópolis para a cerveja premium Black Princess está gerando relevantes resultados em conhecimento de marca e vendas, por meio de ativações em Campos do Jordão. As iniciativas incluem uma loja de conveniência personalizada, promoções para o consumidor, degustações e exposição de rótulos especiais da marca em mais de 30 pontos da cidade, que é visitada por mais de 2 milhões de turistas na temporada de inverno.

Com um projeto de ambientação elaborado pelo Grupo Petrópolis em parceria com a rede de lojas BR Mania, da Vibra, e os postos da Rede 28, a cervejaria criou uma caracterização especial para a loja de conveniência localizada na entrada da cidade, logo após o Portal de Campos do Jordão. Essa é a primeira loja conceito da rede BR Mania, onde os turistas e moradores da cidade podem degustar todos os rótulos especiais da marca Black Princess: a Dark (American Lager escura), a Let’s Hop (IPA), a Doctor Weiss (Kristal Weizen), a Tião Bock (German Bock), a Miss Blonde (Belgian Blonde Ale), a APA 82 (Pale Ale), a Back to the Red (Red Lager), além da puro malte Black Princess Gold.

Para o diretor de Trade Marketing do Grupo Petrópolis, João Netto, o crescimento é influenciado pelo maior volume de turistas que visitam a cidade, atraídos pelo clima frio e por eventos como o tradicional Festival de Inverno. “Campos do Jordão é uma região estratégica para o segmento de cervejas premium, pois a temporada de inverno atrai um enorme volume de turistas com alto poder aquisitivo e gosto refinado, por isso a cada ano elaboramos uma estratégia robusta de presença de nossa marca Black Princess na cidade”, diz João Netto.

Para oferecer diferentes opções aos moradores e turistas que visitam Campos do Jordão no inverno, o Grupo Petrópolis sugere harmonizações de pratos específicos com cada estilo de cerveja. “Cervejas mais fortes e encorpadas combinam com o clima de inverno, como a tradicional Bock alemã”, diz a sommelier de cervejas Ana Paula Nicolino. “No caso da nossa Black Princess Tião Bock, a receita inclui rapadura, o que provoca uma sutil nota adocicada à cerveja, o que dá um toque exclusivo ao tradicional sabor da Bock alemã, e faz com que a cerveja combine também com sobremesas, como doce de leite e pudim”, completa Ana Paula.

Ativações em pontos de venda impulsionam o crescimento

Até o fim do mês de agosto, a loja de conveniência da BR Mania na entrada da cidade estará ambientada com ativações da marca Black Princess. O local conta com um espaço instagramável que simula o famoso teleférico do Morro do Elefante, além de oferecer brindes exclusivos aos clientes que comprarem algum rótulo da marca Black Princess, como copo exclusivo para o festival de inverno, carta de cervejas especiais com sugestões de harmonização e uma breve explicação de cada um dos rótulos.

Na área externa, os clientes podem degustar comidas vendidas pela loja com a cerveja e aproveitar a promoção exclusiva: na compra de três garrafas de Black Princess 600ml ou do Chope Black Princess, a quarta unidade é gratuita. Essa promoção está disponível em mais de 30 pontos de venda, entre eles alguns dos principais bares e conveniências da região, e promove o portfólio e destaca a marca com harmonizações, especialmente no inverno.

“Black Princess está presente em diversos pontos de Campos do Jordão. É um momento muito importante para a marca e queremos mostrar a qualidade desta marca centenária, sendo a segunda mais antiga do Brasil, com cervejas especiais que podem mudar a experiência de quem gosta da bebida. Buscamos transformar o inverno em uma experiência de sabor e conexão para quem busca momentos especiais na alta temporada”, explica João Netto, diretor de Trade Marketing do Grupo Petrópolis.