Fitch Learning concorda em adquirir a Moody’s Analytics Learning Solutions e o Canadian Securities Institute

A Fitch Learning, líder mundial em aprendizagem financeira e certificações profissionais, anunciou hoje que assinou um acordo com a Moody’s para adquirir duas de suas empresas, a Moody’s Analytics Learning Solutions (MALS), fornecedora mundial de treinamento em crédito, e o Canadian Securities Institute (CSI), fornecedor líder de certificações profissionais para o setor de serviços financeiros canadense.

A aquisição melhorará a experiência do cliente, oferecendo uma linha mais ampla de serviços financeiros, desenvolvimento de carreira e certificações profissionais, incluindo soluções de aprendizagem para bancos comerciais, bancos de varejo e gestão de investimentos.

“Este acordo reforça nosso compromisso em atenderàdemanda cada vez maior por qualificação e desenvolvimento profissional contínuo no setor de serviços financeiros. À medida que as organizações investem cada vez mais em aprendizagem e desenvolvimento para aumentar a retenção de funcionários e as capacidades da equipe, nossas soluções ajudarão a capacitar suas equipes e, em última análise, impulsionar o crescimento organizacional”, disse Andreas Karaiskos, diretor executivo da Fitch Learning.

Os termos da transação não foram revelados. A aquisição deve ser concluída no quarto trimestre, após o cumprimento das condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias aplicáveis.

“Essa aquisição representa um passo fundamental em nosso compromisso de equipar os profissionais de finanças com o conhecimento e as habilidades necessárias para um mercado cada vez mais complexo. Por meio dessa transação, estamos expandindo os limites da educação financeira e oferecendo maior valor e oportunidades no mundo todo. Esperamos continuar atendendo nossos alunos e clientes e dando as boas-vindas a novos membrosàcomunidade Fitch Learning”, concluiu Karaiskos.

Sobre a Fitch Learning

A Fitch Learning estabelece parcerias com seus clientes para aprofundar conhecimentos, desenvolver habilidades e melhorar a conduta, proporcionando resultados comerciais positivos. Com centros em importantes hubs financeiros, incluindo Nova York, Toronto, Londres, Dubai, Riad, Singapura e Hong Kong, ela está comprometida em entender as complexas necessidades dos clientes em mercados financeiros em rápida evolução no mundo todo. O portfólio da Fitch Learning inclui o Certificate in Quantitative Finance Institute (CQFi), um provedor líder de formação avançada em finanças quantitativas, e o Global Institute of Credit Professionals, dedicado a promover a excelência em formação e padrões de crédito no mundo todo. A Fitch Learning faz parte do Fitch Group, líder mundial em serviços de informação financeira com operações em 30 países. Para saber mais sobre como a Fitch Learning desenvolve os profissionais financeiros do mundo, acesse www.fitchlearning.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250814948348/pt/

Assessoria de Imprensa:

Alayna Francis

+44 20 3530 1098

alayna.francis@thefitchgroup.com

Cristina Bermudez

Cristina.bermudez@thefitchgroup.com

+1 305-613-5814