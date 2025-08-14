Dr. Lava Tudo explica como funciona a limpeza de colchões

Para além de nutrir hábitos de vida saudáveis, como manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos e ter noites de sono reparadoras, a atenção a um elemento pode ser fundamental para manter a saúde em dia: a limpeza do colchão. A combinação de elementos como suor, saliva, caspa, células mortas da pele e partículas de alimentos podem tornar o colchão o local ideal para o crescimento de uma série de germes.

Felipe Ataíde, chefe de operações da Dr. Lava Tudo, revela que é importante realizar a higienização periódica do colchão, mesmo quando ele aparenta estar limpo. “O colchão pode parecer limpo, mas pode abrigar uma série de micro-organismos invisíveis a olho nu, como ácaros, bactérias, fungos e resíduos de pele morta. Esses agentes podem causar alergias, problemas respiratórios e distúrbios do sono”, ressalta.

Nesse contexto, na visão de Ataíde, a higienização profissional pode contribuir para a limpeza correta de colchões, pois elimina esses contaminantes e pode contribuir para um ambiente mais saudável e seguro.

Segundo ele, o processo completo de higienização de um colchão leva, em média, entre 40 minutos e 1 hora, dependendo do tamanho e do nível de sujidade. Após o serviço, o tempo de secagem varia de 6 a 12 horas, podendo ser acelerado com ventilação adequada ou uso de ventiladores (sem exposição direta ao sol).

“A higienização profissional combina aspiração de alta potência, aplicação de produtos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), biodegradáveis e antibacterianos e uso de máquinas extratoras que realizam uma limpeza profunda, removendo sujeiras impregnadas e contaminantes”, destaca Ataíde.

De acordo com Pedro Sampaio, especialista em limpeza da Dr. Lava Tudo, o ideal é realizar a higienização profissional do colchão de 6 meses a 1 ano. No entanto, em residências com pets, crianças pequenas ou pessoas com rinite, asma ou alergias respiratórias, a frequência recomendada é de 3 a 4 meses. “Isso pode garantir um ambiente mais seguro e reduzir significativamente a exposição a agentes alérgenos”, diz.

Sampaio observa que os clientes devem prestar atenção aos produtos utilizados pelos profissionais responsáveis pela limpeza do colchão, que não devem oferecer risco para pessoas alérgicas ou crianças.

“A Dr. Lava Tudo utiliza produtos profissionais com fórmula hipoalergênica, biodegradável e segura para crianças, pets e pessoas alérgicas”, exemplifica. “Todos os produtos são pensados para oferecer eficiência na limpeza sem comprometer a saúde dos moradores”, detalha.

O especialista conta que, antes da chegada da equipe responsável pela higienização, é recomendável retirar roupas de cama, travesseiros e objetos pessoais do colchão. Após o serviço, o ideal é manter o ambiente bem ventilado até a secagem completa do colchão. “A equipe sempre orienta sobre os cuidados pós-serviço e deixa o ambiente pronto para uso com segurança”, conta.

Sampaio acrescenta que, com o uso de equipamentos profissionais e técnicas adequadas, o risco de danificar o colchão é praticamente nulo. “A Dr. Lava Tudo segue protocolos específicos para cada tipo de colchão, buscando respeitar suas características e materiais. A extração é feita de forma controlada, evitando excesso de umidade e protegendo a estrutura interna”, finaliza o especialista.

