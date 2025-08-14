A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY® CONCEDE A BOLSA DE ESTUDO WARNER MUSIC LATINA 2025 A ARLEN BORREGO MIRANDA

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® concedeu a Bolsa de Estudo Warner Music Latina 2025àtrompetista Arlen Borrego Miranda durante uma cerimônia especial realizada na Frost School of Music da University of Miami. A cerimônia foi apresentada por Valentina García, ganhadora da Bolsa de Estudo Prodígio 2022, e contou com uma apresentação da artista indicada ao Latin GRAMMY® e ao GRAMMY®, Elena Rose, acompanhada por bolsistas e alunos graduados. O diretor musical da cerimônia foi o produtor, compositor e maestro ganhador do Latin GRAMMY e do GRAMMY, Carlos Fernando López, três vezes graduado pela Frost School of Music.

Também conhecida como Bolsa de Estudo Prodígio, a premiação anual apoia a educação musical e os gêneros da música latina, sendo patrocinada por uma gravadora pela primeira vez na história da Fundação. A bolsa permite que Borrego Miranda curse o bacharelado na Berklee College of Music a partir do outono. Além disso, cobre custos de matrícula, hospedagem, alimentação e serviços de apoio, que incluem mentoria contínua e oportunidades de aprendizado oferecidas em parceria com a Fundação Cultural Latin GRAMMY. Patrocinadores anteriores incluem: Sebastián Yatra (2024), Nicky Jam (2023), Sofia Carson (2022), Juanes (2021), Julio Iglesias (2020), Emilio and Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) e Enrique Iglesias (2015).

Desde a sua criação em 2014, a Fundação Cultural Latin GRAMMY já destinou a soma extraordinária de mais de $13,9 milhões de dólares em bolsas de estudo, subvenções, instrumentos musicais e programas educacionais nos Estados Unidos e na Ibero-América.

“Todos os anos temos o privilégio e a responsabilidade de analisar e conceder bolsas de estudo possibilitadas pela generosidade de nossos doadores”, disse Raquel “Rocky” Egusquiza, diretora executiva da Fundação Cultural Latin GRAMMY. “Estamos emocionados com os alunos talentosos e gratos aos nossos parceiros, que nos permitiram oferecer mais de $1,3 milhão de dólares via 49 bolsas de estudo a estudantes de música em todo o mundo, garantindo o rico legado da música latina.”

“Na Warner Music Latina, acreditamos no poder da educação como catalisador da criatividade e da preservação cultural”, disse Roberto Andrade, diretor administrativo da Warner Music Latina. “A parceria com a Fundação Cultural Latin GRAMMY para patrocinar a Bolsa Prodígio reflete nosso compromisso de longo prazo com a formação da próxima geração de talentos da música latina. Estamos orgulhosos de ajudar Arlen a dar este próximo passo e honrados em apoiar o futuro da nossa música.”

“A música salvou minha vida. Encontrar esse caminho desde muito jovem e ter a oportunidade de perseguir esse sonho graças ao apoio da Warner Music Latina e da incrível Fundação Cultural Latin GRAMMY supera tudo o que eu jamais imaginei”, disse Borrego Miranda. “Estou comprometida em aproveitar ao máximo esse presente incrível, trabalhando duro e deixando todos orgulhosos. Obrigada do fundo do meu coração.”

Além disso, a Fundação concedeu a primeira Bolsa de Estudo Emerging Talent, em parceria com a Berklee College of Music,àsaxofonista Aina López Pla. A Bolsa de Estudo Emerging Talent cobre um curso de bacharelado na Berklee, hospedagem, alimentação, bem como um laptop e mentoria contínua, além de oportunidades de aprendizado oferecidas em parceria com a Fundação.

A Fundação também anunciou os ganhadores das Bolsas de Estudo Talento para Matrícula e Assistência para Matrícula — oferecendo a mais 48 estudantes talentosos, de diferentes origens, a oportunidade de cursar o ensino superior em algumas das mais prestigiadas instituições de música do mundo.

Ganhadores da Bolsa de Estudo Talento para Matrícula:

Duas (2) Bolsas de Estudo Talento para Matrícula, no valor máximo de $120 mil de dólares cada, foram concedidas a estudantes para cobrir os custos do curso de bacharelado em música de quatro anos e serviços complementares a partir deste outono:

Frost School of Music at the University of Miami concede uma bolsaàvocalista Irenda Arano Díaz para cursar esta prestigiosa escola de música.

concede uma bolsaàvocalista para cursar esta prestigiosa escola de música. Gil Family Foundation concede uma bolsa ao baterista Miguel Francisco Pie Gil para cursar uma faculdade de sua escolha.

Ganhadores da Bolsa de Estudo Assistência para Matrícula:

Além disso, 45 estudantes receberam a Bolsa de Estudo Assistência para Matrícula, uma bolsa única que varia entre $10 mil e $12.500 dólares, destinada a cobrir parte dos custos de matrícula na universidade ou faculdade da escolha do estudante, incluindo serviços de apoio oferecidos pela Fundação.

Pelo segundo ano consecutivo, a Gibson Gives — divisão filantrópica da Gibson — patrocinou três (3) Bolsas Assistência para Matrícula, concedidas a estudantes que têm o violão como instrumento principal, e presenteou cada um dos bolsistas com um violão Gibson.

Ampliando ainda mais o impacto, AIE Sociedad de Artistas, a Amazon Music, a Bulova, a Kraft Family Inc. e Open Society Foundations patrocinaram Bolsas de Assistência para Matrícula. Para consultar a lista completa de bolsas concedidas e seus respectivos beneficiários, veja o quadro abaixo com mais detalhes.

