Efeito Ozempic é destaque no Summit Future of Nutrition

O que começou como um medicamento para diabetes tipo 2 está provocando efeitos em toda a cadeia alimentar em escala planetária. O Ozempic e seus similares – que funcionam como análogos do hormônio GLP-1, agindo sobre o apetite dos seres humanos – não apenas modulam a saciedade de milhões de pessoas, mas desencadearam uma transformação profunda nos hábitos de consumo, levando a indústria alimentícia a repensar décadas de estratégias. Segundo uma estimativa da Morgan Stanley, 7% da população dos Estados Unidos, ou 24 milhões de pessoas, serão usuárias desses medicamentos até 2035.

O cenário impulsiona um novo perfil de consumidor: aquele que come menos, escolhe melhor e não sente mais a urgência constante por comida. De acordo com um estudo da Morgan Stanley, o uso das chamadas “canetas emagrecedoras” pode reduzir a ingestão diária de calorias em até 30%. O fenômeno vai além da perda de peso individual e sinaliza uma possível revolução no modo como a sociedade se relaciona com a alimentação, obrigando desde pequenos restaurantes até gigantes multinacionais a se adaptarem a uma nova realidade onde a moderação é a norma.

Esse é um dos principais assuntos que serão debatidos no Summit Future of Nutrition, o principal ambiente de conteúdo da FiSA – Food ingredients South America. Este ano, ele acontece entre os dias 26 e 28 de agosto no São Paulo Expo e terá como foco o tema “Inovações científicas e tecnológicas em ingredientes: o equilíbrio entre saúde, sustentabilidade e segurança dos alimentos”. A organização é da Informa Markets.

O efeito dos análogos de GLP-1 sobre a alimentação

O painel “Novo perfil de consumo: Como a indústria alimentícia se adapta ao fator Ozempic” acontece na manhã do dia 28 de agosto (quinta-feira), abrindo espaço para discutir como a indústria alimentícia deve responder a um consumidor que come menos, de forma mais seletiva, e busca nutrição concentrada e funcional. Questões como deficiências nutricionais, constipação, alteração da flora intestinal e perda de massa muscular podem surgir, e a necessidade de oferecer suporte nutricional para que esses efeitos não ocorram tem levado a indústria a desenvolver novas soluções.

“Vamos conversar sobre o que se chama hoje de GLP-1 Nutrition, ou seja, quais são os recursos de suplementação nutricional que temos hoje à disposição de pessoas que se preocupam com a sua saúde metabólica. Pessoas que não têm diabetes mas que estão preocupadas em se proteger de um desenvolvimento futuro, ou com oscilação glicêmica, pré-diabetes, excesso de peso. Há um número muito grande de pessoas que se preocupam hoje com essa questão”, afirma o endocrinologista Roberto Zagury. “Existem hoje soluções do ponto de vista de suplementos nutricionais que podem ajudar essas pessoas a se protegerem contra esse risco de desenvolvimento futuro de diabetes tipo 2. Através da nutrição, você consegue imitar o que os medicamentos análogos de GLP-1 fazem”, explica. “Com suplementos, conseguimos estimular de forma mais natural, mais fisiológica, a produção endógena de GLP-1.”

Zagury dividirá o painel com Ana Grubba, diretora de Medical Affairs da Danone, que apresentará como grandes marcas estão adaptando seus portfólios com foco em porções menores, saciedade e valor nutricional elevado.

Inovação, preservação ambiental e desenvolvimento econômico

O Summit Future of Nutrition também trará diversas apresentações de pesquisas e discussões de inovações em ingredientes, com ênfase em soluções que atendam às crescentes demandas por alimentos mais saudáveis e sustentáveis e todo o arcabouço regulatório que envolve o tema.

“Nossa equipe de curadoria trabalha alinhada e conectada com o que está acontecendo na indústria de ingredientes. Realizamos uma imersão na Health Ingredients no Japão e na VitaFoods Europe para trazer essa conexão dos mercados, através das temáticas que identificamos, além de pesquisadores e especialistas internacionais para enriquecer as discussões aqui na América do Sul”, comenta Suane Lemke, coordenadora de Conteúdo para os Congressos da Informa Markets Latam.

Além do “Efeito Ozempic” no consumo, o encontro vai abordar assuntos como a demanda por produtos naturais, saudáveis e com identidade sensorial diferenciada. “O Brasil possui uma biodiversidade riquíssima, ainda pouco explorada na cadeia de ingredientes alimentícios”, afirma o Dr. Osmar Vaz de Carvalho Netto, sócio-fundador da BioinFood Soluções em Biotecnologia, empresa que desenvolveu uma tecnologia para enriquecer o teor proteico da farinha de babaçu por meio da fermentação com leveduras. Ele vai participar do painel “Biodiversidade brasileira e os desafios para a inovação (Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica)”, na manhã do dia 26 de agosto (terça-feira).

O representante da BioinFood vai dividir o painel com Graziela Caproni, da Frutificado, Ana Carolina Rossettini, da GFI Brasil, e Liliana Melo, responsável pela divisão Biotech da Vigna Brasil, que tratará de demonstrar a importância do uso sustentável de recursos para preservar a biodiversidade, através das normas previstas em lei. “Isso assegura não só a conformidade legal, mas também abre oportunidades para novos negócios inovadores que atendam à crescente demanda por produtos sustentáveis e eticamente responsáveis”, afirma Liliana.

Lideranças japonesas falam de nutrição de precisão e probióticos

Convidados do Japão integram a programação do Summit Future of Nutrition: o professor Hisanori Kato, da Universidade de Nutrição de Kagawa, especialista em nutrigenômica; e o Dr. Fumiaki Abe, diretor de P&D da Morinaga Milk. Ambos são os keynotes internacionais convidados para compartilhar avanços em suas áreas de pesquisa.

Na palestra “Nutrição de Precisão: Estratégias Atuais, Fronteiras Futuras”, Kato abordará os limites e as possibilidades da nutrição de precisão, com base em décadas de estudos sobre genética, metabolismo e saúde.

Já Fumiaki Abe, com mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de cepas funcionais, vai explorar as inovações em probióticos e microbioma na palestra “Avanços em Probióticos e Microbioma: Exploração das últimas inovações em cepas probióticas e seu impacto na saúde humana”.