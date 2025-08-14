Estudo revela impacto da reciclagem nas emissões de carbono

A reciclagem de uma tonelada de resíduos reduz a emissão de 2,059 toneladas de CO? equivalente (tCO?e), segundo uma nova pesquisa publicada na Embalagem Marca. Em termos simples, isso significa que ao destinar corretamente os resíduos e incentivar a reciclagem, indústrias e consumidores estão deixando de liberar na atmosfera mais de duas toneladas de CO?e para cada tonelada de resíduo reaproveitado.

“O estudo é um avanço enorme na busca por soluções eficientes e em larga escala que podem evitar a emissão de gases de efeito estufa. O pequeno ato de destinação correta dos seus resíduos, e o investimento na cadeia de reciclagem, pode gerar um impacto gigante nas mudanças climáticas que estamos vivendo hoje”, comenta Tania Sassioto, diretora de Inovação da eureciclo.

Esse é um dos principais resultados do estudo inédito “Impactos da Reciclagem na Emissão de Carbono”, desenvolvido pela climatech Planton em parceria com a eureciclo. A pesquisa, realizada com base em diretrizes internacionais e dados da cadeia de resíduos do Brasil, quantifica os benefícios ambientais da reciclagem e reforça sua importância estratégica para a descarbonização.

“O impacto de financiar um estudo como esse vem da importância que o mercado começa a dar à reciclagem e à gestão dos resíduos industriais e pós-consumo para conter impactos ambientais vividos hoje pela sociedade, como é o caso das mudanças climáticas. Materializar e mensurar esses impactos é o que vai possibilitar o olhar de indústrias e de órgãos públicos para o investimento no tema”, afirma Rodrigo Palos, diretor comercial da eureciclo.

Além das emissões evitadas, o estudo evidencia como a reciclagem prolonga a vida útil dos materiais e reduz a necessidade de extração de novos recursos, conectando-se diretamente aos princípios da economia circular. De acordo com a ABREMA, apenas 8,3% dos resíduos urbanos no Brasil são reciclados, um índice que demonstra tanto os desafios quanto as oportunidades do setor.

“Nosso estudo é primordial para um momento estratégico que o mercado enfrenta, a fim de apoiar marcas que buscam alinhar suas metas de descarbonização com práticas sustentáveis concretas, oferecendo uma base científica, ajustada à realidade brasileira, sobre os benefícios do uso de material reciclado”, destaca Raiane Vargas, diretora de Sustentabilidade da Planton.

A eureciclo, empresa brasileira no ramo de reciclagem, visa seu papel como agente estruturador da cadeia de reciclagem no Brasil, conectando recicladores e cooperativas para viabilizar o uso de material reciclado em escala.

“Cada vez mais marcas assumem compromissos fundamentais que incluem a redução da pegada de carbono, e conseguem retorno em reputação e vendas. O consumidor tem um olhar cuidadoso sobre marcas que apoiam ações efetivamente sustentáveis”, afirma Sassioto.