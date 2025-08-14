LambdaTest revela injeção de mídia para testes de dispositivos reais

LambdaTest, uma plataforma unificada de engenharia de IA agêntica e nuvem, lançou o recurso de injeção de vídeos em injeção de mídia para testes em dispositivos reais, que oferece um poderoso suporte para testar funcionalidades de aplicativos baseados em câmeras e vídeos em escala. Este novo recurso permite que desenvolvedores e equipes de QA simulem cenários de captura de imagens e vídeos em dispositivos Android e iOS reais, ao facilitar a validação abrangente para experiências de aplicativos baseados em câmeras.

Com a injeção de mídia, os usuários podem testar fluxos de trabalho essenciais, como leitura de QR code e código de barras, processamento digital de cheques, transmissão digital de vídeos em tempo real e recursos de upload de fotos ou vídeos, diretamente em dispositivos físicos. Isto é possível graçasàtecnologia patenteada de instrumentação de sensores da LambdaTest, que injeta mídia simulada na interface da câmera do aplicativo, que eliminam a necessidade do uso de uma câmera física e garantem resultados realistas.

A injeção de mídia suporta uma ampla gama de APIs de câmeras comumente utilizadas e se integra perfeitamente aos ambientes LambdaTest existentes. Sendo compatível com mais de 10.000 dispositivos reais, o recurso garante cobertura e precisão incomparáveis para fluxos de trabalho de câmeras de missão crítica.

"A funcionalidade da câmera está no centro de muitos aplicativos modernos, seja para serviços bancários, transmissão digital ou compras", disse Jay Singh, Cofundador da LambdaTest. "Com a injeção de mídia, eliminamos as suposições dos testes de câmera e damos às equipes o poder de validar estes fluxos com precisão e escala reais."

A injeção de vídeos sob injeção de mídia agora está disponível a todos os usuários que executam testes de aplicativos em dispositivos reais através da plataforma em nuvem da LambdaTest. Para mais informações, acesse https://www.lambdatest.com/support/docs/camera-image-injection-on-real-devices/#supported-camera-video-apis

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma plataforma de engenharia de qualidade com tecnologia de IA generativa que capacita equipes a testar de modo inteligente, mais eficiente e com entregas mais rápidas. Criada para escala, ela oferece uma nuvem de testes plena com mais de 10 mil dispositivos reais e mais de 3.000 navegadores.

Com gerenciamento de testes nativo de IA, servidores MCP e automação baseada em agentes, a LambdaTest suporta Selenium, Appium, Playwright e todas as principais estruturas. Agentes de IA como HyperExecute e KaneAI trazem o poder da IA ??e da nuvem a seu fluxo de trabalho de testes de software, permitindo testes de automação perfeitos com mais de 120 integrações.

Os agentes da LambdaTest aceleram seus testes em todo o SDLC, desde o planejamento e a criação de testes até a automação, infraestrutura, execução, RCA e relatórios.

Para mais informações, acesse https://lambdatest.com

https://www.businesswire.com/news/home/20250812861072/pt/

