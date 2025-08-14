Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY® CONCEDE A BOLSA DE ESTUDO WARNER MUSIC LATINA 2025 A ARLEN BORREGO MIRANDA

A Fundação concedeu mais de $1,3 milhão de dólaresem um total de 49 bolsas de estudo a estudantes de música em todo o mundoClique aqui para mais imagens Crédito: John Parra/Getty Images para a Fundação Cultural Latin GRAMMY

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
14/08/2025 17:13

compartilhe

Siga no

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® concedeu a Bolsa de Estudo Warner Music Latina 2025àtrompetista Arlen Borrego Miranda durante uma cerimônia especial realizada na Frost School of Music da University of Miami. A cerimônia foi apresentada por Valentina García, ganhadora da Bolsa de Estudo Prodígio 2022, e contou com uma apresentação da artista indicada ao Latin GRAMMY® e ao GRAMMY®, Elena Rose, acompanhada por bolsistas e alunos graduados. O diretor musical da cerimônia foi o produtor, compositor e maestro ganhador do Latin GRAMMY e do GRAMMY, Carlos Fernando López, três vezes graduado pela Frost School of Music.

Também conhecida como Bolsa de Estudo Prodígio, a premiação anual apoia a educação musical e os gêneros da música latina, sendo patrocinada por uma gravadora pela primeira vez na história da Fundação. A bolsa permite que Borrego Miranda curse o bacharelado na Berklee College of Music a partir do outono. Além disso, cobre custos de matrícula, hospedagem, alimentação e serviços de apoio, que incluem mentoria contínua e oportunidades de aprendizado oferecidas em parceria com a Fundação Cultural Latin GRAMMY. Patrocinadores anteriores incluem: Sebastián Yatra (2024), Nicky Jam (2023), Sofia Carson (2022), Juanes (2021), Julio Iglesias (2020), Emilio and Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) e Enrique Iglesias (2015).

Desde a sua criação em 2014, a Fundação Cultural Latin GRAMMY já destinou a soma extraordinária de mais de $13,9 milhões de dólares em bolsas de estudo, subvenções, instrumentos musicais e programas educacionais nos Estados Unidos e na Ibero-América.

“Todos os anos temos o privilégio e a responsabilidade de analisar e conceder bolsas de estudo possibilitadas pela generosidade de nossos doadores”, disse Raquel “Rocky” Egusquiza, diretora executiva da Fundação Cultural Latin GRAMMY. “Estamos emocionados com os alunos talentosos e gratos aos nossos parceiros, que nos permitiram oferecer mais de $1,3 milhão de dólares via 49 bolsas de estudo a estudantes de música em todo o mundo, garantindo o rico legado da música latina.”

“Na Warner Music Latina, acreditamos no poder da educação como catalisador da criatividade e da preservação cultural”, disse Roberto Andrade, diretor administrativo da Warner Music Latina. “A parceria com a Fundação Cultural Latin GRAMMY para patrocinar a Bolsa Prodígio reflete nosso compromisso de longo prazo com a formação da próxima geração de talentos da música latina. Estamos orgulhosos de ajudar Arlen a dar este próximo passo e honrados em apoiar o futuro da nossa música.”

“A música salvou minha vida. Encontrar esse caminho desde muito jovem e ter a oportunidade de perseguir esse sonho graças ao apoio da Warner Music Latina e da incrível Fundação Cultural Latin GRAMMY supera tudo o que eu jamais imaginei”, disse Borrego Miranda. “Estou comprometida em aproveitar ao máximo esse presente incrível, trabalhando duro e deixando todos orgulhosos. Obrigada do fundo do meu coração.”

Além disso, a Fundação concedeu a primeira Bolsa de Estudo Emerging Talent, em parceria com a Berklee College of Music,àsaxofonista Aina López Pla. A Bolsa de Estudo Emerging Talent cobre um curso de bacharelado na Berklee, hospedagem, alimentação, bem como um laptop e mentoria contínua, além de oportunidades de aprendizado oferecidas em parceria com a Fundação.

