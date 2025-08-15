Setor hoteleiro impulsiona eventos corporativos

O mercado de eventos corporativos e de negócios tem demonstrado uma significativa ascensão e um papel vital na economia brasileira, consolidando-se como um dos segmentos de maior impacto. Estimativas recentes indicam que 2024 representou o melhor período dos últimos dez anos para feiras e eventos de negócios, marcando um balanço positivo e a forte retomada do setor após desafios anteriores. Em 2013, por exemplo, o setor já movimentava R$ 209,2 bilhões anualmente, correspondendo a 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

A relevância econômica do setor estende-se por uma vasta rede de serviços, abrangendo desde a locação de espaços e equipamentos até serviços de alimentação, hotelaria, restaurantes e diversas categorias de mão de obra. Os eventos corporativos são estratégicos para as empresas, sendo utilizados para promover marcas, estabelecer autoridade e atrair clientes potenciais. O turismo de negócios e eventos (TNE) é reconhecido pelo Ministério do Turismo como uma tendência promotora do desenvolvimento econômico nacional.

Gilberto J. Pacheco, do marketing do Villagio Embu Resort & Convention, conta que: "A parceria entre o setor hoteleiro e o mercado de eventos é intrínseca, com hotéis e resorts emergindo como alternativas viáveis para a realização de congressos e conferências, oferecendo estrutura e equipe qualificada em um único local. Esta colaboração oferece diversos benefícios para os hotéis, incluindo o combate à sazonalidade, o equilíbrio de despesas e a geração de novas fontes de receita. A geração de receita a partir de hospedagens corporativas tende a ser mais estável, visto que a participação em eventos não é tão afetada por fatores como a economia ou o clima, diferentemente do turismo de lazer. Além disso, os participantes de eventos corporativos frequentemente apresentam um gasto médio até 50% maior em serviços hoteleiros, o que inclui alimentação e outras comodidades".

Um levantamento realizado pela União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios (UBRAFE) em parceria com a São Paulo Turismo (SPTuris), por meio do Barômetro Eventos B2B, revela que 1.233 eventos de grande porte focados na geração de negócios ocorreram em 2024, atraindo cerca de 8,029 milhões de visitantes únicos e gerando um impacto econômico de R$ 12 bilhões no ecossistema de hospitalidade da cidade de São Paulo. Desses, 687 eventos foram corporativos, representando 56% da amostra. Segundo Paulo Octávio Pereira de Almeida, diretor-executivo da UBRAFE: "Historicamente, não vimos nada igual aos resultados de 2024. A adesão aos eventos de negócios presenciais tem sido extremamente positiva". Ele ainda afirma que os eventos presenciais são uma "excelente alavanca de desenvolvimento econômico para as cidades que os recebem".

A evolução do mercado de eventos é impulsionada por novas tecnologias, que enriquecem constantemente a forma como os eventos são concebidos e realizados. Tendências notáveis incluem a personalização da experiência do participante através da inteligência artificial (IA) para recomendar palestras e conexões de networking, a otimização operacional com automação de inscrições e check-ins, e o uso de chatbots para assistência em tempo real. Aplicativos de eventos e plataformas on-line são essenciais para engajamento e oportunidades de negócios. A sustentabilidade também se tornou um pilar, com foco em práticas ecológicas, inclusão social e acessibilidade. Além disso, o formato de eventos híbridos, que combinam o presencial e o on-line, consolidou-se como uma maneira de alcançar um público sem fronteiras, e o metaverso é vislumbrado como uma futura evolução, prometendo experiências imersivas.

O Villagio Embu Resort & Convention, localizado em Embu das Artes, que está a poucos minutos de São Paulo, exemplifica a integração da hotelaria com o mercado de eventos corporativos. O resort oferece infraestrutura para diversos tipos de eventos, incluindo um salão com capacidade para até 1.000 pessoas sentadas, um ambiente que une o campo à tecnologia e vários tipos de acomodações. A proximidade com a capital paulista e a proposta de eventos imersos na natureza tornam o Villagio Embu uma opção estratégica para empresas que buscam um local diferenciado. A ABAV Expo 2025, o maior evento de turismo da América Latina, reforça essa integração ao lançar o Lounge Corporativo & MICE, um espaço dedicado ao turismo de negócios e eventos, fruto de uma parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (ABRACORP) e a Associação Latino Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas (ALAGEV).

"Para os hotéis, investir em estruturas compatíveis com as necessidades dos eventos e ter uma localização estratégica, como a proximidade a aeroportos ou centros industriais, é fundamental para se destacar", diz Gilberto Pacheco e continua: "O mercado de eventos está em constante transformação, buscando diferenciais e aproveitando as novas tecnologias para oferecer experiências cada vez mais valiosas".