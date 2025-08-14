Campeonato Brasileiro de Arrancada é neste final de semana no Rio Grande do Sul

O ronco dos motores super potentes já pode ser ouvido na pista do Velopark, em Nova Santa Rita-RS, onde, neste final de semana, se tornará palco do Campeonato Brasileiro de Arrancada. O evento será realizado nos dias 15, 16 e 17 de agosto. Uma competição que atrai pilotos não só do Brasil, mas também de países como Argentina, Chile e Paraguai.

Com a chancela da Comissão Nacional de Arrancada - CNA da Confederação Brasileira de Automobilismo - CBA, promoção da M&L Produções e patrocínio da Sudaseg/Sudacred, a expectativa da organização é reunir mais de 10 mil pessoas nos três dias de disputa.

Segundo a CNA, 22 categorias estão na competição e mais de 180 inscrições já estão confirmadas. O evento reunirá pilotos do cenário nacional e internacional, inclusive com a participação de crianças acima dos 6 anos de idade. “Na categoria infantil, já temos 15 inscritos”, afirma o presidente da Comissão Nacional de Arrancada, Fábio Pascoal.

Dentre os destaques, está a presença confirmada do paranaense Rodejan Busato, que estará a bordo do Camaro com potência de 5.000 cavalos. O piloto traz o título de campeão na categoria Promod (alta performance), nos Estados Unidos, e já em terras brasileiras, participará da competição, pela primeira vez, na pista do Velopark.

Família inteira na pista: pai, mãe e filho aceleram juntos

Um dos nomes confirmados é o do paranaense Fabiano Pinto, com o Lexus Promod equipado com motor Toyota 2JZ turbo de 3.500 cavalos de potência. A família inteira estará na pista: a esposa, Driely Quoos, competirá na categoria TST com um Chevette de 800 cv (cavalos-vapor) e vem de uma boa performance em São Paulo, onde marcou tempo de 5,8 segundos; o filho, Gabriel Quoos, recordista, vencedor da primeira etapa do Brasileiro de 2025 e vice-campeão de 2024, corre na categoria Dragster Júnior 6,9s.

O carro de Fabiano ainda está em fase de ajustes, especialmente na suspensão dianteira e traseira. A expectativa é controlar a entrega de potência — inicialmente perto de 1.800 cv, podendo atingir os 3.500 cv após os primeiros 1,5 segundos — para melhorar a estabilidade e os tempos na pista.

Recordes e pilotos internacionais esquentam a disputa

Além do paranaense, Rodejan Busato, que traz o título de campeão na categoria Promod em campeonato realizado nos Estados Unidos, o paulista Aristeu Braz também já confirmou presença. Ele é atualmente o mais rápido da competição, com a marca de 3,6 segundos no percurso de 201 metros (1/8 de milha), a bordo de um Camaro V8 de 5.000 cv que chegou a 333 km/h.

Outro destaque é o piloto e empresário Luciano Fracaro, que compete com um Chevrolet Omega V8 de 2.000 cv. Para ele, o título brasileiro representa mais do que uma conquista momentânea. “Ser campeão brasileiro você carrega para a vida, vai contar para os netos, bisnetos. O tempo não apaga essa conquista”, afirmou.

De acordo com informações da CNA, a previsão é que cerca de 200 pilotos de vários estados brasileiros, além de chilenos, paraguaios e argentinos, participem da competição.

Segundo o presidente da Comissão Nacional de Arrancada, Fábio Pascoal, a escolha do Velopark como sede ocorreu não apenas pela estrutura da pista, mas também pela localização ao nível do mar, que favorece o desempenho dos carros. “A pista oferece condições ideais para quebra de recordes e grandes disputas entre os melhores pilotos do Brasil e dos representantes dos demais países participantes”, explicou.

Jovem campeã estreia com carro herdado do pai

Aos 14 anos, Beatriz Ferretti vai disputar pela primeira vez uma prova fora da Drag Júnior, categoria na qual começou aos 7 anos. Campeã brasileira na categoria 6,9 (a mais rápida da base) em 2023 e vice-campeã em 2024, a jovem piloto fará sua estreia com um Dragster, pilotando um Gol que pertenceu ao pai. “Nesta etapa do Brasileiro de Arrancada, estarei estreando o meu Gol, que era do meu pai. Estou muito feliz em continuar a história que ele escreveu na arrancada. A Drag Júnior foi uma escola para mim, aprendi muitas coisas”, destaca Beatriz.

Atrações para toda a família

Além das competições de arrancada, o evento contará com outras atrações para o público, como exposição de carros antigos, visitação aos boxes com contato direto com pilotos e carros, arquibancadas próximas à pista, praça de alimentação com festival de food trucks, além de expositores e lojistas.

Serviço

O quê: Campeonato Brasileiro de Arrancada

Onde: Velopark - Nova Santa Rita (RS)

Quando: 15, 16 e 17 de agosto de 2025

Ingressos: Link para ingressos e informações

Arquibancada solidária

Entrada mediante doação de uma peça de roupa ou alimento não perecível. Não dá acesso aos boxes. Único setor permitido para churrasco.

Crianças até 12 anos: entrada gratuita (acompanhadas dos pais ou responsáveis, com documento oficial).

Meia-entrada: para estudantes com CNE ou comprovante de matrícula atualizado.

Meia-entrada: para PcD e idosos com documento oficial.

Área de acampamento disponível ao redor do lago no estacionamento P2.



Estacionamento pago - informações no site.