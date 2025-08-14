A Associação Internacional de Consultores Políticos -IAPC- expressa nossa grande tristeza pelo falecimento do senador e pré-candidato Miguel Uribe Turbay na República da Colômbia

WASHINGTON, Aug. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carlos Fara, presidente do IAPC, divulgou a seguinte declaração:

O assassinato do senador e candidatoàpresidência Miguel Uribe Turbay é um ato de magnicídio que fere e atinge os alicerces da democracia da Colômbia .



Miguel Uribe tinha uma voz serena, porém firme, e defendia ideias diante da violência, diálogo diante da imposição, e respeito diante da intolerância.

No IAPC, condenamos categoricamente esse ato hediondo. Exigimos justiça, verdade e garantias reais para que nenhum líder, de qualquer afiliação política, tenha que pagar com a vida por servir seu país.

Hoje, mais do que nunca, reafirmamos que a democracia se defende com ideias, não com balas; com respeito, não com ódio; com a vida, não com a morte.

Carlos Fara

Presidente IAPC

Melissa Cressey

Secretária Geral da IAPC



Sobre o IAPC:

Desde 1968, a Associação Internacional de Consultores Políticos, uma organização de consultores políticos em todo o mundo, se comprometeu a promover a democracia e o processo democrático em todo o mundo. Saiba mais em www.iapc.org.

