SVP Worldwide anuncia o lançamento global de três novas máquinas de costura PFAFF®: creative expression™ 750, quilt expression™ 725 e expression™ 715

A SVP Worldwide, a empresa controladora das marcas de costura PFAFF®, SINGER® e HUSQVARNA® VIKING®, anunciou hoje, o tão esperado lançamento mundial de três novas máquinas de costura da linha PFAFF: creative expression 750, quilt expression 725 e expression 715. Estas máquinas combinam engenharia de precisão, tecnologia avançada e o artesanato atemporal que caracteriza a PFAFF.

Os novos modelos estarão disponíveis para compra a partir de 14 de agosto de 2025 em PFAFF.com e nos locais de revenda autorizada da PFAFF nos Estados Unidos e na Europa. A expansão da distribuição global na América Latina e na região da Ásia-Pacífico está programada para acontecer no terceiro e no quarto trimestres de 2025.

"Este lançamento representa um novo capítulo emocionante para a PFAFF e para os costureiros do mundo inteiro que amam o que fazem", disse Rob Will, CEO da SVP Worldwide. "Estas três máquinas foram projetadas com o propósito de inspirar a criatividade e a confiança, oferecendo a precisão e a inovação tão esperadas pelos clientes da marca PFAFF. Mal podemos esperar para ver os projetos extraordinários que nossos "PFAFFies" pretendem criar com esta nova linha."

As novas máquinas da série expression oferecem funcionalidades avançadas, apropriadas tanto para costureiros iniciantes quanto para profissionais. Todos os modelos oferecem:

Conectividade integradaàplataforma digital CREATIVATE™ de ferramentas criativas

Grandes telas coloridas e capacitivas, sensíveis ao toque, para uma experiência de costura intuitiva e moderna

Os passadores de linha reduzem a frustração na hora de inserir a linha na agulha

Técnicas exclusivas de costura PFAFF para enfeites diferenciados

A creative expression 750 e a quilt expression 725 dispõem, igualmente, de um sistema de orientação de costura a laser ajustável, possibilitando que os usuários obtenham precisão incomparável em projetos complexos.

"A nova série Expression da PFAFF combina precisão e inovação de uma maneira que realmente aprimora a experiência de costura", disse Jason Zielke, diretor de Produtos e Tecnologia da SVP Worldwide. "Estamos especialmente orgulhosos da nova função de digitalização de bastidor na creative expression 750. Esta função permite ao costureiro ver seu projeto de bastidor na tela sensível ao toque colorida de 8” para um posicionamento mais preciso do bordado antes da costura."

O lançamento da PFAFF creative expression 750, quilt expression 725 e expression 715 reafirma o compromisso da SVP Worldwide em capacitar criadores globalmente por meio de produtos que transcendem os limites da tecnologia de costura e inovação.

PFAFF, SINGER, VIKING, CREATIVE EXPRESSION, QUILT EXPRESSION, EXPRESSION e CREATIVATE são marcas registradas exclusivas da Singer Sourcing Limited LLC ou de suas afiliadas. HUSQVARNA e o dispositivo de coroa "H" são marcas registradas da Husqvarna AB e são usadas sob licença. © 2025 Singer Sourcing Limited LLC ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Consultas da mídia:

Devon Smiddy

Diretor sênior de Marketing Global, SVP Worldwide

devon.smiddy@svpworldwide.com