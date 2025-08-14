Dotz entrega EBITDA Recorde e Lucro no 2T25

A Dotz, ecossistema digital de fidelidade e crédito para consumidores e varejo, anunciou resultados sólidos no segundo trimestre de 2025. O lucro líquido da companhia foi de R$ 2 milhões, uma evolução significativa em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA também atingiu um recorde de R$ 15,8 milhões, representando um crescimento de 151% na comparação anual, e de R$ 43,5 milhões nos últimos 12 meses. Esses resultados reforçam o novo patamar de rentabilidade da empresa, impulsionado pelo crescimento da operação de crédito e o foco em eficiência na gestão.

O lucro bruto da Dotz no trimestre foi de R$ 44,3 milhões, uma alta de 42% em relação ao 2T24. A margem bruta subiu de 55% para 69% no mesmo período. Embora no comparativo trimestral o SG&A tenha acompanhado o avanço da operação, no acumulado do primeiro semestre de 2025 houve redução de 3% nas despesas gerais e administrativas em relação ao 1S24, passando de R$ 54,7 milhões para R$ 52,9 milhões, evidenciando a eficiência e disciplina na gestão de custos.

“Seguimos em uma trajetória consistente de crescimento sustentável, com rentabilidade e foco na execução. No trimestre, a empresa registrou crescimento no negócio de Techfin, expansão da base de clientes e parceiros com o Dotz Pay, além de ganhos de eficiência operacional”, afirma Otávio Araujo, CEO da Dotz. “Nosso compromisso com o resultado tem se consolidado em números cada vez mais positivos para o negócio e para os nossos acionistas.”

A vertical Techfin segue como um dos principais motores de crescimento da companhia, com faturamento de R$ 27,7 milhões no trimestre, um aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2024. A originação de crédito também manteve ritmo forte e alcançou R$ 134,2 milhões, alta de 20% na comparação anual.

O Dotz Pay, solução que envolve o programa de fidelidade, pagamentos e o Buy Now Pay Later (BNPL), também teve crescimento, impulsionando o engajamento dos clientes e a penetração nos parceiros da coalizão. Nos parceiros em que está presente, o produto já apresenta frequência de uso média de mais de duas vezes por mês, e teve um aumento de 41% no número de contratos de BNPL (Buy Now Pay Later) em relação ao 1T25. O foco agora é expandir o Dotz Pay para a base de parceiros atuais do programa Dotz e para os novos parceiros da nossa coalizão.

Para sustentar a expansão do negócio de crédito e novos ciclos de crescimento, a Dotz anunciou a emissão de debêntures, com uma captação parcial de R$ 60,2 milhões no 2T25. A companhia também constituiu um novo FIDC, com aporte próprio de R$ 12,5 milhões e aportes de investidores terceiros.

“A companhia desenvolve iniciativas que elevam o modo como consumidores utilizam crédito e programas de fidelidade, e os resultados deste trimestre confirmam que estamos no caminho certo para entregar nosso propósito de aumentar o poder de compra para os nossos clientes e gerar mais vendas e margens para os nossos parceiros”, finaliza Otávio.

Sobre a Dotz

Fundada em 2000, a Dotz é um ecossistema de negócios que conta com Loyalty por Coalizão, SuperApp e Techfin. Além do acúmulo ao usar os serviços do aplicativo, é possível ganhar Dotz nas mais diversas empresas que fazem parte da coalizão: supermercados, farmácias, e-commerce e bancos parceiros. Ao longo de mais de 20 anos, a empresa firmou parcerias por todo o Brasil, aumentando o potencial de vendas de seus parceiros e o poder de compra de mais de 50 milhões de consumidores