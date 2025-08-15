Tecnologia e saúde feminina foram temas no HackTown

A convergência entre inteligência artificial (IA) e conhecimentos ancestrais desponta como uma estratégia importante para democratizar o acesso à informação e ao cuidado em saúde feminina. Esse foi o foco das discussões lideradas por Ana Claudia Cabral, Chief Technology Officer da Evah Saúde, durante a 9ª edição do HackTown, realizada entre 31 de julho e 3 de agosto, em Santa Rita do Sapucaí (MG).

Ana integrou duas agendas significativas do evento: participou de painel na Casa Futuros Possíveis e ministrou palestra no Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel). No painel, mediado pela jornalista Suzana Souza e com participação da fundadora da Open The Doors, Michelle Hacke, a executiva destacou como a junção entre tecnologias avançadas — por exemplo, algoritmos de inteligência artificial — e conhecimentos tradicionais pode ampliar o alcance e a efetividade do cuidado com a saúde da mulher. “Vivemos um momento histórico em que a tecnologia nos permite democratizar o acesso ao conhecimento e criar soluções escaláveis que impactam milhões de vidas”, afirmou Ana Cabral.

Ela mostrou essa integração no trabalho da Evah Saúde, que combina inteligência artificial para análise de exames e atendimento digital com a valorização dos saberes ancestrais relacionados à saúde feminina. Na Evah, a doula contemporânea atua como uma ponte entre esses conhecimentos tradicionais e o contexto moderno, utilizando ferramentas digitais, como WhatsApp e aplicativos, para manter o suporte físico e emocional às mulheres. “Estamos falando de salvar vidas através da tecnologia. Uma mulher com um smartphone conectado pode ter o mesmo nível de precisão diagnóstica de alguém em um grande centro médico”, explicou.

Na palestra “A Era do Conhecimento”, no Inatel, Ana detalhou avanços em aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e agentes inteligentes, ressaltando a capacidade atual de processar grandes volumes de dados e disponibilizá-los por meio de plataformas populares como WhatsApp e redes sociais.

Durante sua apresentação, a executiva também mostrou o GptEvah, ferramenta desenvolvida pela Evah Saúde que interage com usuárias para esclarecer dúvidas sobre temas como menopausa, endometriose e menstruação, além de realizar análise de exames e agendamento de consultas. O projeto é resultado de parceria com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA), coordenado pelo professor Anderson Soares.

Além disso, Ana Cabral abordou perspectivas sobre o futuro do trabalho, destacando como a automação e os agentes inteligentes podem transformar modelos de negócio e processos produtivos.

O HackTown 2025 reuniu mais de 800 atividades, englobando inovação, tecnologia, cultura e impacto social na cidade mineira.