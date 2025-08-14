Pequenas e médias empresas utilizam anúncios no Google para ampliar vendas

O avanço da digitalização do consumo e a adoção crescente de inteligência artificial nos mecanismos de busca estão mudando a forma como pequenas e médias empresas (PMEs) chegam aos clientes. Pesquisa da CNDL/SPC Brasil aponta que 74% dos consumidores realizam buscas on-line antes de efetivar uma compra — percentual que se mantém elevado tanto para bens de consumo rápido quanto para serviços. Segundo estudo da Google Brasil, anúncios apresentados no momento certo da pesquisa podem elevar em até 27% a intenção de compra.

Essa tendência tem levado empresas locais a investir em campanhas segmentadas no Google Ads, que permitem direcionar anúncios para usuários que demonstram interesse imediato em determinado produto ou serviço. Ao selecionar palavras-chave relacionadas ao negócio — por exemplo, "padaria artesanal em São Paulo" —, os resultados patrocinados são exibidos para quem está efetivamente em busca daquela solução, aumentando o potencial de conversão.

Para Yan Gomes, diretor de estratégias digitais da Go Biz, o uso de algoritmos com inteligência artificial potencializa essa segmentação. “Os sistemas ajustam automaticamente a exibição dos anúncios com base nas buscas e no comportamento de navegação, garantindo maior alinhamento entre oferta e demanda”, explica Gomes. Essa automação acompanha mudanças no mercado, como o crescimento das compras on-line descrito no blog oficial de anúncios do Google, impulsionado por recomendações personalizadas e respostas geradas por assistentes de IA.

Dados do Sebrae indicam que campanhas digitais bem estruturadas podem representar aumento de até 20% no tráfego qualificado para sites e lojas virtuais de PMEs. Especialistas recomendam que, para obter esse resultado, as empresas realizem monitoramento contínuo e ajustes de estratégia de acordo com o desempenho registrado, evitando desperdícios de investimento.

A combinação de dados de mercado, segmentação e análise constante de métricas vem tornando as campanhas digitais uma opção competitiva para empresas de menor porte que buscam ampliar vendas em um cenário de transformação tecnológica acelerada.