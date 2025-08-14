Cinema e Cidadania II impacta 16 mil pessoas em nove cidades

O projeto Cinema e Cidadania II concluiu suas atividades com expressiva participação popular em nove cidades do estado de São Paulo. Com mais de 16,5 mil pessoas beneficiadas, entre crianças, adolescentes e educadores, a iniciativa uniu arte, educação e conscientização ambiental por meio de oficinas de cinema e sessões de filmes em estrutura inflável gigante.

Realizado no decorrer do ano de 2024, o projeto passou por São Paulo, Campinas, Jundiaí, Hortolândia, Valinhos, Vinhedo, Sumaré, Guararema e Descalvado, promovendo oficinas de introdução ao cinema e exibições interativas com temáticas como sustentabilidade, preservação da água, alimentação saudável, reciclagem e segurança no trânsito.

As oficinas, voltadas a alunos de 6 a 14 anos, proporcionaram contato direto com conceitos de filmagem, roteiro e edição, resultando na produção de curtas-metragens exibidos durante as sessões públicas. Já as exibições aconteceram em uma estrutura de cinema inflável com 15 metros de comprimento e quatro metros de altura, equipada com telão, som, almofadas e distribuição de pipoca, com o objetivo de criar uma atmosfera lúdica e acolhedora.

A ação foi viabilizada por meio do PROAC – Programa de Ação Cultural, do Governo do Estado de São Paulo, com patrocínio das empresas Panco e da Royal Canin, e realização da Fatto Desenvolvimento de Projetos Culturais e Esportivos, com apoio da Perfectto Projetos.

“Proporcionar aos jovens a oportunidade de se expressarem artisticamente é crucial para fomentar o pensamento crítico e promover a conscientização. Eles se tornam multiplicadores de mensagens significativas em suas comunidades”, afirma Paulo Reis, diretor de Relações Públicas da Fatto.

A iniciativa tem como objetivo reforçar o compromisso com a democratização da cultura e da educação ambiental por meio de uma experiência que conecta entretenimento e responsabilidade social. Os participantes também receberam livretos informativos ao final de cada sessão, ampliando o alcance pedagógico da ação.

"Com resultados concretos e engajamento em todos os municípios, o Cinema e Cidadania II encerra esta etapa com o sentimento de missão cumprida e abre caminho para futuras edições", ressalta Paulo.

Mais informações:

https://cinemaecidadania2.fattoprojetos.com.br

Sobre a Panco

A Panco é uma empresa 100% brasileira que iniciou suas atividades em 1952 na Vila Ré, Zona Leste de São Paulo. Seu slogan é “Amor, Carinho e Dedicação”, que traduz a filosofia da empresa e é aplicado em todos os seus processos, desde o desenvolvimento de produtos até a busca pela satisfação do consumidor. O portfólio da Panco conta com mais de 150 produtos entre pães, bolos, biscoitos, salgadinhos, panetones, farináceos e macarrão instantâneo.

Sobre a ROYAL CANIN

A ROYAL CANIN®, marca que busca oferecer saúde através da nutrição para gatos e cães, parte do Grupo Mars Inc., foi fundada pelo Médico-Veterinário Dr. Jean Cathary, em 1968. Ao longo dos anos, sempre pautada em ciência e observação para o desenvolvimento de dietas que atendam às necessidades individuais de cada pet, conforme sua idade, raça, porte, estilo de vida ou sensibilidade específica. Operando em 120 mercados, conta com mais de 8.000 associados ao redor do mundo, dentre eles 500 Médicos-Veterinários e Nutricionistas. Administra 16 fábricas e dois pet centers, incluindo um centro de inovação e sete laboratórios da rede Mars. No Brasil desde 1990, sua fábrica está instalada em Descalvado, interior de São Paulo, e disponibiliza mais de 250 diferentes alimentos disponíveis em canais especializados, em mais de 15 mil pontos de vendas no país.

Sobre a Fatto

A Fatto Desenvolvimento de Projetos é uma empresa especializada na gestão e produção de ações esportivas e culturais, viabilizadas por mecanismos de incentivos fiscais. Os projetos têm como objetivo garantir o acesso à cultura, esporte e lazer para cidadãos e cidadãs de todas as idades e classes sociais.

A Fatto traz em seu portfólio a realização de diversos projetos próprios, além de ações executadas em parceria com empresas culturais, grupos de teatro e ONGs. Os projetos abrangem desde a produção de eventos culturais de grande porte em praças públicas, até a circulação de projetos em escolas públicas e entidades assistenciais.