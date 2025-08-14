Xsolla expande as opções de pagamento nas Américas para impulsionar conversões com o Pay by Bank, Affirm e cobranças recorrentes com o banco digital Mercado Pago

A Xsolla, uma empresa de comércio internacional que auxilia desenvolvedores no lançamento, crescimento e monetização de seus jogos, anuncia hoje uma significativa expansão de sua oferta de pagamentos localizados na América do Norte e na América do Sul. Com novo suporte para Pay by Bank e Affirm nos Estados Unidos, Affirm no Canadá e cobrança recorrente pelo Mercado Pago no Brasil, os desenvolvedores e distribuidores que utilizam o Xsolla Pay Station agora podem liberar novos fluxos de receita, reduzir atritos e se conectar melhor com os jogadores usando métodos de pagamento confiáveis regionalmente.

As Américas continuam sendo uma das regiões de jogos mais extensas e diversificadas, com um valor de mercado combinado de cerca de US$ 100 bilhões. Contudo, mesmo diante de inúmeras oportunidades, as expectativas dos consumidores em relação aos pagamentos diferem significativamente de um país para outro. Os jogadores nos Estados Unidos buscam cada vez mais alternativas rápidas e seguras aos cartões de crédito; os jogadores canadenses estão adotando opções de pagamento versáteis; e no Brasil, uma importante economia, a cobrança recorrente por meio de plataformas confiáveis, como o Mercado Pago, revela-se fundamental para a retenção a longo prazo.

Para atender a estas necessidades regionais, o Xsolla Pay Station agora oferece suporte a:

Pay by Bank nos EUA – Pagamentos diretos de bancos, mais rápidos e seguros, estão rapidamente se tornando populares entre jogadores e varejistas.





Affirm nos Estados Unidos (tempo real) e Canadá - Uma alternativa versátil de compra agora e pague depois que amplia a acessibilidade e o tamanho do carrinho.





Mercado Pago no Brasil (aprimorado) – Agora com suporteàfuncionalidade de cobrança recorrente, para habilitar modelos de serviço em tempo real e viabilizar a monetização por meio de assinaturas.

Os principais benefícios da expansão dos pagamentos nas Américas incluem:

Soluções de pagamento localizadas: ofereça métodos de pagamento regionais confiáveis, incluindo Pay by Bank, Affirm e Mercado Pago, garantindo que os jogadores possam realizar seus pagamentos, conforme suas preferências, em qualquer mercado. Isso evidencia a crescente mudança do consumidor para sistemas de pagamento convenientes, seguros e flexíveis.





para se adequaràsua estratégia de receita, ofereça pagamentos únicos, opções de Compre Agora, Pague Depois (BNPL) e assinaturas. Aumento da confiança e lealdade dos jogadores: métodos de pagamento familiares promovem a confiança e incentivam o retorno dos jogadores.

“Estamos tornando mais fácil para os desenvolvedores alcançarem jogadores na América do Norte e do Sul, oferecendo experiências de pagamento que parecem nativas para cada mercado específico”, disse Chris Hewish, presidente da Xsolla. “Ao habilitar o Pay by Bank, o Affirm e a cobrança recorrente com o Mercado Pago, ajudamos os nossos parceiros a se conectar com mais jogadores, aumentar as conversões e oferecer flexibilidade real na forma como monetizam nas Américas.”

Para saber mais ou habilitar esses métodos de pagamento regionais para seu jogo, acesse para iniciar: https://publisher.xsolla.com/

Para uma lista completa de melhorias e ferramentas para desenvolvedores, acesse: xsolla.pro/rws25paymentsinamerica

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa de comércio internacional que disponibiliza ferramentas e serviços sólidos para auxiliar desenvolvedores a superar os desafios inerentesàindústria de videogames. De jogos independentes a AAA, empresas fazem parceria com a Xsolla para ajudá-las a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos. Acreditando no futuro dos videogames, a Xsolla está determinada em sua missão de reunir oportunidades e disponibilizar continuamente novos recursos para os desenvolvedores. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, a Xsolla opera como comerciante registrada e já ajudou mais de 1.500 desenvolvedores de jogos a alcançar mais jogadores e expandir seus negócios para o mundo inteiro. Com mais caminhos para lucros e maneiras de ganhar, os desenvolvedores possuem todas as ferramentas necessárias para aproveitar o jogo.

Para mais informações, acesse xsolla.com

Contato com a mídia

Derrick Stembridge

Vice-presidente de Relações Públicas Globais, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com