A Fundação também anunciou os ganhadores das Bolsas de Estudo Talento para Matrícula e Assistência para Matrícula — oferecendo a mais 48 estudantes talentosos, de diferentes origens, a oportunidade de cursar o ensino superior em algumas das mais prestigiadas instituições de música do mundo.

Ganhadores da Bolsa de Estudo Talento para Matrícula:

Duas (2) Bolsas de Estudo Talento para Matrícula, no valor máximo de $120 mil de dólares cada, foram concedidas a estudantes para cobrir os custos do curso de bacharelado em música de quatro anos e serviços complementares a partir deste outono:

  • Frost School of Music at the University of Miami concede uma bolsaàvocalista Irenda Arano Díaz para cursar esta prestigiosa escola de música.
  • Gil Family Foundation concede uma bolsa ao baterista Miguel Francisco Pie Gil para cursar uma faculdade de sua escolha.

Ganhadores da Bolsa de Estudo Assistência para Matrícula:

Além disso, 45 estudantes receberam a Bolsa de Estudo Assistência para Matrícula, uma bolsa única que varia entre $10 mil e $12.500 dólares, destinada a cobrir parte dos custos de matrícula na universidade ou faculdade da escolha do estudante, incluindo serviços de apoio oferecidos pela Fundação.

Pelo segundo ano consecutivo, a Gibson Gives — divisão filantrópica da Gibson — patrocinou três (3) Bolsas Assistência para Matrícula, concedidas a estudantes que têm o violão como instrumento principal, e presenteou cada um dos bolsistas com um violão Gibson.

Ampliando ainda mais o impacto, AIE Sociedad de Artistas, a Amazon Music, a Bulova, a Kraft Family Inc. e Open Society Foundations patrocinaram Bolsas de Assistência para Matrícula. Para consultar a lista completa de bolsas concedidas e seus respectivos beneficiários, veja o quadro abaixo com mais detalhes.

Ganhadores das Bolsas de Estudo da Fundação Cultural Latin GRAMMY 2025

NOME

INSTRUMENTO

ESCOLA

PATROCINADOR

Bolsa de Estudo Talento para Matrícula – Bolsa Warner Music Latina

Arlen Borrego Miranda

Trompete

Berklee College of Music

Warner Music Latina

Bolsa de Estudo Emerging Talent 2025

Aina López Pla

Saxofone

Berklee College of Music

Berklee College of Music

Bolsas de Estudo Talento para Matrícula 2025

Irenda Arano Díaz

Voz

Frost School of Music at the University of Miami

Frost School of Music

Miguel Francisco Pie Gil

Bateria

Berklee College of Music

Gil Family Foundation

Bolsas de Estudo Assistência para Matrícula 2025

Lucía Gregorio Navarro

Voz

The New School of Jazz and Contemporary Music

AIE Sociedad de Artistas

Juan Bautista Saus Ruiz

Saxofone

Eastman School of Music

AIE Sociedad de Artistas

Carla Chiang

Piano

Berklee College of Music

Amazon Music

Franco Dilme Romero

Saxofone

University of North Carolina at Greensboro

Bulova

Marc Serra Bofill

Violão

Berklee College of Music

Gibson Gives

Eduardo de Abreu Moro

Violão

New York University

Gibson Gives

João Vitor Nunes Leão

Violão

Faculdade de Música Souza Lima, Brasil

Gibson Gives

Javier Hernandez

Violoncelo

Julliard School of Music

Kraft Family Inc. 

Elizabeth Perez-Hickman

Oboé

Manhattan School of Music

Kraft Family Inc.

Joshua Diaz

Percussão Manual

Berklee College of Music

Kraft Family Inc.

Mateo Gaviria

Bateria

Frost School of Music at the University of Miami

Kraft Family Inc.

Izzi Guzman

Trombone

Frost School of Music at the University of Miami

Kraft Family Inc.

Sandra Orozco

Voz

Pace University

Kraft Family Inc.

