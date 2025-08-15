PLATAFORMA Negócios mira expansão no mercado de consórcio

O Sistema de Consórcios brasileiro registrou novos recordes no primeiro semestre de 2025, movimentando R$ 222,39 bilhões em negócios, com 2,46 milhões de cotas vendidas e 11,86 milhões de participantes ativos, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). Diante desse cenário positivo, a PLATAFORMA Negócios quer expandir os ganhos de fornecedores e parceiros no segundo semestre, fortalecendo a gestão comercial, ampliando o volume de vendas e oferecendo melhores condições de produto e remuneração.

Ainda conforme a ABAC, o setor apresentou crescimento expressivo em todos os principais indicadores no período de janeiro a junho de 2025. O volume de negócios cresceu 30,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto as vendas de cotas aumentaram 17,1%. Já o número de participantes ativos avançou 10,8%, atingindo o maior patamar da história.

A análise por segmento, também divulgada pela ABAC, mostra que o setor de veículos leves comercializou mais de 955 mil cotas, representando uma alta de 12,5%. O segmento de imóveis teve crescimento de 40,8% nas vendas, enquanto os eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis registraram expansão de 98,2%. Mesmo com a elevação da taxa Selic, o consórcio segue sendo uma alternativa atrativa por oferecer parcelas acessíveis, prazos longos e isenção de juros.

A PLATAFORMA Negócios, especializada na gestão de redes comerciais e com atuação no mercado de consórcios, destaca que o momento é favorável para intensificar resultados. A empresa trabalha para potencializar ganhos de fornecedores, integrando aspectos de desempenho comercial e volume à gestão da força de vendas, além de disponibilizar aos parceiros condições específicas de produto e remuneração, apoio operacional e demais recursos.

“O primeiro semestre confirmou o vigor do Sistema de Consórcios no Brasil. Os recordes de vendas, negócios e participantes ativos refletem a confiança do consumidor e a capacidade da modalidade de atender às necessidades de aquisição de bens e serviços de forma planejada”, afirma Reinaldo Silva, fundador e CEO da PLATAFORMA Negócios.

O modelo de negócios da PLATAFORMA se baseia em pilares que incluem planejamento estratégico, gestão de resultados, suporte digital e humanizado à rede, e alinhamento com as administradoras de consórcios. A companhia atua para garantir escalabilidade e adaptabilidade, preservando o ritmo de execução e estabelecendo diferenciais operacionais para os parceiros.

“No segundo semestre, nosso foco será ampliar ainda mais os resultados do Sistema de Consórcios por meio de gestão comercial qualificada, estímulo ao relacionamento com fornecedores e reforço no suporte à rede. Isso permitirá maior volume de vendas, melhores condições comerciais e incremento na remuneração dos parceiros”, explica Silva.

As expectativas para o restante de 2025 baseiam-se nos dados já registrados e nas estimativas de expansão em diferentes setores. De acordo com a ABAC, as projeções para o ano indicam variações de 20% no segmento de imóveis, 10% em veículos pesados, 6% em veículos leves, 2% em motocicletas, 23% em eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis, e 10% em serviços.

“Mesmo em um cenário econômico desafiador e com juros elevados, o consórcio ganha relevância como alternativa segura e eficiente. Nossa expectativa é de manter o ritmo de crescimento e oferecer cada vez mais ferramentas para que fornecedores e parceiros maximizem seus resultados”, finaliza Silva.