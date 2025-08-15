Assine
Mundo Corporativo

Comemorando a Osaka-Kansai Expo 2025 “Top Chef in OSAKA 2025” com a participação de Massimo Bottura

De 9 a 14 de setembro de 2025, no Restaurante SAKURA, Hotel New Otani Osaka

15/08/2025 02:22

Para comemorar a Osaka-Kansai Expo 2025, o comitê que organiza a campanha Venha para Osaka, liderado pela Prefeitura de Osaka, pela Cidade de Osaka e pelo Escritório de Convenções e Turismo de Osaka, apresentará um evento culinário especial: o Top Chef in OSAKA 2025, que contará com o famoso Chef Massimo Bottura.

De 9 a 14 de setembro de 2025, o Chef Bottura planeja oferecer pratos exclusivos de almoço e jantar no Restaurante SAKURA, localizado no Hotel New Otani Osaka. Localizado no 18º andar, o sofisticado restaurante francês proporciona vistas panorâmicas do Castelo de Osaka e das exuberantes áreas circundantes. O cardápio personalizado do Chef Bottura pretende ressaltar a vasta herança agrícola e culinária de Osaka, com a maioria dos ingredientes provenientes de fontes locais. Esta iniciativa apoia agricultores, produtores e chefs regionais, ao mesmo tempo que promove a excelência culinária de Osaka em um cenário global.

O chef Massimo Bottura é o patrono da Osteria Francescana, um restaurante com três estrelas Michelin e estrela verde Michelin localizado em Modena, Itália, e duas vezes laureado com o prêmio The World’s 50 Best Restaurants. Ele também ocupa a função de Embaixador da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e é defensor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Por meio da Food for Soul, a entidade sem fins lucrativos que criou juntamente com sua esposa, Lara Gilmore, ele se dedica a combater o desperdício de alimentos e convertê-lo em oportunidades de inclusão social e sustentabilidade.

Detalhes do evento

Datas: terça-feira, 9 de setembro a domingo, 14 de setembro de 2025
Local: Restaurante SAKURA, Hotel New Otani Osaka (18º andar)
Preço: JPY 100.000 (incluindo impostos e taxas de serviço)
Harmonização de vinhos: +JPY 35.000
Harmonização sem álcool: +JPY 15.000

Reservas:
https://www.newotani.co.jp/en/osaka/restaurant/sakura/osteria-francescana/

Mais detalhes:
https://osaka-kitena.jp/event/tco2025

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato com a mídia

Yuu Murakami (Office K2M Inc.)

info@officek2m.com | Tel.: +81-3-5738-2261


Fonte: BUSINESS WIRE

