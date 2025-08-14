A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY® CONCEDE A BOLSA DE ESTUDO WARNER MUSIC LATINA 2025 A ARLEN BORREGO MIRANDA
A Fundação concedeu mais de $1,3 milhão de dólaresem um total de 49 bolsas de estudo a estudantes de música em todo o mundoClique aqui para mais imagens Crédito: John Parra/Getty Images para a Fundação Cultural Latin GRAMMY
A Fundação Cultural Latin GRAMMY® concedeu a Bolsa de Estudo Warner Music Latina 2025àtrompetista Arlen Borrego Miranda durante uma cerimônia especial realizada na Frost School of Music da University of Miami. A cerimônia foi apresentada por Valentina García, ganhadora da Bolsa de Estudo Prodígio 2022, e contou com uma apresentação da artista indicada ao Latin GRAMMY® e ao GRAMMY®, Elena Rose, acompanhada por bolsistas e alunos graduados. O diretor musical da cerimônia foi o produtor, compositor e maestro ganhador do Latin GRAMMY e do GRAMMY, Carlos Fernando López, três vezes graduado pela Frost School of Music.
Também conhecida como Bolsa de Estudo Prodígio, a premiação anual apoia a educação musical e os gêneros da música latina, sendo patrocinada por uma gravadora pela primeira vez na história da Fundação. A bolsa permite que Borrego Miranda curse o bacharelado na Berklee College of Music a partir do outono. Além disso, cobre custos de matrícula, hospedagem, alimentação e serviços de apoio, que incluem mentoria contínua e oportunidades de aprendizado oferecidas em parceria com a Fundação Cultural Latin GRAMMY. Patrocinadores anteriores incluem: Sebastián Yatra (2024), Nicky Jam (2023), Sofia Carson (2022), Juanes (2021), Julio Iglesias (2020), Emilio and Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) e Enrique Iglesias (2015).
Desde a sua criação em 2014, a Fundação Cultural Latin GRAMMY já destinou a soma extraordinária de mais de $13,9 milhões de dólares em bolsas de estudo, subvenções, instrumentos musicais e programas educacionais nos Estados Unidos e na Ibero-América.
“Todos os anos temos o privilégio e a responsabilidade de analisar e conceder bolsas de estudo possibilitadas pela generosidade de nossos doadores”, disse Raquel “Rocky” Egusquiza, diretora executiva da Fundação Cultural Latin GRAMMY. “Estamos emocionados com os alunos talentosos e gratos aos nossos parceiros, que nos permitiram oferecer mais de $1,3 milhão de dólares via 49 bolsas de estudo a estudantes de música em todo o mundo, garantindo o rico legado da música latina.”
“Na Warner Music Latina, acreditamos no poder da educação como catalisador da criatividade e da preservação cultural”, disse Roberto Andrade, diretor administrativo da Warner Music Latina. “A parceria com a Fundação Cultural Latin GRAMMY para patrocinar a Bolsa Prodígio reflete nosso compromisso de longo prazo com a formação da próxima geração de talentos da música latina. Estamos orgulhosos de ajudar Arlen a dar este próximo passo e honrados em apoiar o futuro da nossa música.”
“A música salvou minha vida. Encontrar esse caminho desde muito jovem e ter a oportunidade de perseguir esse sonho graças ao apoio da Warner Music Latina e da incrível Fundação Cultural Latin GRAMMY supera tudo o que eu jamais imaginei”, disse Borrego Miranda. “Estou comprometida em aproveitar ao máximo esse presente incrível, trabalhando duro e deixando todos orgulhosos. Obrigada do fundo do meu coração.”
Além disso, a Fundação concedeu a primeira Bolsa de Estudo Emerging Talent, em parceria com a Berklee College of Music,àsaxofonista Aina López Pla. A Bolsa de Estudo Emerging Talent cobre um curso de bacharelado na Berklee, hospedagem, alimentação, bem como um laptop e mentoria contínua, além de oportunidades de aprendizado oferecidas em parceria com a Fundação.
