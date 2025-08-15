ATOM Advogados celebra oito anos de trajetória

Durante o evento, foi apresentada uma retrospectiva da trajetória do escritório, destacando como a ATOM foi fundada, seus casos mais emblemáticos, a cultura de proximidade com os clientes e as metas projetadas para o futuro.

De acordo com Marcelo Andreola, Diretor de Expansão, o propósito desde o início sempre foi apresentar uma atuação diferenciada no mercado. “Nunca tivemos como objetivo atender demandas massificadas. Nosso foco está em oferecer soluções assertivas às necessidades mais cruciais dos empresários brasileiros, tanto da perspectiva empresarial quanto pessoal”.

Além disso, o diretor também reforçou o posicionamento da ATOM no mercado internacional e a atuação especializada e estratégica para com empresas atuantes nos setores de importação e exportação.

Com o tema “História, Conexão e Inovação”, a celebração reforçou o posicionamento institucional da organização: “A arte da advocacia, elevada à perfeição”. De acordo com os sócios, essa visão reflete o compromisso com o aprimoramento contínuo, que simboliza a busca pela excelência na atuação e no atendimento.

Os sócios-diretores destacaram o papel dos clientes e parceiros na construção dessa trajetória: “A confiança que recebemos de nossos clientes e parceiros dá sentido à nossa atuação. Na ATOM, nosso propósito é caminhar ao lado de nossos clientes, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e seguras que protejam suas conquistas e impulsionem o seu crescimento”.

Sobre a ATOM Advogados

O propósito da ATOM é ajudar empresas a crescer, inovar e prosperar com segurança. Antes de propor qualquer trabalho, a ATOM busca conhecer em profundidade as características de cada empreendimento e o perfil das pessoas envolvidas. Com base nesse entendimento, a ATOM apresenta resultados adequados às necessidades e aos interesses de cada cliente.

Com forte presença no mercado jurídico nacional e internacional, a ATOM Advogados conta com escritórios localizados em Caxias do Sul (RS), Itajaí (SC) e Beverly Hills (Califórnia), além de atuar em mais de 15 países. Sua equipe, formada por 30 especialistas, oferece soluções estratégicas nas principais áreas do Direito Empresarial, incluindo Direito Tributário, Societário, Propriedade Intelectual, Civil e Contratual.