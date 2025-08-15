Startups: Sorocaba deve se preparar para turismo corporativo

Sorocaba (SP) é o 6º maior centro de startups no estado de São Paulo, conforme dados do estudo Observatório Sebrae Startups. Nos últimos cinco anos, o número de startups sediadas na cidade cresceu 97%, passando de 44 (2019) para 87 (2024).

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Nacional Inn Sorocaba, o crescimento do ecossistema de inovação em Sorocaba se relaciona diretamente com o aumento do turismo corporativo: “Quando a cidade começa a se destacar nesse cenário, é natural que mais eventos, reuniões e encontros de negócios comecem a acontecer por aqui. E isso movimenta bastante a rede hoteleira, os espaços de eventos e até o comércio local”.

Além disso, Sorocaba tem uma localização estratégica, perto de São Paulo e Campinas, com acesso facilitado pelas rodovias, o que viabiliza para quem precisa visitar a cidade a trabalho, seja para passar o dia ou para ficar mais tempo.

Aly chama a atenção para a ampla oferta de universidades, cursos de mestrado e doutorado em Sorocaba, o que também torna o ambiente propício para negócios. “Esses elementos fortalecem o turismo voltado para o setor empresarial, porque as pessoas não vêm só para uma reunião, elas vêm fazer parte de um ecossistema que está crescendo rápido e com consistência”, evidencia.

Aumento na demanda por hospedagens ligadas a eventos

O diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis destaca que a rede já percebeu aumento na demanda por hospedagens ligadas a eventos, reuniões e encontros de negócios promovidos por startups e empresas de tecnologia em Sorocaba.

“Nos últimos anos, houve um aumento na procura por hospedagens ligadas a eventos de tecnologia, encontros de inovação e reuniões de negócios em geral. E isso não parece algo pontual, é um reflexo do que está acontecendo com a cidade como um todo”, pontua.

Na prática, acrescenta, o fenômeno é uma oportunidade para os hotéis se posicionarem como parceiros estratégicos desses eventos. A rede Nacional Inn, por exemplo, oferece espaços e serviços que buscam se alinhar ao que o público corporativo precisa.

Aly destaca que o perfil predominante dos hóspedes corporativos que chegam a Sorocaba por conta desse ambiente de inovação está cada vez mais conectado com o universo da tecnologia e do empreendedorismo.

“São, em sua maioria, profissionais jovens ou de espírito inovador, ligados a startups, consultorias ou empresas que estão em fase de expansão. Eles vêm com a cabeça cheia de ideias e com um ritmo de trabalho dinâmico”, esclarece.

Segundo Aly, esse público pode ser considerado exigente, valorizando ambientes que otimizam o tempo, com boa conexão de internet, quartos funcionais e, se possível, áreas para coworking.

“Muitos vêm em grupos pequenos, participando de projetos colaborativos, eventos híbridos ou reuniões de alinhamento estratégico. É um público que mistura negócios com criatividade”, explica.

Rede hoteleira deve entender novo perfil de hóspede

Para o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, outro ponto importante é que grande parte dos novos hóspedes vem com um olhar voltado para o networking. “Eles não estão apenas de passagem, mas buscando conexões, parcerias e oportunidades de negócio. Isso exige que a hotelaria esteja atenta aos detalhes e ofereça experiências que vão além do básico”, afirma.

Na visão de Aly, a rede hoteleira que deseja se destacar nesse cenário precisa entender que esse novo perfil de hóspede valoriza elementos como estrutura tecnológica avançada e espaços que favoreçam o trabalho colaborativo.

“É importante pensar em serviços que facilitem a rotina do profissional em trânsito. Por exemplo, café da manhã com horário estendido, recepção 24 horas com check-in ágil e até opções de refeições rápidas podem ser grandes diferenciais. Tudo que ajude a ganhar tempo é bem-vindo nesse tipo de viagem”, articula.

Além disso, na visão de Aly, integrar-se ao ecossistema de inovação local pode abrir portas. “Parcerias com startups ou eventos da área podem colocar o hotel como ponto de referência para esse público. É uma maneira inteligente de se posicionar e criar vínculos com os novos protagonistas do turismo de negócios”, considera.

Futuro da hospitalidade em cidades com polos tecnológicos

Para o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, o futuro da hospitalidade nas cidades médias do interior paulista, como Sorocaba, será cada vez mais voltado para a personalização da experiência.

“Com o avanço da tecnologia e a presença crescente de profissionais exigentes, os hotéis precisarão ir além do tradicional. Ter conforto já não é mais um diferencial, é o básico. O que conta agora é como entregar valor de forma inteligente”, explica.

Para Aly, cidades como Sorocaba estão mostrando que é possível crescer com planejamento e visão de longo prazo. Se a hospitalidade acompanhar esse ritmo, oferecendo serviços alinhados às novas demandas, ela não só vai se adaptar, mas também se destacar. “O interior paulista tem tudo para virar referência em receber bem o novo perfil de viajante de negócios”, finaliza.