A Fundação também anunciou os ganhadores das Bolsas de Estudo Talento para Matrícula e Assistência para Matrícula — oferecendo a mais 48 estudantes talentosos, de diferentes origens, a oportunidade de cursar o ensino superior em algumas das mais prestigiadas instituições de música do mundo.
Ganhadores da Bolsa de Estudo Talento para Matrícula:
Duas (2) Bolsas de Estudo Talento para Matrícula, no valor máximo de $120 mil de dólares cada, foram concedidas a estudantes para cobrir os custos do curso de bacharelado em música de quatro anos e serviços complementares a partir deste outono:
- Frost School of Music at the University of Miami concede uma bolsaàvocalista Irenda Arano Díaz para cursar esta prestigiosa escola de música.
- Gil Family Foundation concede uma bolsa ao baterista Miguel Francisco Pie Gil para cursar uma faculdade de sua escolha.
Ganhadores da Bolsa de Estudo Assistência para Matrícula:
Além disso, 45 estudantes receberam a Bolsa de Estudo Assistência para Matrícula, uma bolsa única que varia entre $10 mil e $12.500 dólares, destinada a cobrir parte dos custos de matrícula na universidade ou faculdade da escolha do estudante, incluindo serviços de apoio oferecidos pela Fundação.
Pelo segundo ano consecutivo, a Gibson Gives — divisão filantrópica da Gibson — patrocinou três (3) Bolsas Assistência para Matrícula, concedidas a estudantes que têm o violão como instrumento principal, e presenteou cada um dos bolsistas com um violão Gibson.
Ampliando ainda mais o impacto, AIE Sociedad de Artistas, a Amazon Music, a Bulova, a Kraft Family Inc. e Open Society Foundations patrocinaram Bolsas de Assistência para Matrícula. Para consultar a lista completa de bolsas concedidas e seus respectivos beneficiários, veja o quadro abaixo com mais detalhes.
Ganhadores das Bolsas de Estudo da Fundação Cultural Latin GRAMMY 2025
NOME
INSTRUMENTO
ESCOLA
PATROCINADOR
Bolsa de Estudo Talento para Matrícula – Bolsa Warner Music Latina
Arlen Borrego Miranda
Trompete
Berklee College of Music
Warner Music Latina
Bolsa de Estudo Emerging Talent 2025
Aina López Pla
Saxofone
Berklee College of Music
Berklee College of Music
Bolsas de Estudo Talento para Matrícula 2025
Irenda Arano Díaz
Voz
Frost School of Music at the University of Miami
Frost School of Music
Miguel Francisco Pie Gil
Bateria
Berklee College of Music
Gil Family Foundation
Bolsas de Estudo Assistência para Matrícula 2025
Lucía Gregorio Navarro
Voz
The New School of Jazz and Contemporary Music
AIE Sociedad de Artistas
Juan Bautista Saus Ruiz
Saxofone
Eastman School of Music
AIE Sociedad de Artistas
Carla Chiang
Piano
Berklee College of Music
Amazon Music
Franco Dilme Romero
Saxofone
University of North Carolina at Greensboro
Bulova
Marc Serra Bofill
Violão
Berklee College of Music
Gibson Gives
Eduardo de Abreu Moro
Violão
New York University
Gibson Gives
João Vitor Nunes Leão
Violão
Faculdade de Música Souza Lima, Brasil
Gibson Gives
Javier Hernandez
Violoncelo
Julliard School of Music
Kraft Family Inc.
Elizabeth Perez-Hickman
Oboé
Manhattan School of Music
Kraft Family Inc.
Joshua Diaz
Percussão Manual
Berklee College of Music
Kraft Family Inc.
Mateo Gaviria
Bateria
Frost School of Music at the University of Miami
Kraft Family Inc.
Izzi Guzman
Trombone
Frost School of Music at the University of Miami
Kraft Family Inc.
