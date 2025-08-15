Recanto Japonês é reinaugurado em Poços de Caldas

Um dos principais pontos turísticos de Poços de Caldas (MG), o Recanto Japonês, foi reinaugurado no último dia 18 de junho. A reabertura foi realizada em uma cerimônia especial, voltada a representantes da comunidade japonesa, autoridades municipais, imprensa, convidados e integrantes da entidade responsável pela concessão do circuito turístico local, o Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas (CITUR).

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Dan Inn Poços de Caldas, comemora a reabertura e afirma que a notícia é positiva, não apenas para quem vive do turismo, mas para a cidade como um todo.

“Estávamos há dois anos com esse espaço fechado. Agora, com o jardim funcionando novamente, temos um atrativo a mais para oferecer a quem vem para Poços em busca de tranquilidade e beleza”, explica.

Segundo ele, desde a reinauguração, houve um aumento na movimentação em torno do local, com menções nas redes sociais, comentários entre os hóspedes e visitas ao espaço incluídas nos roteiros de fim de semana.

Na avaliação do profissional, o local contribui para dinamizar o turismo da cidade ao ampliar as opções de lazer e atrair públicos diversos, interessados em natureza, fotografia e cultura. Para moradores e turistas, representa mais um atrativo na cidade.

“O Recanto Japonês é um dos lugares que representa o lado mais sensorial de Poços de Caldas. Diferente de atrações mais movimentadas, ele oferece uma experiência de silêncio, de presença e que combina com o conceito de bem-estar. É um jardim que convida à introspecção, com seus caminhos entre árvores, suas pontes e o som suave da água correndo”, detalha.

Ricardo também destaca o amplo portfólio turístico de Poços de Caldas, que pode agradar tanto visitantes mais tradicionais quanto aqueles que buscam experiências diferentes. O diferencial, segundo ele, está em manter esse conjunto sempre atualizado. “A revitalização do Recanto Japonês mostra que Poços tem um cuidado contínuo em preservar e valorizar cada pedacinho de história”, acrescenta.

O Recanto reabriu com novidades, entre elas o quiosque Azumaya, inspirado no Manj-Tei — estrutura presente nos jardins do Palácio Imperial do Japão. A inclusão desse elemento busca valorizar a experiência do visitante e atrair públicos interessados em arquitetura, cultura oriental e espiritualidade.

“Mais do que uma reforma estrutural, a revitalização do espaço tem potencial de influenciar a percepção dos turistas sobre outros pontos da cidade. Ou seja, uma experiência positiva no Recanto pode despertar o interesse por conhecer melhor o restante do circuito turístico local”, avalia o diretor.

Colaboração é essencial para preservação do espaço

Ricardo destaca a importância de uma colaboração contínua entre o setor hoteleiro, o poder público e a comunidade de Poços de Caldas para que espaços como o Recanto Japonês sejam preservados e mantidos em pleno funcionamento. Segundo ele, essa articulação é essencial para garantir a valorização e a sustentabilidade das atrações turísticas da cidade.

“O setor hoteleiro pode ser um elo entre o visitante e o patrimônio da cidade. E isso começa no balcão da recepção: quando nós indicamos o Recanto Japonês, quando compartilhamos informações sobre horários e novidades, estamos ajudando a manter o espaço vivo no imaginário dos turistas”, afirma.

Ainda de acordo com o representante da Rede Nacional Inn de Hotéis, a atuação em conselhos, fóruns de turismo e o diálogo com a administração pública e entidades como a CITUR são alguns dos caminhos mais efetivos para contribuir com a preservação de espaços turísticos.

“Moradores e profissionais que lidam diariamente com o público têm um olhar atento sobre o que funciona e o que precisa ser melhorado na cidade”, enfatiza.

Hotel Dan Inn Poços de Caldas

