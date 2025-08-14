Lívea Esteves chega à CASACOR MG após 10 anos de escritório

Criada em julho de 1987, na cidade de São Paulo, a CASACOR é uma plataforma de arquitetura, design de interiores e paisagismo. Em 2025, a edição de Minas Gerais celebra 30 anos de atividade, com o tema Semear Sonhos. A mostra será realizada em Belo Horizonte, na atual sede da PUC Lourdes. O prédio é tombado pelos órgãos competentes e integra o Circuito Liberdade.

Depois de uma década de trajetória profissional, a arquiteta Lívea Esteves estreia na CASACOR MG. A obra apresentada será a Casa Brastemp, um chalé com cozinha extensa. “Optamos por materiais naturais, como cacos de mármore Bege Bahia levigado, marcenaria em lâmina de Nogueira, quartzitos com muitos veios, mobiliário em laca para as cores, cerâmica esmaltada, veludos, couro e lajotas cimentícias generosas. A iluminação é assinada pela A de Arte e conta com os eletrodomésticos em black inox da Brastemp, da Eclipse Collection. Será lançado exclusivamente em nosso espaço, um protótipo, o home bar”, detalha.

Com intuito de moldar a área, a Casa Brastemp foi planejada do zero, assim como Lívea faz com seus clientes. “Está sendo um ótimo desafio fazer o Chalé, pois construímos ao longo desses anos uma bela história ligada a equipamentos de alta performance. Isso ajuda a vida das pessoas a ser mais prática e organizada”, salienta.

Para a profissional, unir gastronomia e tecnologia vai além da sua proposta estética, é um dos pilares do seu escritório. Em parceria com a Brastemp, ela conciliou o que mais gosta para construir a obra. “Sou fascinada pelos dois universos e quero exprimir isso no Chalé. Trabalhamos os tons da marca sem medo, pois apostamos na ousadia. O convite da Brastemp nos permitiu escalonar de maneira ampla a predileção pelo design contemporâneo com pitadas maximalistas. Não fomos comedidos: na obra, a grandiosidade e o exagero se manifestam em formas e cores, resultando em um ambiente que combina alegria, festividade, excentricidade e acolhimento”, informa.

Aos olhos da arquiteta, estrear na edição comemorativa dos 30 anos do evento em Minas tem um significado especial. “Por muito tempo imaginei como seria esse momento, pois visito a CASACOR desde os meus 17 anos. Me sinto realizada por poder mostrar a marca em uma mostra tão relevante para todo o Brasil”, finaliza.

Sobre Lívea Esteves



Fundado em 2014, o escritório da arquiteta é especializado em projetos residenciais e comerciais de médio e grande porte, concebidos a partir do terreno ou da planta original. A proposta é criar espaços conectados ao lazer, à convivência, à funcionalidade e ao prazer. A arquiteta já assinou ambientes que vão de piscinas a salões de festas, áreas gourmets, adegas e espaços multiuso para casais, amigos e famílias.

Lívea teve contato com arte, música e desenho desde a infância. Cresceu em um ambiente ligado à construção civil, atividade exercida por sua família, e acumulou experiências que contribuíram para seu interesse pela arquitetura. Durante os estágios, conciliou pequenos projetos com trabalhos de imagem e visualização arquitetônica. No início da carreira, dividia uma sala com o tio. Com o tempo, passou a atender sua própria clientela e inaugurou seu espaço de trabalho. Atualmente, coordena sua marca e equipe.