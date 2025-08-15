O KCGI 2025 da Bitget encerra com participação recorde e um prêmio total de US$ 6 milhões em desafios globais

VICTORIA, Seychelles, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo concluiu com êxito a King’s Cup Global Invitational (KCGI) 2025, marcando um dos eventos mais competitivos e orientados para a comunidade na história da plataforma. O torneio deste ano atraiu 120.197participantes de todo o mundo, atingindo um recorde de 1.620 equipes para disputar desafios de negociação por uma parte do enorme prêmio total de US$ 6 milhões em USDT.

Desde batalhas de equipes de alta octanagem até emocionantes confrontos de copy trading, desafios de bots de trading, competições de moedas quentes e o Onchain Showdown, traders de todos os níveis tiveram a chance de provar suas estratégias, subir nas tabelas de classificação e conquistar recompensas excepcionais, incluindo experiências VIP na LALIGA e MotoGP e produtos exclusivos.

No centro do KCGI 2025 estava a Team Battle, onde diversos times de oito regiões (CIS, CN, EN, EU, Global, JA, KO e SEA) competiram pela glória nas tabelas de classificação PnL e ROI. O ranking regional de ROI, uma novidade deste ano, garantiu que todas as oito regiões compartilhassem 40% do prêmio da Team Battle, dando a traders do mundo todo oportunidades iguais de brilhar.

Com um total de 3.000.000 USDT para a Team Battle, os incentivos foram concedidos com base no desempenho:

As 10 melhores equipes por PnL: recompensas distribuídas igualmente entre os membros

As 10 melhores equipes por ROI: recompensas distribuídas igualmente entre os membros

Os 100 melhores traders individuais por PnL ou ROI também ganharam prêmios exclusivos



Os capitães desempenharam um papel crucial, com o Prêmio Líder de Equipe concedendo às primeiras 200 equipes que atingiram os limites de elegibilidade um adicional equivalente a 100.000 USDT em BGB.

Gracy Chen, CEO da Bitget, comentou: “O KCGI 2025 foi uma celebração da habilidade, do trabalho em equipe e da comunidade global de trading. A incrível participação de mais de 100.000 participantes prova que eventos competitivos de trading podem unir comunidades diversas, promover a colaboração e incentivar todos a alcançarem novos patamares. Na Bitget, acreditamos no poder de cada movimento para “Fazer valer a pena”, seja um chute no campo ou uma negociação no mercado. A competição deste ano mostrou que pequenos passos, quando dados com determinação, podem resultar em grandes avanços.”

Com o maior prêmio em dinheiro até hoje, um número recorde de participantes e uma combinação dinâmica de desafios, o KCGI 2025 consolidou seu status como um dos eventos mais esperados do calendário global de negociação de criptomoedas. No espírito da justiça e transparência, todos os detalhes sobre os vencedores do KCGI 2025 e a distribuição dos prêmios podem ser encontrados na página do evento KCGI.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a fazer trading de forma mais inteligente com o seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas líder sem custódia que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceira Oficial de Cripto da principal liga de futebol do mundo, a LaLiga, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniuàUNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