Ganhadores das Bolsas de Estudo da Fundação Cultural Latin GRAMMY 2025 NOME INSTRUMENTO ESCOLA PATROCINADOR Bolsa de Estudo Talento para Matrícula – Bolsa Warner Music Latina Arlen Borrego Miranda Trompete Berklee College of Music Warner Music Latina Bolsa de Estudo Emerging Talent 2025 Aina López Pla Saxofone Berklee College of Music Berklee College of Music Bolsas de Estudo Talento para Matrícula 2025 Irenda Arano Díaz Voz Frost School of Music at the University of Miami Frost School of Music Miguel Francisco Pie Gil Bateria Berklee College of Music Gil Family Foundation Bolsas de Estudo Assistência para Matrícula 2025 Lucía Gregorio Navarro Voz The New School of Jazz and Contemporary Music AIE Sociedad de Artistas Juan Bautista Saus Ruiz Saxofone Eastman School of Music AIE Sociedad de Artistas Carla Chiang Piano Berklee College of Music Amazon Music Franco Dilme Romero Saxofone University of North Carolina at Greensboro Bulova Marc Serra Bofill Violão Berklee College of Music Gibson Gives Eduardo de Abreu Moro Violão New York University Gibson Gives João Vitor Nunes Leão Violão Faculdade de Música Souza Lima, Brasil Gibson Gives Javier Hernandez Violoncelo Julliard School of Music Kraft Family Inc. Elizabeth Perez-Hickman Oboé Manhattan School of Music Kraft Family Inc. Joshua Diaz Percussão Manual Berklee College of Music Kraft Family Inc. Mateo Gaviria Bateria Frost School of Music at the University of Miami Kraft Family Inc. Izzi Guzman Trombone Frost School of Music at the University of Miami Kraft Family Inc. Sandra Orozco Voz Pace University Kraft Family Inc. Yandy Garcia Palacio Bateria Berklee College of Music Kraft Family Inc. Laia Martínez Gelabert Baixo Berklee College of Music Kraft Family Inc. Maria Medina Piano Berklee College of Music Kraft Family Inc. Pia Ella Odar Ruiz Baixo Berklee College of Music Kraft Family Inc. Dora Oliva Devoghel Violino New England Conservatory of Music Kraft Family Inc Guillermo Wan Baixo Berklee College of Music Kraft Family Inc Carlos Ruiz Serra Clarinete The City College of New York Play It Forward – crowdfunded by the Foundation and individual donors Juan Diego Alvan Madueño Piano Los Angeles College of Music Open Society Foundations Cobe Isai Banda Salcido Violão Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Open Society Foundations Alberto Barba Piano Manhattan School of Music Open Society Foundations Carlos Chacon Violino Roosevelt University Open Society Foundations Abner Felipe Dos Santos Martins Violão Faculdade de Música Souza Lima, Brasil Open Society Foundations Marien Femerling García Piano Manhattan School of Music Open Society Foundations Filipe Gomes da Silva Trombone Faculdade de Música Souza Lima, Brasil Open Society Foundations Luis Gonzalez Violoncelo Roosevelt University Open Society Foundations Pau Jorba Bonastre Saxofone The New School of Jazz and Contemporary Music Open Society Foundations Marina Marchi Silveira Voz Faculdade de Música Souza Lima, Brasil Open Society Foundations Pedro Menegatti Secco Violão Berklee College of Music Open Society Foundations Hector Moreno Piano Berklee College of Music Open Society Foundations Laura Victoria Arean Piano Schulich School of Music Open Society Foundations Natasha Vázquez Ramírez Voz & Produção Musical Berklee College of Music Open Society Foundations Pedro Henrique Cheik Costantin Violão Faculdade de Música Souza Lima, Brasil Open Society Foundations Murilo Reis Teixeira Piano Faculdade de Música Souza Lima, Brasil Open Society Foundations Juan Diego Panadero Achury Clarinete Berklee College of Music Open Society Foundations Diego Herrera Saxofone Berklee College of Music Open Society Foundations Miguel Lameiras Piano Conservatory of Amsterdam Open Society Foundations Andres Felipe Palacios Rodas Violão Butler School of Music – University of Texas at Austin Open Society Foundations Ludwig Izaguirre Baixo Berklee College of Music Open Society Foundations Lidanys Graterol Violoncelo Roosevelt University Open Society Foundations Stephanie Acosta Voz & Produção Musical Abbey Road Institute of Miami at Art House Academy Open Society Foundations Sebastian Castillo Piano University of Michigan Open Society Foundations Rodrigo Rodriguez Hernandez Flauta Frost School of Music at the University of Miami Open Society Foundations

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma organização filantrópica 501(c)(3) criada por A Academia Latina da Gravação™ com a visão de se tornar uma divulgadora global da educação musical e de empoderar as comunidades por meio da música e da cultura latinas. Em 2024 a Fundação celebrou seu décimo aniversário, e durante a última década cultivou a próxima geração de criadores de música latina por meio de bolsas de estudo, programas educacionais e subvenções que promovem a música latina e celebram seu rico patrimônio cultural. Até o momento, a Fundação já doou mais de $13,9 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para obter mais informações ou fazer uma doação, acesse latingrammyculturalfoundation.org ou nossa página no Facebook. Siga-nos também em @latingrammyfdn no Instagram, e em Fundação Cultural Latin GRAMMY no Facebook e LinkedIn.