Yandy Garcia Palacio

Bateria

Berklee College of Music

Kraft Family Inc.

Laia Martínez Gelabert

Baixo

Berklee College of Music

Kraft Family Inc.

Maria Medina

Piano

Berklee College of Music

Kraft Family Inc.

Pia Ella Odar Ruiz

Baixo

Berklee College of Music

Kraft Family Inc.

Dora Oliva Devoghel

Violino

New England Conservatory of Music

Kraft Family Inc

Guillermo Wan

Baixo

Berklee College of Music

Kraft Family Inc

Carlos Ruiz Serra

Clarinete

The City College of New York

Play It Forward – crowdfunded by the Foundation and individual donors

Juan Diego Alvan Madueño

Piano

Los Angeles College of Music

Open Society Foundations

Cobe Isai Banda Salcido

Violão

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Open Society Foundations

Alberto Barba

Piano

Manhattan School of Music

Open Society Foundations

Carlos Chacon

Violino

Roosevelt University

Open Society Foundations

Abner Felipe Dos Santos Martins

Violão

Faculdade de Música Souza Lima, Brasil

Open Society Foundations

Marien Femerling García

Piano

Manhattan School of Music

Open Society Foundations

Filipe Gomes da Silva

Trombone

Faculdade de Música Souza Lima, Brasil

Open Society Foundations

Luis Gonzalez

Violoncelo

Roosevelt University

Open Society Foundations

Pau Jorba Bonastre

Saxofone

The New School of Jazz and Contemporary Music

Open Society Foundations

Marina Marchi Silveira

Voz

Faculdade de Música Souza Lima, Brasil

Open Society Foundations

Pedro Menegatti Secco

Violão

Berklee College of Music

Open Society Foundations

Hector Moreno

Piano

Berklee College of Music

Open Society Foundations

Laura Victoria Arean

Piano

Schulich School of Music

Open Society Foundations

Natasha Vázquez Ramírez

Voz & Produção Musical

Berklee College of Music

Open Society Foundations

Pedro Henrique Cheik Costantin

Violão

Faculdade de Música Souza Lima, Brasil

Open Society Foundations

Murilo Reis Teixeira

Piano

Faculdade de Música Souza Lima, Brasil

Open Society Foundations

Juan Diego Panadero Achury

Clarinete

Berklee College of Music

Open Society Foundations

Diego Herrera

Saxofone

Berklee College of Music

Open Society Foundations

Miguel Lameiras

Piano

Conservatory of Amsterdam

Open Society Foundations

Andres Felipe Palacios Rodas

Violão

Butler School of Music – University of Texas at Austin

Open Society Foundations

Ludwig Izaguirre

Baixo

Berklee College of Music

Open Society Foundations

Lidanys Graterol

Violoncelo

Roosevelt University

Open Society Foundations

Stephanie Acosta

Voz & Produção Musical

Abbey Road Institute of Miami at Art House Academy

Open Society Foundations

Sebastian Castillo

Piano

University of Michigan

Open Society Foundations

Rodrigo Rodriguez Hernandez

Flauta

Frost School of Music at the University of Miami

Open Society Foundations

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma organização filantrópica 501(c)(3) criada por A Academia Latina da Gravação com a visão de se tornar uma divulgadora global da educação musical e de empoderar as comunidades por meio da música e da cultura latinas. Em 2024 a Fundação celebrou seu décimo aniversário, e durante a última década cultivou a próxima geração de criadores de música latina por meio de bolsas de estudo, programas educacionais e subvenções que promovem a música latina e celebram seu rico patrimônio cultural. Até o momento, a Fundação já doou mais de $13,9 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para obter mais informações ou fazer uma doação, acesse latingrammyculturalfoundation.org ou nossa página no Facebook. Siga-nos também em @latingrammyfdn no Instagram, e em Fundação Cultural Latin GRAMMY no Facebook e LinkedIn.


Contato:

CONTATO PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação

Nathalie Alberto

Nathalie.Alberto@grammy.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay