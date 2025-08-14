Bom Dia RH discute como a inovação está transformando a educação corporativa

No dia 26/08 (terça-feira), a Associação Brasileira de Recursos Humanos – Paraná (ABRH-PR) realiza mais uma edição do Bom Dia RH, com o tema “Inovação na Educação Corporativa”. O evento, voltado para líderes, gestores de RH e facilitadores de programas de desenvolvimento e formação de líderes, acontecerá das 8h às 11h, na Associação Comercial do Paraná, em Curitiba (Rua XV de Novembro, 621).

A palestra principal será conduzida por Daniel Felix Delgado, mestre em Administração de Empresas, Inovação e Empreendedorismo Tecnológico. A mediação ficará a cargo de Gustavo Abib, professor associado da Universidade Federal do Paraná (UFPR), doutor em Administração e especialista em Gestão de Pessoas, Risco e Estratégia.

A discussão no evento pretende explorar como novas tecnologias, metodologias ágeis e tendências estão redesenhando o aprendizado nas empresas. “Vivemos uma ruptura na forma de aprender, impulsionada pela convivência de várias gerações e pelo avanço de tecnologias como a inteligência artificial”, diz Gustavo Abib.

Era da ruptura

O debate abordará a necessidade de desenvolver competências de forma rápida e conectada à realidade dos negócios, valorizando a visão sistêmica e o lado humano das organizações. Uma das tendências mais fortes, segundo Gustavo, é o microlearning personalizado, que permite atuar de forma “cirúrgica” e alinhada à realidade de cada negócio. “A IA pode potencializar essa personalização, garantindo que o aprendizado seja aplicado rapidamente e gere resultados mais efetivos”, explica.

Gustavo ressalta ainda que os profissionais de RH assumem papel estratégico, deixando de apenas oferecer treinamentos para se tornarem arquitetos de ecossistemas de aprendizagem, conectando o contexto empresarial às melhores trilhas de desenvolvimento.

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/bom-dia-rh---inovacao-na-educacao-corporativa/3067527