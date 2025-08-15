Piloto Celso Neto volta ao Circuito dos Cristais, em MG

O piloto brasileiro Celso Neto volta às origens para competir na TCR South America, a “Libertadores do automobilismo”, campeonato reconhecido mundialmente e que fará a preliminar da etapa mineira da Stock Car. As Corridas da TCR acontecem no domingo (17): a primeira às 9h40 e a segunda às 14h, com transmissão ao vivo no YouTube e no Brasil pela BandSports.

O convite partiu da Paladini Racing, equipe argentina liderada pelo piloto Colo Rosso, que também competirá em Curvelo. Celso pilota com o Audi RS3 LMS (Gen1) no grid, que conta com nomes como Nelson Piquet Jr. (campeão da Fórmula E e ex-piloto da Formula 1), Pedro Cardoso (campeão 2024 TCR South America, Top 10 do ranking mundial TCR) e Leonel Pernia (piloto de fábrica Honda).

Além disso, participam os pilotos Juan Ángel Rosso (múltiplas vitórias internacionais), Rafael Suzuki (campeão Stock Series), Raphinha Reis, Enzo Gianfratti, Leonardo Reis, entre outros.

“O grid não será fácil: são 30 carros com pilotos que vêm fazendo todo o campeonato. Será a minha primeira vez no carro e no campeonato. Se conseguir terminar no pelotão da frente, será um grande resultado”, afirma Neto.

Trajetória do piloto

A trajetória de Celso Neto no automobilismo teve início no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Foi lá, com 14 anos de idade, que o mineiro deu o primeiro passo na categoria Turismo e que agora, cinco anos depois, volta a recebê-lo em um dos grids considerados mais competitivos do segmento.

“Em minha fase inicial, o papel da Federação Mineira de Automobilismo (FMA), especialmente do presidente, Sr. Antonio Santos (Toninho), foi fundamental. Ele abriu portas e me incentivou a seguir o caminho que mais me fascinava, deixando de lado a tradicional rota dos monopostos, inclusive após ter testado um carro de Formula 3. Até hoje, mesmo competindo nos EUA, sou filiado à FMA”, conta.

Neto conta que o ponto de virada em sua carreira aconteceu após uma conversa com seu tio Marcelo Lima, morador de Curvelo, que acompanhou de perto a construção do Circuito dos Cristais e tinha amizade com Flávio Bergmann, idealizador do autódromo, e Marco Túlio, proprietário do Circuito dos Cristais.

“A partir daí, com o aval do meu pai e do meu avô, decidi me inscrever em uma prova local do Campeonato Mineiro de Turismo 1.4, com apenas 14 anos de idade, me tornando um dos pilotos mais jovens a competir oficialmente no Circuito dos Cristais”, afirma.

“Competir no Circuito dos Cristais significa muito mais que uma etapa no calendário. É a oportunidade de reviver memórias, honrar aqueles que acreditaram em mim desde o início”, afirma.

Conquistas nos Estados Unidos

O desempenho de Neto chamou a atenção do piloto, campeão mineiro e brasileiro Gustavo Mascarenhas, que o convidou para disputar o Turismo Nacional com um Fiat Uno 1.6 na categoria Super, já com 15 para 16 anos. Logo, migrou para a Stock Car Light, equipe própria em parceria com Hélio Brandão, onde foi o destaque da categoria (Rookie). Em seguida, recebeu um convite para correr nos Estados Unidos pela Honda na TC America.

Nos EUA, onde mora, Neto foi vice-campeão da TCX America e tornou-se o primeiro piloto no mundo a vencer com o novo Acura Type S. Em 2025, deu mais um passo na carreira ao estrear na TCR da IMSA, pilotando carros da geração mais recente (Gen2). Neto foi um dos únicos brasileiros a conquistar a bolsa 3D da IMSA, representando oficialmente o Brasil e os latino-americanos na principal categoria de turismo norte-americana, onde compete.

Experiência influencia na preparação

Neto destaca que sua experiência nas principais categorias do automobilismo brasileiro e internacional influencia na preparação para a etapa que disputa no domingo, em Curvelo.

“Já estamos acostumados a competir sob pressão, mas serão duas corridas, por isso é importante entender que é preciso poupar o carro para chegar até o fim. Cada corrida é uma nova bagagem de conhecimento”, explica.

Inclusive, a participação na TCR South America pode impactar sua temporada atual e seus planos para os próximos campeonatos. “Os meus planos seguem firmes nos EUA, junto ao IMSA, mas estar aqui, reunido com os principais nomes do automobilismo brasileiro é gratificante”, afirma.

O mineiro destaca que tem amigos na competição e chama a atenção para a importância de estar na vitrine do maior evento de automobilismo do Brasil: “Sou grato aos meus fãs, patrocinadores e empresas que estão me ajudando nessa etapa, a AMED, Solar Energia WEG, Inter Aduaneira, a Neo Logistics, Dipromed e Grupo AG Capital”, finaliza Celso Neto.

Para mais informações, basta acessar: https://www.cneto.net/