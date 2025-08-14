Collab de Lenny Niemeyer e Inhotim conecta moda e botânica

A parceria entre a marca Lenny Niemeyer e o Instituto Inhotim apresenta a coleção de Verão 2026 com estampas Canteiros, Veredas e o tom exclusivo “Verde Inhotim”. Inspirada na flora e na arquitetura do museu, a collab une moda, paisagem e sustentabilidade, destinando parte das vendas para ações de preservação e manutenção do espaço cultural.

A estilista Lenny Niemeyer lança, em agosto, a coleção de Verão 2026 em colaboração com o Instituto Inhotim, um dos maiores centros de arte contemporânea e botânica do mundo. Com estampas inspiradas na flora e na arquitetura do parque, a parceria une moda, paisagem e propósito social, revertendo parte das vendas para a manutenção do museu.

Moda, arte e botânica em diálogo

A proposta nasceu a partir de um convite da marca ao Inhotim. Para o instituto, a parceria foi recebida de forma natural.

“A Lenny sempre trouxe a arte e natureza em suas peças, conceitos essenciais para a experiência do Inhotim. Aceitar o convite foi algo fluido e natural, observando esses pontos em comum e o desejo institucional de estabelecer parcerias que contribuam para a sustentabilidade do museu”, afirma Paula Azevedo, diretora-presidente do Inhotim.

Para Telma Azevedo, diretora de estilo da marca, o projeto representa mais que moda: “O Inhotim é um grande expoente da cultura brasileira. Foi um orgulho colaborar e dar luz para o trabalho que eles fazem em botânica e arte, apoiando também a preservação de espécies e o intercâmbio com outros jardins botânicos pelo mundo.”

Estampas e referências

A collab apresenta três propostas visuais centrais: Canteiros, Veredas e Verdes Inhotim. A estampa Veredas remete ao Jardim dos Sentidos e à memória dos jardins familiares, enquanto Canteiros traduz o contraste entre formas arquitetônicas modernas e a organicidade do paisagismo.



Segundo Telma Azevedo: “Olhando para o Inhotim, o que mais inspirou a gente foi o Jardim dos Sentidos. Tivemos uma aula com Juliano Borin e saímos de lá com o desejo de traduzir esse universo em forma de roupa.”

Modelagens e materiais

A coleção combina modelagens tradicionais e novas propostas. Biquínis maiores para clientes clássicas convivem com shapes menores e texturizados, calças, camisas, shorts e quimonos versáteis. Os tecidos incluem algodão rústico, viscose, linho, seda e lycras com brilho, além de aviamentos em resina e metais.

Duas etapas de lançamento

O lançamento acontece em dois momentos: a chegada da collab nas lojas e e-commerce da Lenny Niemeyer, seguida pelo desfile Verão 26, no dia 23 de agosto, que apresentará uma cápsula sensorial inspirada na temporada.

Moda com propósito

Parte da renda obtida com a venda das peças estampadas com Canteiros, Veredas e na cor Verdes Inhotim será revertida para o instituto.



Para Lenny Niemeyer: “O diálogo com o Inhotim vem da apreciação de pilares que compartilhamos, como a arte, a botânica e a arquitetura. É lindo ver o contraste entre as linhas geométricas das galerias e a leveza orgânica das paisagens tropicais.”



Paula Azevedo, diretora-presidente do Inhotim, complementa: “Parcerias como essa são muito importantes para a divulgação e a sustentabilidade do museu. A coleção traduz um pouco da experiência do Inhotim, que encanta o Brasil e o mundo há quase 20 anos.”