Sandra Orozco
Voz
Pace University
Kraft Family Inc.
Yandy Garcia Palacio
Bateria
Berklee College of Music
Kraft Family Inc.
Laia Martínez Gelabert
Baixo
Berklee College of Music
Kraft Family Inc.
Maria Medina
Piano
Berklee College of Music
Kraft Family Inc.
Pia Ella Odar Ruiz
Baixo
Berklee College of Music
Kraft Family Inc.
Dora Oliva Devoghel
Violino
New England Conservatory of Music
Kraft Family Inc
Guillermo Wan
Baixo
Berklee College of Music
Kraft Family Inc
Carlos Ruiz Serra
Clarinete
The City College of New York
Play It Forward – crowdfunded by the Foundation and individual donors
Juan Diego Alvan Madueño
Piano
Los Angeles College of Music
Open Society Foundations
Cobe Isai Banda Salcido
Violão
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Open Society Foundations
Alberto Barba
Piano
Manhattan School of Music
Open Society Foundations
Carlos Chacon
Violino
Roosevelt University
Open Society Foundations
Abner Felipe Dos Santos Martins
Violão
Faculdade de Música Souza Lima, Brasil
Open Society Foundations
Marien Femerling García
Piano
Manhattan School of Music
Open Society Foundations
Filipe Gomes da Silva
Trombone
Faculdade de Música Souza Lima, Brasil
Open Society Foundations
Luis Gonzalez
Violoncelo
Roosevelt University
Open Society Foundations
Pau Jorba Bonastre
Saxofone
The New School of Jazz and Contemporary Music
Open Society Foundations
Marina Marchi Silveira
Voz
Faculdade de Música Souza Lima, Brasil
Open Society Foundations
Pedro Menegatti Secco
Violão
Berklee College of Music
Open Society Foundations
Hector Moreno
Piano
Berklee College of Music
Open Society Foundations
Laura Victoria Arean
Piano
Schulich School of Music
Open Society Foundations
Natasha Vázquez Ramírez
Voz & Produção Musical
Berklee College of Music
Open Society Foundations
Pedro Henrique Cheik Costantin
Violão
Faculdade de Música Souza Lima, Brasil
Open Society Foundations
Murilo Reis Teixeira
Piano
Faculdade de Música Souza Lima, Brasil
Open Society Foundations
Juan Diego Panadero Achury
Clarinete
Berklee College of Music
Open Society Foundations
Diego Herrera
Saxofone
Berklee College of Music
Open Society Foundations
Miguel Lameiras
Piano
Conservatory of Amsterdam
Open Society Foundations
Andres Felipe Palacios Rodas
Violão
Butler School of Music – University of Texas at Austin
Open Society Foundations
Ludwig Izaguirre
Baixo
Berklee College of Music
Open Society Foundations
Lidanys Graterol
Violoncelo
Roosevelt University
Open Society Foundations
Stephanie Acosta
Voz & Produção Musical
Abbey Road Institute of Miami at Art House Academy
Open Society Foundations
Sebastian Castillo
Piano
University of Michigan
Open Society Foundations
Rodrigo Rodriguez Hernandez
Flauta
Frost School of Music at the University of Miami
Open Society Foundations
SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:
A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma organização filantrópica 501(c)(3) criada por A Academia Latina da Gravação™ com a visão de se tornar uma divulgadora global da educação musical e de empoderar as comunidades por meio da música e da cultura latinas. Em 2024 a Fundação celebrou seu décimo aniversário, e durante a última década cultivou a próxima geração de criadores de música latina por meio de bolsas de estudo, programas educacionais e subvenções que promovem a música latina e celebram seu rico patrimônio cultural. Até o momento, a Fundação já doou mais de $13,9 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para obter mais informações ou fazer uma doação, acesse latingrammyculturalfoundation.org ou nossa página no Facebook. Siga-nos também em @latingrammyfdn no Instagram, e em Fundação Cultural Latin GRAMMY no Facebook e LinkedIn.
